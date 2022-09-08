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Наслідки обстрілу Нікополя: пошкоджено лінію електропередач та газопровід. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Нікопольському районі поліцейські документують воєнні злочини російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, на місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Попередньо, внаслідок обстрілів громадяни не постраждали.

"8 вересня зі сторони м.Енергодар російські війська вкотре обстріляли Нікополь. Пошкоджено лінію електропередач, газопровід, приватні будівлі, господарські споруди. Також напередодні під ворожими обстрілами опинилася Марганецька громада. Попередньо, пошкоджено підприємство, масштаби руйнувань з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілу Нікополя: пошкоджено лінію електропередач та газопровід 01
Наслідки обстрілу Нікополя: пошкоджено лінію електропередач та газопровід 02
Наслідки обстрілу Нікополя: пошкоджено лінію електропередач та газопровід 03
Наслідки обстрілу Нікополя: пошкоджено лінію електропередач та газопровід 04

На місцях влучань працюють правоохоронці Нікопольщини, співробітники вибухотехнічної служби. Поліція документує кожен воєнний злочин російської армії.

Автор: Ірина Дашківська
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