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Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Активісти залишають на стінах зображення прапора України, жовтої стрічки та літери "ї".

Світлини з міста, тимчасово захопленого агресором, публікує рух громадського спротиву "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" ціною власної безпеки та свободи продовжують працювати в Херсоні. Ми маркуємо будівлі, де може пройти референдум, буквою Ї, поширюємо прукраїнські графіті та листівки, поширюємо символ "Жовтої Стрічки", - йдеться у повідомленні.

Активісти "Жовтої стрічки" вірять, що окупанти не зможуть ані провести в Херсоні свій "референдум", ані роздати там паспорти.

Також дивіться: "Ї" - їб#ш русню: активісти руху спротиву малюють українську літеру в тимчасово окупованому Маріуполі

"Херсон - був, є і буде українським!" - твердять вони.

Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 01
Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 02
Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 03
Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 04
Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 05
Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 06
Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 07
Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами 08

Автор: Ольга Лузан
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Бійці 80-ї десантно-десантної бригади влаштували засідку: на автомобіль русні. Херсонщина.https://t.me/AFUStratCom/6219
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08.09.2022 11:15 Відповісти
Ваня здафайся, налємо стакан водкі.
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08.09.2022 11:33 Відповісти
Представники Руху Опору Південь повідомляють: за попередніми даними поблизу Новоолексіївки Генічеського району Херсонщини у вражин щось вибухнуло💣
Партизани нагадують: не треба возити залізницею окупаційний непотріб💥
Інформація уточнюється.https://t.me/Bratchuk_Sergey/18259
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08.09.2022 12:00 Відповісти
Жовті стрічки - це пісня Братів Гадюкіних про осінь)) Хтось гарно підмітив)
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08.09.2022 14:05 Відповісти
 
 