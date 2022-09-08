Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки. ФОТОрепортаж

Селище Високопілля продовжують обстрілювати росіяни.

Про це повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З середини березня була окупація цього населеного пункту, в ньому залишалися місцеві жителі і бачили, як вороги знищують їх маленьку батьківщину. Спалені і зруйновані приватні садиби, вщент розбитий центр населеного пункта. А це - праця багатьох людей і навіть не одного покоління, вкрадені роки праці й - життя. По всьому селищу стоять понівечені автівки мирних людей, насильно відібрані, помаркові буквою Z - дорогі й не дуже, але вкрадені й розтрощені, а дехто на них збирав роками. Російські військові у людей позабирали паспорти, по селищу забороняли ходити, а якщо і дозволяли лише з білою ганчіркою. Це нагадує повністю поведінку німецьких солдат Другої світової війни", - наголосив депутат.

За словами Йосипенка, російські військові мародерили, знущалися з цивільних та вбивали їх.

"У селищі і зараз неспокійно, російські загарбники продовжують його обстрілювати, горять хати просто на очах. Там небезпечно перебувати", - додав він.

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