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Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ 01

За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів.

"Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ та переміщення військової техніки і засобів ураження по території Миколаївської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни РФ проти України Миколаїв не обстрілювали лише 27 днів, - Кім. ВIДЕО

Інформацію надсилав із прив’язкою до координат і детальним описом", - йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримано та повідомлено про підозру. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили: мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності.


Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ 02
Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ 03
Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ 04
Збирав інформацію про ЗСУ. У Миколаєві затримали 62- річного коригувальника ворожого вогню, - СБУ 05
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Топ коментарі
+26
совкова мразь

любителів совка пора би вже відстрілювати
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08.09.2022 10:19
+18
Чергова смердюча савкова відрижка...
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08.09.2022 10:18
+14
Такие не исправляются, лучше ликвидировать….
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08.09.2022 10:30
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Чергова смердюча савкова відрижка...
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08.09.2022 10:18 Відповісти
Достали , своей толерантностью к УБИЙЦАМ ПОСОБНИКАМ РОШИСТОВ⁉️РАССТРЕЛЯТЬ НА МЕСТЕ ЗА ПОПЫТКУ К БЕГСТВУ‼️СКОЛЬКО УЖЕ ЛЮДЕЙ ПОГИБЛО из-за этих мразот‼️
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08.09.2022 11:36 Відповісти
ще венеричний недоносок
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08.09.2022 12:09 Відповісти
совкова мразь

любителів совка пора би вже відстрілювати
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08.09.2022 10:19 Відповісти
Допитали, зв'ясували все що уікавило й розстріляти ! Скільки людей ця тварюка вбила, скількох скалічила ! А оце повністю корумповане москальське судилище відпустить гниду!
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08.09.2022 12:06 Відповісти
Ватный старый пердун, никто тебе вторую пенсию не даст, идиот
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08.09.2022 10:25 Відповісти
Так його і цієї треба позбавити!
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08.09.2022 10:37 Відповісти
Такие не исправляются, лучше ликвидировать….
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08.09.2022 10:30 Відповісти
Пора показательные суды Линча устраивать!!!
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08.09.2022 10:33 Відповісти
забрати паспорт з громадянством, і туда, в рашку пішкодралом, а позаду кулемет, аби не вернулось
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08.09.2022 10:38 Відповісти
"Впаяють" 15 діб умовно . А щоб люди не ********** , ще й рило не показують .
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08.09.2022 10:43 Відповісти
Непонятно к чему 1 фото, с таким успехом можно показать черный квадрат Малевича.
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08.09.2022 11:08 Відповісти
Таких треба відправляти у підерацію!
"Новою поштою"!
П'ятьма-шістьма бандеролями...
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08.09.2022 10:47 Відповісти
Треба вже не коментувати затримання цих покидьків а "імпотентність" ВЛАДИ в протистоянні цьому явищу.З України за кордон ВТЕКЛА коригувальниця з Київа,якій суд присудив заставу в 500 тис.грн.Що за ХУ....Я?За держзраду - застава.Суддю треба покарати за такий вирок.ВРУ замість того,щоб відмінити,на час війни, мораторій на смертну кару, займається всякою ФІГНЕЮ.
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08.09.2022 10:52 Відповісти
долбанные совки... в 2014 говорил - еще бы лет 10-15 и они бы стали безопасны... а теперь сомневаюсь, эти паскуды опасны даже после 60-ти
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08.09.2022 11:19 Відповісти
а чого ви їх писки замазуєте ??? добре наших хлопців - зрозуміло а їхні ???
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08.09.2022 11:29 Відповісти
Пи.....ть тварину ежедневно,пока не сдохнет.
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08.09.2022 11:33 Відповісти
62 года старому пердуну, а ума как у улитки...
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08.09.2022 11:36 Відповісти
Да ничего с ним не будет. Вложит залог и по закону будет отпущен на четыре стороны. Нынешние украинские законы вполне устраивают предателей и коллаборантов..
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08.09.2022 11:47 Відповісти
Спочатку віддайте це гімно людям.
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08.09.2022 12:07 Відповісти
Коли цю мразоту почнуть судити за законами воєнного часу чи знову не на часі прийняття таких законів ВР.
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08.09.2022 12:41 Відповісти
Так це ж Миколаїв, тут довго депутати різних каденцій трималися "русского мира", самі останні десь проголосовали за відміну російської мови, як регіональної. А з мовою пре на всіх парах і їхня церква УПЦ і їхні війська. Пан Кім до цього часу не вивчив українську, а чеше на всіх телеканалах на мові ворога, показуючи приклад іншим, бо скоріше всього ненавидить все українське, як і решта. То де в цьому місці взятися патріотам? Там кожен другий ось така мразота. Як казав один найвєлічайний лідер ********** "да какая разница".
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08.09.2022 12:41 Відповісти
В країні жорстока війна, а влада грається в гуманізм, але може догратись, що будуть самосуди.
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08.09.2022 12:43 Відповісти
так влада то не украинская - а народ туповатый терпит все
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08.09.2022 13:59 Відповісти
Ось у цьому светрі і відправити його в рашку ,без документів,без пенсії ! Хай там і живе ,якщо такий ідейний !
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08.09.2022 12:44 Відповісти
Пистити тричі в день пот графіку
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08.09.2022 12:45 Відповісти
Коли ці піда"и з ВР проголосують за інститут негромадянства в Україні. У цих совко- рашадрочів потрібно забирати громадянство, інакше вони там і далі будуть обирати януковощів а ми будемо гинути.
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08.09.2022 12:49 Відповісти
Головою об стінку потрібно цю сволоту довбанути , щоби падаль здохла 😠
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08.09.2022 12:55 Відповісти
Місто Миколаїв кожного дня обстрілюють московити, які вкравши нашу історію і у 1721 році назвали себе росіянами, кожного дня гинуть громадяни, знищуються школи, готелі, лікарні, жилі будинки, а одна із центральних вулиць має до цього часу має назву Потьомкіна, там же на будівлі йому барельєф на стіні. Що і надалі будемо вшановувати пам'ять цим свиням, що нищили раніше і нищать сьогодні нас?
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08.09.2022 13:01 Відповісти
Пане Анатолій,ви ,напевне ,з Миколаєва.Просто візьміть невелику кувалду і збийте того Потьомкіна з стіни будинку.Самому буде приємно,і Кіму менше роботи.Збирай міськком,голосуй,проводь консультації з жителями...
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08.09.2022 13:44 Відповісти
Ким твой пестабол ватный
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08.09.2022 14:02 Відповісти
Ви не бачили якої величини той барельєф, там знадобиться не один кран. А що робити з музеєм флота? Не були? Там одні кацапські адмірали всіх віків, всі ті, що знищували Україну, кожному такий величний пам'ятник і жодного нашим козакам. Там в тому мізеї здоровенна пропаганда "русского мира", а для відволікання очей на вході покрасили камінчики і кольори українського прапора. То ні Сінкевич ні Кім цього не бачать? Якщо ні, то що вони роблять в тому місті?
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08.09.2022 18:12 Відповісти
не надо нам никаких россиян или руських - мы Украинцы, хватит этот нафталин истории приплетать
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08.09.2022 14:01 Відповісти
Выпустят под залог и чел за границей.
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08.09.2022 17:56 Відповісти
 
 