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Данілов (1191) Кремль (417)

Секретар РНБО Данілов опублікував колаж палаючого Кремля. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колеги привітали секретаря РНБО Олексія Данілова фотоколажем, на якому він йде по Кремлю, який горить.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці та опублікував колаж. 

Секретар РНБО Данілов опублікував колаж палаючого Кремля 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
Паркетні підлабузники.
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08.09.2022 00:13
+32
А какое он имеет к этому отношение? Он из тех- кто "помогал" своими решениями кремлю нападать на Украину.
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08.09.2022 00:17
+28
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08.09.2022 00:20
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Паркетні підлабузники.
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08.09.2022 00:13 Відповісти
что, печет?
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08.09.2022 00:39 Відповісти
не узнаю вас в гриме, зэлений зсмй? (или из той же команды мудаков)
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08.09.2022 01:02 Відповісти
Кому печёт Данилову ? Судя по картинке ему не печёт. Он в шоколаде.
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08.09.2022 08:53 Відповісти
Чокнуте як і його колеги
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08.09.2022 00:14 Відповісти
чо против, ватан
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08.09.2022 00:21 Відповісти
ватан одевал форменную шмотку, чтобы предупредить граждан
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08.09.2022 00:24 Відповісти
Я завжди проти ідіотів))) в будь якому проявленні
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08.09.2022 05:52 Відповісти
Горіла Мо́сква, палала...
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08.09.2022 00:15 Відповісти
А какое он имеет к этому отношение? Он из тех- кто "помогал" своими решениями кремлю нападать на Украину.
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08.09.2022 00:17 Відповісти
Коллаж это хорошо, но пока не время расслабляться.
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08.09.2022 00:17 Відповісти
думаю, он до сих пор в черной рубашке ходит.
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08.09.2022 00:20 Відповісти
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08.09.2022 00:20 Відповісти
Цей мем тепер тут надовго.
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08.09.2022 00:42 Відповісти
Не вистачає ***** в труні, трупів соловйових-кисельових і підсмаженої симоньянихи.
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08.09.2022 00:23 Відповісти
Квартал 95 в РНБО це вже діагноз. Залишилось одягти зелених жаб в кошерно-білосніжні костюмчики зайчиків і пострибати на доказ "українськості намірів".
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08.09.2022 00:29 Відповісти
Венгри пригрозили не підтримувати продовження санкцій.
А ці дебіли не думають, що європа їх викине з єс, україна їм перекриє нафту і газ, і європа їм не буде допомагати нафтою і газом. А вони окружені ЄСом. І вони повністю залишаться без енергоносіїв.
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08.09.2022 00:30 Відповісти
Европа так не сделает , у них там демократия. Будут держать и увещевать Венгрию до последнего, так же и с Турцией в НАТО , Турция творит что хочет в Сирии и что? Помните как долго Англию не выпускали из ЕС? Там вход стоит евро, а выход, ох как дорого!!!
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08.09.2022 08:57 Відповісти
патриот в жопе х*й....
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08.09.2022 00:37 Відповісти
критикувати може любий бовдур
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08.09.2022 00:37 Відповісти
Агент Данiлов-007
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08.09.2022 00:39 Відповісти
Гори гори ясно, чтобы не погасло
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08.09.2022 00:56 Відповісти
Наполеон, бляха, или Тохтамыш?..., - тут, ****, надо определиться с кого взять пример, чтобы окончательно решить кацапский "вопрос"...
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08.09.2022 01:10 Відповісти
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08.09.2022 04:04 Відповісти
це відбувається в керівництві воюючої країни, ***.....(((( я вважав, що тупішого за пастора голову рнбо вже не знайти...
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08.09.2022 07:28 Відповісти
Ну и в чём новость? Ну, коллеги подлизнули Данилову, а нам шо с этого? Я ему долго буду вспоминать начало войны, когда, вместо того, шоб обьявить об эвакувции народа, этот ушлёпок говорил: ,,В Багдаде всё спокойно"(с) и удивлялся потом: ,,А вы шо, не поняли, шо война? Я ж рубашку сменил с белой на чёрную"
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08.09.2022 07:30 Відповісти
Данилов Януковича напоминает. Человек, который находится не на своем месте.
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08.09.2022 08:59 Відповісти
Перехоплює лаври Турчинова.
Ні, данілов, ти не то...
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08.09.2022 09:08 Відповісти
А потім на рос-ТВ це покажуть з істерикою Скабєєвої про "страшных укрофашистав, которые страдают оголтєлой русофобией". Вважаю, що нам це не потрібно.
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08.09.2022 09:24 Відповісти
Вважаю... , що ми давно не повинні зважати на кацапські істерики. інакше орлам не літати. (безвідносно цього конкретного шедевра)
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08.09.2022 10:14 Відповісти
В белом костюме.) Арестович обзавидуется успеху Данилова.
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08.09.2022 12:09 Відповісти
АРЕСТОВИЧ ПРОТИ - ЙОГО МЕТА ЕВРАЗІЙСЬКИЙ СОЮЗ З НОВОЮ РАШЕЮ
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08.09.2022 17:28 Відповісти
 
 