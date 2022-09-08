Секретар РНБО Данілов опублікував колаж палаючого Кремля. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колеги привітали секретаря РНБО Олексія Данілова фотоколажем, на якому він йде по Кремлю, який горить.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці та опублікував колаж.
Топ коментарі
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+28 Смерть оркам
показати весь коментар08.09.2022 00:20
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Будь ласка, зачекайте...
А ці дебіли не думають, що європа їх викине з єс, україна їм перекриє нафту і газ, і європа їм не буде допомагати нафтою і газом. А вони окружені ЄСом. І вони повністю залишаться без енергоносіїв.
Ні, данілов, ти не то...