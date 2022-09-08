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Військовий РФ із другом вбили чоловіка в окупованому Криму: Одного з них хотіли "відмазати", але люди вийшли на акції протесту. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Увечері, 6 вересня, в окупованій у Ялті було вбито молодого хлопця. Йому було завдано понад 30 ножових поранень.

Про це пише Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські затримали двох підозрюваних, але незабаром, за версією мешканців, одного з них відпустили на волю.

Військовий РФ із другом вбили чоловіка в окупованому Криму: Одного з них хотіли відмазати, але люди вийшли на акції протесту 01
Військовий РФ із другом вбили чоловіка в окупованому Криму: Одного з них хотіли відмазати, але люди вийшли на акції протесту 02

Зазначається, що слідчі відпустили командира взводу "алупкінської роти спецназу спілки ветеранів зведеного полку народного ополчення Криму" Кирила Гонтаренка.

"Напередодні вночі Гонтаренко зі своїм знайомим Володимиром Кікавцем убили 34-річного Сергія Сухова. Вони випивали біля "Автокафе", потім посварилися та побили Сухова, поранивши його ножем. Гонтаренко та Кікавець, злякавшись, відвезли Сергія до лікарні, проте він помер. Поліція затримала 37-річного Володимира Кікавця. Гонтаренка ж відпустили - він чомусь проходив у справі як свідок.

Але щойно біля будівлі Ялтинської поліції зібралися незадоволені люди, які вимагали ґрунтовного розслідування, "командира взводу алупкінської роти спецназу" знову затримали. Його допитують слідчі. Цікаво, що лише місяць тому Гонтаренка було нагороджено "місцевою адміністрацією" за активну громадянську позицію", - пише Telegram-канал.

Також в мережі опубліковано відеозапис вбивства. На кадрах видно, що Сухова по черзі б'ють двоє чоловіків - Володимир Кікавець та Кирило Гонтаренко. Після того, як Сухов перестає подавати ознаки життя, Гонтаренко та Кікавець затаскують його в багажник джипа з маркуванням "Z" та відвозять до лікарні.

Військовий РФ із другом вбили чоловіка в окупованому Криму: Одного з них хотіли відмазати, але люди вийшли на акції протесту 03

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Якось *****...
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08.09.2022 12:45
+36
Алупкинская рота
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08.09.2022 12:51
+31
Да що вони за одного чоловіка підняли такий гармидер ? Скажуть своїм бабам, вони ще нарожають !
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08.09.2022 12:45
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Якось *****...
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08.09.2022 12:45 Відповісти
Да що вони за одного чоловіка підняли такий гармидер ? Скажуть своїм бабам, вони ще нарожають !
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08.09.2022 12:45 Відповісти
майданіть надумали? То біндєровци! ОМОН, не жалійте їх!
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08.09.2022 12:47 Відповісти
не трынди кацап
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08.09.2022 14:10 Відповісти
вячек ты и есть затычка затычка кацапья
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08.09.2022 17:40 Відповісти
Повезло пострадавшему, что убили свои, а не ВСУ!!!
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08.09.2022 12:50 Відповісти
Алупкинская рота
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08.09.2022 12:51 Відповісти
- Был у меня один х*й в роте...
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08.09.2022 13:08 Відповісти
Вони випивали біля "Автокафе", потім посварилися та побили Сухова, поранивши його ножем.
Не тот нонче товарищ Сухов пошел

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08.09.2022 12:53 Відповісти
"Крисм дєло тонкоє"- Пол.Чи не так?
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08.09.2022 15:26 Відповісти
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08.09.2022 15:29 Відповісти
"Русский мир"...

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08.09.2022 12:53 Відповісти
а чого морди не замазані ?
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08.09.2022 12:55 Відповісти
что бы знать уродов в лицо - может еще где всплывут
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08.09.2022 14:11 Відповісти
Ватна суматоха...
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08.09.2022 12:56 Відповісти
Могли бы и парочку суховых замочить, и даже друг друга. Бандеровцы не против.
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08.09.2022 12:57 Відповісти
Можливо ці виродки вбили 18 лютого 2014 року в Київській обл, Юрія Нечипорука коли намагалися розігнати і подавити євромайдан. рашка почола війну і пряму агресію з Україною 27 лютого 2014 року в Криму. Тепер війна, смерті, горе, яку принесла і завдавала "москва" більше 8 років, поступово вертається в окупований тимчасово Крим і на материкову рашу.
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08.09.2022 12:58 Відповісти
Гонтаренко та Кікавець вбили Сухова.
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08.09.2022 12:59 Відповісти
дивно

не знав що тєрпіли можуть виходити на акції протесту
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08.09.2022 13:01 Відповісти
..їм сказали вийти
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08.09.2022 14:38 Відповісти
Рутинные будни рускагомира... скажут жмур был бандеровцом и замнут дело..
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08.09.2022 13:01 Відповісти
Це вже "камні с нєба", чи ще оте скрепне "нада патірпєть"?
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08.09.2022 13:02 Відповісти
Йой! Чому такий галас? Но ж вони самі кликали расею у Крим, ледве не повсиралися... А ту цей мир прийшов. Майте, що хтіли. Які проблеми?
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08.09.2022 13:03 Відповісти
бот в спам
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08.09.2022 14:17 Відповісти
Хоч перебийтеся всі разом там....... ідіть *****.
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08.09.2022 13:18 Відповісти
Сдох русский Никодим?
Да и х..й ним.
Зароют тупого урода у дороги.
Будет видно хвост и вонючие ноги.
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08.09.2022 13:38 Відповісти
Ну и нахера нам эти кацапские разборки?
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08.09.2022 13:43 Відповісти
какие кацпаские ? Крым это Украина нужно знать какие там сейчас настрояния для сворейшего освобождения
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08.09.2022 14:18 Відповісти
Да,Крым-Украина,но кацапов там было полно и до 2014 г.,а за 8 лет понаехало дохерища,я это знаю,до 14 года жила в Крыму!
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08.09.2022 14:24 Відповісти
расходитесь, или в Украину захотелось назад, 148 % ??
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08.09.2022 13:45 Відповісти
они давно уже хотят не то что в Украину а просто нормально жить
а в рашке такое невозможно
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08.09.2022 14:19 Відповісти
вбила одна огидна істота іншу, та й хер із ними. типовий руській мір, навіщо це тут?
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08.09.2022 13:55 Відповісти
Яка сумна новина ...
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08.09.2022 14:21 Відповісти
"О дивный новый мир". Зеты взяли в руки власть.
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08.09.2022 14:37 Відповісти
Ти бач, *****, штани заграніШШниє і машина нє скрєпная буржуєв прАклятих...
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08.09.2022 15:08 Відповісти
а як же РАСИЯ ПРИДИ ви же цього так хотелі, как співала пугачиха "ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ, ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ, ТОЛИ ЕЩЁ БУДЕТ ОЙ ЁЙ ЁЙ"
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08.09.2022 16:38 Відповісти
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08.09.2022 17:41 Відповісти
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08.09.2022 17:42 Відповісти
А нехрен пить с ветеранами народного ополчения Крыма. Лучше бы пошел покурил где...
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20.09.2022 11:23 Відповісти
 
 