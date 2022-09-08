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Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вдарили з РСЗВ по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, 8 вересня близько 10:00 російська армія обстріляла житлові квартали Індустріального та Немишлянського районів Харкова. Загинули дві людини. Ще четверо цивільних отримали поранення. Пошкоджено низку будинків, школу, адміністративну будівлю та промислові приміщення.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків з РСЗВ "Ураган". Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.

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Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи 01
Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи 02
Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи 03
Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи 04
Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи 05
Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи 06
Внаслідок обстрілу Харкова пошкоджено будинки, школу та адмінбудівлю: загинули 2 особи 07

Автор: Богдан Гуньковський
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здається це парк Молодість біля з. Малишева
зрозуміло куди довбойби намагалися попасть
але ні - як завжди все в молоко
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08.09.2022 13:55 Відповісти
Не вгадали це ДК ХТЗ, зі сторни школи.
Земля пухом загиблим біля заводу ХТЗ.
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08.09.2022 17:38 Відповісти
Вчерашние победы на многих участках войны конечно сильно обнадёжили. Но вот харьковчанам с 00 часов примерно и по 11 дня текущих суток как то не до побед. Давно так лупили. Прилетов 10 запросто и во многие места города сегодня. Может следующие победы держать в тайне?
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08.09.2022 14:59 Відповісти
 
 