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Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі, - ОПУ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

За даними ГУР МОУ, російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.

Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.

"Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента України, жодних заяв Володимира Зеленського. Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду", - йдеться у повідомленні.

"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок Президента України та Офісу Глави держави", - додають в Офісі Президента.

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Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі, - ОПУ 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
У него и без фейковых порталов себя дескредетировать не плохо получается
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08.09.2022 10:49
+34
Ну да ,это же не Зеленский в Оман ездил на встречу с Патрушевым это же не дЕрмак резентура кацапська, ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ завопили с не конституционного дермаковского органа ОП.
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08.09.2022 10:49
+32
"інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського " Джерело: https://censor.net/ua/p3365833

Там достатньо викладати всі дії та заяви найвеличнішого з відкритих джерел та "єдиного аналу" і вигадувати нічого не треба! Так дискредитувати президента та й усю владу вцілому, як робить це Зе та вся зелена пліснява, нікому не під силу.
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08.09.2022 10:51
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А что касапский ****** не фейковое делают. Даже ху.ло и вторая армия мира фейковая.
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08.09.2022 10:48 Відповісти
Найбільше зеленого скомпромінтував ярмак як у всьому світі та й в Україні !
Саме через ярмака його що в Україні що за кордоном вважають ворогом України номер 1 !
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08.09.2022 11:58 Відповісти
Ну да ,это же не Зеленский в Оман ездил на встречу с Патрушевым это же не дЕрмак резентура кацапська, ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ завопили с не конституционного дермаковского органа ОП.
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08.09.2022 10:49 Відповісти
У него и без фейковых порталов себя дескредетировать не плохо получается
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08.09.2022 10:49 Відповісти
+100500
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08.09.2022 19:12 Відповісти
"інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського " Джерело: https://censor.net/ua/p3365833

Там достатньо викладати всі дії та заяви найвеличнішого з відкритих джерел та "єдиного аналу" і вигадувати нічого не треба! Так дискредитувати президента та й усю владу вцілому, як робить це Зе та вся зелена пліснява, нікому не під силу.
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08.09.2022 10:51 Відповісти
Нафига дискредитировать дискредитированного?
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08.09.2022 10:58 Відповісти
він і сам здається російський агент; не даром він з'явився у такий час на такій посаді
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08.09.2022 10:59 Відповісти
Може хоч фейково-шахрайський зесайт буде меньше брехати та лизати власну дупу!
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08.09.2022 10:59 Відповісти
А что, там можно еще что-то дискредитировать? Походу там все и так понятно...
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08.09.2022 11:07 Відповісти
Цікаво ,як це можно гівно обісрати.
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08.09.2022 11:14 Відповісти
просто, фашисти ще не таке можуть
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08.09.2022 13:55 Відповісти
Это будет самая шаровая служба, этот Оманский Осел уже натаорил на 5 пожизненных начиная со слива цемаха, вагнеровцев, провала закупок оборонпрома,заморозки пво, дело клистронов и заканчивая сдачей юга Украины и слива Азовцев!!!
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08.09.2022 11:14 Відповісти
оманский піаніст
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08.09.2022 13:59 Відповісти
Так сам себе опустити може тільки "зелений".Зашквари, крупція , продажне зрадливе оточення, і брехня на брехні! Премію Дарвіна йому!
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08.09.2022 11:14 Відповісти
Чим менше він відкриває писок - тим менше фейків...
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08.09.2022 11:28 Відповісти
Потрібно створити сайт для дискредитації путіна і російської фашистської армії. Але не фейковий, а справжній
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08.09.2022 11:28 Відповісти
НЕ ПОНИМАЮ, зачем Параше тратиться на дискредитацию Вавы, когда его окружение с подельниками и он сам себя уже так дискредитировал, что из говна только его маковка торчит.
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08.09.2022 11:39 Відповісти
Він сам себе чудово дискредитує.
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08.09.2022 11:39 Відповісти
ПО ФАКТУ - Зе називав Україну порноактрисою, а виявилось що це він гарний порноактор,
що ми і бачимо вже сьомий місяць.
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08.09.2022 11:44 Відповісти
якщо він буде не фейковою слугою народу,буде діяти на користь українського народу,то ми його захистимо не тільки від фейків,але поїзд ушел.
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08.09.2022 11:48 Відповісти
А ви б, з ОПи, навели приклади фейкових новин та тверджень.
Здається мені, ви, як завжди, називаєте дискредитацією Боневтіка неприємні факти його діяльності, "вирвані з контексту"...
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08.09.2022 11:55 Відповісти
Зеленський , Єрмак , Старух причетні до розкрадання гуманітарної допомоги від ЄС на сотні мільйонів гривень ! Украли у нещасних біженців у жінок , дітей , літніх людей , навіть поліетиленову плівку для закривання розбитих вікон після обстрілів і ту украли і продали ! Ця зелена мразота і без російських пропагандистів вже добряче обісралася .
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08.09.2022 11:59 Відповісти
+++
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08.09.2022 19:15 Відповісти
Офис президента (имею ввиду украинского) работает в поте лица, пытаясь поднять свою значимость, ну как ещё можно себя дискредитировать после того, как уже сами это сделали своими высказываниями, действиями, поступками? Разве что самих себя посадить(имею ввиду не наиболее высокие должности).ФСБ может вначале и работало с помощью кротов, чтобы помочь и привести к такому выбору. Но после, власть сама хорошо справляется, себя позоря, только в радость ФСБ. Зачем тратить на это деньги.На кого эти выдумки рассчитаны,на умственно отсталых,
так украинский народ гораздо умнее, чем некоторым властным структурам кажется. Пустая трата
уже украинских средств, следите просто за своим базаром ( как говорят в Одессе) и не надо будет всяких ухищрений, чтобы оправдывать своё существование.
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08.09.2022 12:08 Відповісти
ззззззззззззззззззззз
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08.09.2022 14:06 Відповісти
Зе, пряма мова:

- Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., БУДЕ війна"... дивіться, - нічого НЕ сталося...

Просто пєрєстать стрілять (с)

Хуже НЕ будєт.. Вам понравится (с)

Дагаваріться по сєрєдінє (с)

Расійскіє вайска стоят на граніце і проста атадвігают граніцу.. (с)

Ми гатовілісь к вайнє (с)
Я б втрачав по Сім мільярдів доларів щомісяця, якщо б попередив людей..

...
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08.09.2022 19:53 Відповісти
Зрозуміло, куди вітер дме. Хто проти найвеличнішого - всі агенти кремля.
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08.09.2022 12:27 Відповісти
А хіба опа сама з цим не справляється... ?
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08.09.2022 12:47 Відповісти
это положительная новость!
подсказка: фейки рассказывать не надо - расскажите правду! ))
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08.09.2022 13:23 Відповісти
Напрасные старания!!! зелю не перплюнуть в умении облажаться... тут он самый потужный и неперевершеный...
Чего мир про него не знает?
Что он в Омане патрушевым завербован ?
Что отодвигал войска (хотя даже в позорном Минске-2 про это - ни слова)?
Что слил лубянке операции ВСУ-ЦРУ-Турция вагнергейт и "изоляцию" ?
Что письменные обещания Байдену не выполнил ?
Что он оборонку Украины заморозил ?
Что денежную помощь на оборонку и гуманитарную помощь тырит?
Что откаты по 40% ?
Что снял с опасных для вторжения направлений войска и минные поля ?
Что судил и прикапывается к патриотам за то, что Киев защитили и не дали Жуляны захватить?
Что только что акретитованную прокуратуру НАБУ , которая сразу взяла его подельников за жопу, хотел сразу придушить?
Ну что ? Что пукин ещё может миру рассказать про зелю...только набрехать что-то...Но зачем брехать, когда столько позорной правды...

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08.09.2022 13:38 Відповісти
шо Бєлий Ангєл з людьми робе!
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08.09.2022 14:13 Відповісти
смотрю одни дятлы тупые в комментах, не понимающие что это напрямую влияет на репутацию Украины в мире. Зеленский для иностранцев, судящих об Украине и о Зеленском по своим СМИ, герой. Не удивлюсь если выберут человеком-года.
Мы то живущие в Украине понимаем ху из ху.
Но для иностранцев он герой.
Перечитайте и обдумайте это. А еще подумайте что страны выстраивают свою политику в соответствием с настроениями жителей своей страны. И если рядовые жители будут плеваться в сторону Украины хер нам будет,а не поддержка.
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08.09.2022 14:59 Відповісти
то что вы описываете это какое то овечье стадо, которое коЗЕл провокатор ведет на бойню, чтобы с них содрали шкуру. поверьте, украинцы совсем не такие, и ни в каком псевдо герое не нуждаются. не надо манипулировать, и преувеличивать значимость Зеленского, от того что вы искусственно раздуваете его позорную репутацию, лучше он не станет, и в Наполеона не превратится. рожденный ползать летать не может. пусть это и на Западе знают, и делают на этот фактор поправки. а дружить между собой должны, как вы выразились, рядовые жители, и тогда никто никуда плеваться не станет.
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08.09.2022 17:28 Відповісти
Почему бы не послушать Зе непосредственно?

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08.09.2022 20:00 Відповісти
Минуточку!
А почему сайт про Зеленского имеет картинку Кабинета министров?
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08.09.2022 15:17 Відповісти
 
 