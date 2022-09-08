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Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Кураховому росіяни завдали ракетного удару - поцілили у приватний будинок та дорогу. Без постраждалих.

"Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, на ранок - масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила. У Костянтинівській громаді під обстріл потрапив елеватор - обсяги руйнувань ще встановлюємо", - інформує Кириленко.

За його словами, як завжди, росіяни багато стріляли у Бахмутському районі: в Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах.

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Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара 01
Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара 02
Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара 03
Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара 04
Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара 05
Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара 06

"У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова. Зараз на місці працюють рятувальники. Уночі під вогонь потрапив Соледар - пошкоджено спортивний комплекс. Також на території громади пошкоджено приватний будинок у Парасковіївці. Без жертв", - додає Кириленко.

У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ - інформація про постраждалих не надходила.

Автор: Ірина Дашківська
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