Наслідки ударів РФ по Харкову та області: зруйнована будівля підприємства. ФОТОрепортаж

Військові країни-агресора вночі обстріляли два райони Харкова та область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, в ніч на 8 вересня ЗС РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Ракета влучила в адміністративну будівлю одного з підприємств, що призвело до її повного знищення. У Салтівському районі ворожа ракета влучила на територію виробництва. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Російські військові продовжують завдавати ворожих ударів і по області.

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"Внаслідок обстрілу с. Іванівка Чугуївського району поранено двох чоловіків. У с. Безруки Харківського району внаслідок потрапляння снаряду окупантів виникла пожежа у господарчій споруді та гаражі. 74-річний чоловік та 71-річна жінка отримали поранення", - зазначають у Офісі Генпрокурора.





