Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у Миколаєві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів.
"Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ та переміщення військової техніки і засобів ураження по території Миколаївської області.
Інформацію надсилав із прив’язкою до координат і детальним описом", - йдеться у повідомленні.
Фігуранта затримано та повідомлено про підозру. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили: мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності.
Будь ласка, зачекайте...
любителів совка пора би вже відстрілювати
"Новою поштою"!
П'ятьма-шістьма бандеролями...