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Під час ворожого обстрілу Слов’янська загинув завідувач дитячої реанімації Володимир Буря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У середу, 7 вересня, внаслідок обстрілу росіянами Слов’янська загинув завідувач дитячої реанімації Володимир Буря, який приїхав до міста по особисті речі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слов'янській ВЦА.

Під час ворожого обстрілу Слов’янська загинув завідувач дитячої реанімації Володимир Буря 01

"Трагедія сталася у середу, 7 вересня. Через влучання ворожої ракети у будинок №43 на вулиці Торській загинули троє місцевих жителів - літня пара та 58-річний завідувач відділенням реанімації обласної дитячої лікарні Володимир Буря, який днями приїхав по особисті речі.

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Благородній та відповідальній справі лікаря-реаніматолога Володимир Васильович присвятив все своє життя, врятувавши тисячі маленьких пацієнтів. Колеги пригадують його як чудового фахівця, людину з великим серцем та доброю душею", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за мужність та бездоганне ставлення до лікарської справи під час проведення АТО у 2014 році Володимир Буря був нагороджений Подякою Міністерства охорони здоров’я та особистим цінним подарунком Міністра внутрішніх справ.
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Кляті рашисти!
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08.09.2022 11:25 Відповісти
"8 лет вы убиваете детей бамбаса..."

Горіти вам в пеклі, кляті рашисти!
За вбивства українців і за вашу патологічну тупість! 👿
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08.09.2022 11:39 Відповісти
RIP.

Співчуття рідним та колегам Лікаря.
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08.09.2022 11:47 Відповісти
Потрібно закінчувати ці соплі з псевдогуманізмом до полонених і просто відрубувати руки тим рашистським артилеристам що обстрілюють мирних жителів .
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08.09.2022 11:49 Відповісти
Господи, нах*я ти їх наліпив?
Не було куди гівна діти?
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08.09.2022 12:54 Відповісти
Ох,яких людей втрачаємо..
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08.09.2022 14:16 Відповісти
Царство Небесне...
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08.09.2022 15:00 Відповісти
 
 