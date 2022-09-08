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Рашисти вдруге обстріляли пожежну частину у Бахмуті, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська вдруге завдаои удару по пожежній частині у Бахмуті Донецької області. Поранені двоє рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

Рашисти вдруге обстріляли пожежну частину у Бахмуті, - ДСНС 01

"2 ворожих обстрілів пожежно-рятувальної частини у Бахмуті за неповні 3 доби!!! Сьогодні, приблизно о 01:00 вдруге потрапила під обстріл Бахмутська пожежно-рятувальна частина. Внаслідок обстрілу постраждали двоє рятувальників. Стан обох співробітників задовільний, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ворожий вогонь пошкодив скління 4-х в'їзних воріт пожежного депо, 2 воріт гаражу посічено уламками. Крім того, під час обстрілу пошкоджено 2 одиниці техніки - автоцистерна для підвозу води та комунальну автівку швидкої медичної допомоги.


Рашисти вдруге обстріляли пожежну частину у Бахмуті, - ДСНС 02
Рашисти вдруге обстріляли пожежну частину у Бахмуті, - ДСНС 03
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- ало, пожежна?
- так!
- А у вас там вода є?
- так!
- ну тоді мийте ноги і лягайте спать.
показати весь коментар
08.09.2022 11:06 Відповісти
 
 