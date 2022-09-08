Доба на Донеччині: ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара. ФОТОрепортаж

Ніч минула неспокійно на багатьох ділянках фронту від Курахового до Соледара на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, по Кураховому росіяни завдали ракетного удару - поцілили у приватний будинок та дорогу. Без постраждалих.

"Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, на ранок - масований артобстріл центру міста. Інформація про постраждалих не надходила. У Костянтинівській громаді під обстріл потрапив елеватор - обсяги руйнувань ще встановлюємо", - інформує Кириленко.

За його словами, як завжди, росіяни багато стріляли у Бахмутському районі: в Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах.

Також читайте: За добу рашисти вбили 7 цивільних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА













"У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова. Зараз на місці працюють рятувальники. Уночі під вогонь потрапив Соледар - пошкоджено спортивний комплекс. Також на території громади пошкоджено приватний будинок у Парасковіївці. Без жертв", - додає Кириленко.

У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ - інформація про постраждалих не надходила.