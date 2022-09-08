Партизани позначають стіни й паркани в окупованому Херсоні українськими символами. ФОТО

Активісти залишають на стінах зображення прапора України, жовтої стрічки та літери "ї".

Світлини з міста, тимчасово захопленого агресором, публікує рух громадського спротиву "Жовта стрічка", інформує Цензор.НЕТ.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" ціною власної безпеки та свободи продовжують працювати в Херсоні. Ми маркуємо будівлі, де може пройти референдум, буквою Ї, поширюємо прукраїнські графіті та листівки, поширюємо символ "Жовтої Стрічки", - йдеться у повідомленні.

Активісти "Жовтої стрічки" вірять, що окупанти не зможуть ані провести в Херсоні свій "референдум", ані роздати там паспорти.

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"Херсон - був, є і буде українським!" - твердять вони.



















