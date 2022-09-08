Під час ворожого обстрілу Слов’янська загинув завідувач дитячої реанімації Володимир Буря. ФОТО

У середу, 7 вересня, внаслідок обстрілу росіянами Слов’янська загинув завідувач дитячої реанімації Володимир Буря, який приїхав до міста по особисті речі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Слов'янській ВЦА.

"Трагедія сталася у середу, 7 вересня. Через влучання ворожої ракети у будинок №43 на вулиці Торській загинули троє місцевих жителів - літня пара та 58-річний завідувач відділенням реанімації обласної дитячої лікарні Володимир Буря, який днями приїхав по особисті речі.

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Благородній та відповідальній справі лікаря-реаніматолога Володимир Васильович присвятив все своє життя, врятувавши тисячі маленьких пацієнтів. Колеги пригадують його як чудового фахівця, людину з великим серцем та доброю душею", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за мужність та бездоганне ставлення до лікарської справи під час проведення АТО у 2014 році Володимир Буря був нагороджений Подякою Міністерства охорони здоров’я та особистим цінним подарунком Міністра внутрішніх справ.