У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть "звільнення захоплених територій". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
З сьогоднішнього дня у Білорусі стартували військові навчання, спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.
Як зазначається, навчання триватимуть до 14 вересня.
За інформацією білоруського Міноборони, для відпрацювання практичних дій військ залучено полігон "Брестський" та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.
"Навчання дозволить на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю над державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами супротивника та незаконними збройними формуваннями.
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Відпрацьовувати відхід на роіську?
Слабка ланка
Непоследовательно. Сначала ж нужно отработать получение пи//лей и убегание с территорий.