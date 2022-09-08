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У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть "звільнення захоплених територій". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

З сьогоднішнього дня у Білорусі стартували військові навчання, спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони Білорусі.

Як зазначається, навчання триватимуть до 14 вересня.

За інформацією білоруського Міноборони, для відпрацювання практичних дій військ залучено полігон "Брестський" та ділянки місцевості у Мінській та Вітебській областях.

"Навчання дозволить на практиці відпрацювати такі питання ведення бойових (спеціальних) дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що під час навчань буде відпрацьовано питання відновлення контролю над державним кордоном у зонах відповідальності об'єднань, авіаційної підтримки військ, а також забезпечення режиму військового стану, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами супротивника та незаконними збройними формуваннями.

У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 01
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 02
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 03
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 04
У Білорусі стартували військові навчання. Відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь з 8 до 14 вересня проводитиме навчання. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+26
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08.09.2022 09:05
+16
Эти ещё там копошатся. Картошку лучше бы шли убирать. Пора уже.
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08.09.2022 08:59
+13
"Тренуються" вони досить активно. Обстріли Сумщини та Чернігівщини відбуваються за прямою участю білорусів, а не просто з їх території.
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08.09.2022 09:02
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О как!! Оказывается Украина завоевала территоррию Белоруссии? Или это Бульбаш конченный учится от рашистов защищаться.
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08.09.2022 08:59 Відповісти
да и уже давно, с апреля где-то
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08.09.2022 09:18 Відповісти
"..Будут отрабатывать "освобождение захваченных территорий".. Так эти учения надо было проводить, отрабатывать вместе с украинскими войсками, пригласили бы несколько батальонов, они бы показали как надо освобождать территории от врага, от руссофашистов..
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08.09.2022 12:01 Відповісти
Эти ещё там копошатся. Картошку лучше бы шли убирать. Пора уже.
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08.09.2022 08:59 Відповісти
Та і користі від збирання картоплі було б значно більше
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08.09.2022 09:50 Відповісти
опа-ча, от расиянцев готовятся освобождать?
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08.09.2022 09:00 Відповісти
дополню, кстати, сейчас для этого самое время, взамен бульбенфюреру попросить у Европы индульгенцию в виде сокращенного срока заключения в комфортабельной голландской тюрьме, после победы над расией - все долги белорусы перед ней спишут. так что освобождайте, захватывайте ее ракеты, разворачивайте в сторону расии, и, возможно у вас будет счастье
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08.09.2022 09:10 Відповісти
"Тренуються" вони досить активно. Обстріли Сумщини та Чернігівщини відбуваються за прямою участю білорусів, а не просто з їх території.
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08.09.2022 09:02 Відповісти
Не словоблудь, а відкрий карту та подивись. ! Сумщина не межує з РБ! Межує тільки чернігівщина і то частково. Усі обстріли сумщини та чернігівщини ведуться кацапсинами з території кацапсн.
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08.09.2022 12:21 Відповісти
Будуть бігом займатись чи що?
Відпрацьовувати відхід на роіську?
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08.09.2022 09:02 Відповісти
Супротив колорадского жука воевать?
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08.09.2022 09:04 Відповісти
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08.09.2022 09:05 Відповісти
не дарма плачу за інтернет
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08.09.2022 09:13 Відповісти
Блеск!
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08.09.2022 11:12 Відповісти
Одних асвабадятлів вже собаки доїдають.
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08.09.2022 09:08 Відповісти
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08.09.2022 09:10 Відповісти
Кали вже ті бульбаші за розум візьмуться.
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08.09.2022 09:17 Відповісти
У Білорусі потрібно не займатись дурницями, а потрібно пакувати речі і проводити навчання по втечі Лукашенко. А то буде тікати в капцях як Янукович
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08.09.2022 09:17 Відповісти
Смоленск возвращать будут
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08.09.2022 09:24 Відповісти
Думки зійшлися
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08.09.2022 09:26 Відповісти
На мапі Смоленська тренуйтесь
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08.09.2022 09:25 Відповісти
Визволення Зони відчуження від радіації
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08.09.2022 09:35 Відповісти
Я уявляю морду Лукашенка, який зараз бачить як трощать «другу армію світу», і молиться, щоб випадково ЗСУ таке не провернули в його колгоспі.
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08.09.2022 09:40 Відповісти
Маріонетковий бульбофюрер ніяк не заспокоєтся ,ти військовий злочинець і відповідати за злочини доведется з рашиським кривавим катом.
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08.09.2022 09:58 Відповісти
у лукашенка шанс исправится , пойти на россиию вместе с украиной ...вот это будет сенсация мирового масштаба
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08.09.2022 10:05 Відповісти
І яка у них мотивація
Слабка ланка
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08.09.2022 10:26 Відповісти
...направленные на "отработку боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником"

Непоследовательно. Сначала ж нужно отработать получение пи//лей и убегание с территорий.
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08.09.2022 11:08 Відповісти
Картопле-фюрер аж вспотел от бега на месте. Чего только не сделаешь, лишь бы не воевать с Украиной =)
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08.09.2022 11:13 Відповісти
Таракан обязан ***** встуупить в войну, но оттягивает этот момент как может (уж очень пожить еще хочется, перед смертью не надышится, но ему в любом случае скоро конец, без вариантов, вот он и извивается как уж на сковродке в предчувствии скорой погибели)!
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08.09.2022 11:14 Відповісти
Правильно,хай бульбаші вчатся визволяти свою тєріторію від московських свінєй,як шо хочуть,а так їм будуть кранти від нашого ВСУ.
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08.09.2022 16:46 Відповісти
Позор гнилым дерунам.
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08.09.2022 17:55 Відповісти
 
 