Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію Зеленського у Західній Європі, - ОПУ
Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
За даними ГУР МОУ, російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, спрямований на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.
Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня.
"Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах Офісу Президента України, жодних заяв Володимира Зеленського. Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проєкт нагадує класичну фінансову піраміду", - йдеться у повідомленні.
"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок Президента України та Офісу Глави держави", - додають в Офісі Президента.
Будь ласка, зачекайте...
Саме через ярмака його що в Україні що за кордоном вважають ворогом України номер 1 !
Там достатньо викладати всі дії та заяви найвеличнішого з відкритих джерел та "єдиного аналу" і вигадувати нічого не треба! Так дискредитувати президента та й усю владу вцілому, як робить це Зе та вся зелена пліснява, нікому не під силу.
що ми і бачимо вже сьомий місяць.
Здається мені, ви, як завжди, називаєте дискредитацією Боневтіка неприємні факти його діяльності, "вирвані з контексту"...
так украинский народ гораздо умнее, чем некоторым властным структурам кажется. Пустая трата
уже украинских средств, следите просто за своим базаром ( как говорят в Одессе) и не надо будет всяких ухищрений, чтобы оправдывать своё существование.
- Казали "буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., БУДЕ війна"... дивіться, - нічого НЕ сталося...
Просто пєрєстать стрілять (с)
Хуже НЕ будєт.. Вам понравится (с)
Дагаваріться по сєрєдінє (с)
Расійскіє вайска стоят на граніце і проста атадвігают граніцу.. (с)
Ми гатовілісь к вайнє (с)
Я б втрачав по Сім мільярдів доларів щомісяця, якщо б попередив людей..
...
подсказка: фейки рассказывать не надо - расскажите правду! ))
Чего мир про него не знает?
Что он в Омане патрушевым завербован ?
Что отодвигал войска (хотя даже в позорном Минске-2 про это - ни слова)?
Что слил лубянке операции ВСУ-ЦРУ-Турция вагнергейт и "изоляцию" ?
Что письменные обещания Байдену не выполнил ?
Что он оборонку Украины заморозил ?
Что денежную помощь на оборонку и гуманитарную помощь тырит?
Что откаты по 40% ?
Что снял с опасных для вторжения направлений войска и минные поля ?
Что судил и прикапывается к патриотам за то, что Киев защитили и не дали Жуляны захватить?
Что только что акретитованную прокуратуру НАБУ , которая сразу взяла его подельников за жопу, хотел сразу придушить?
Ну что ? Что пукин ещё может миру рассказать про зелю...только набрехать что-то...Но зачем брехать, когда столько позорной правды...
Мы то живущие в Украине понимаем ху из ху.
Но для иностранцев он герой.
Перечитайте и обдумайте это. А еще подумайте что страны выстраивают свою политику в соответствием с настроениями жителей своей страны. И если рядовые жители будут плеваться в сторону Украины хер нам будет,а не поддержка.
А почему сайт про Зеленского имеет картинку Кабинета министров?