Рашисти вдруге обстріляли пожежну частину у Бахмуті, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вдруге завдаои удару по пожежній частині у Бахмуті Донецької області. Поранені двоє рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

"2 ворожих обстрілів пожежно-рятувальної частини у Бахмуті за неповні 3 доби!!! Сьогодні, приблизно о 01:00 вдруге потрапила під обстріл Бахмутська пожежно-рятувальна частина. Внаслідок обстрілу постраждали двоє рятувальників. Стан обох співробітників задовільний, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ворожий вогонь пошкодив скління 4-х в'їзних воріт пожежного депо, 2 воріт гаражу посічено уламками. Крім того, під час обстрілу пошкоджено 2 одиниці техніки - автоцистерна для підвозу води та комунальну автівку швидкої медичної допомоги.





