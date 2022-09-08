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Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Селище Високопілля продовжують обстрілювати росіяни.

Про це повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З середини березня була окупація цього населеного пункту, в ньому залишалися місцеві жителі і бачили, як вороги знищують їх маленьку батьківщину. Спалені і зруйновані приватні садиби, вщент розбитий центр населеного пункта. А це - праця багатьох людей і навіть не одного покоління, вкрадені роки праці й - життя. По всьому селищу стоять понівечені автівки мирних людей, насильно відібрані, помаркові буквою Z - дорогі й не дуже, але вкрадені й розтрощені, а дехто на них збирав роками. Російські військові у людей позабирали паспорти, по селищу забороняли ходити, а якщо і дозволяли лише з білою ганчіркою. Це нагадує повністю поведінку німецьких солдат Другої світової війни", - наголосив депутат.

За словами Йосипенка, російські військові мародерили, знущалися з цивільних та вбивали їх.

"У селищі і зараз неспокійно, російські загарбники продовжують його обстрілювати, горять хати просто на очах. Там небезпечно перебувати", - додав він.

Читайте: ЗСУ наступають на Херсонщині та руйнують понтонні переправи росіян, - британська розвідка

Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 01
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 02
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 03
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 04
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 05
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 06
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 07
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 08
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 09
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 10
Звільнене від російських окупантів Високопілля на Херсонщині: Зруйновані будинки та понівечені автівки 11

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
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08.09.2022 13:05
+41
Ублюдки рашистские несут только сметь, разрушения и гуманитарную катастрофу.
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08.09.2022 13:06
+23
Руцкий мир засырает все, куда приходит...
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08.09.2022 13:06
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08.09.2022 13:05 Відповісти
В точку
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08.09.2022 13:41 Відповісти
реально страшно...
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08.09.2022 14:19 Відповісти
Ублюдки рашистские несут только сметь, разрушения и гуманитарную катастрофу.
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08.09.2022 13:06 Відповісти
Руцкий мир засырает все, куда приходит...
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08.09.2022 13:06 Відповісти
Они делают обстановку как у се5бя дома... У рашистов и без артобстрелов ситуация хуже.
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08.09.2022 13:11 Відповісти
Привыкли жить в свинарнике.
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08.09.2022 13:42 Відповісти
Якісь ідіоти, а тачки на хіба знищувать? Тачки тоже бендерівці і фашисти? ****** кончені, ***.
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08.09.2022 13:10 Відповісти
На них як бачимо є букви Z. Напевне, орки собі привласнили їх і користувались, поки не прийшли хлопці із ЗСУ і не перетворили ці автівки у пересувні крематорії разом із орками усередині ) Вибачте, але під час бойових дій, ніхто чужі автівки не жаліє...
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08.09.2022 13:50 Відповісти
А це щоб "своi" же не грохнули. I то ще не факт... бо "приз" того вартий.
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08.09.2022 14:01 Відповісти
Пришли "спасать" и "помогать". Ублюдки.
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08.09.2022 13:13 Відповісти
Задрали со своей Z-свастикой- И хватает же ещё ума и энергии машины (конечно отжатые) перекрашивать ради такой херни
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08.09.2022 13:20 Відповісти
розпізнавальний знак. Мусять.
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08.09.2022 16:13 Відповісти
Слава українським воїнам-визволителям
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08.09.2022 13:33 Відповісти
Це якесь жахіття!!! Вилупків кацапської клоаки нищити без жалю і вагань! В Україні їх легко відрізнити за поведінкою в соціумі-серуть де тільки можуть,викидають сміття з вікон,на природі залишають після себе купу гиду,********** жити з тарганами і клопами,як правило зранку потребують дозу алкоголю,наглюча поведінка щодо всього українського...Українці, не мовчіть!Ставити ворога в стійло потрібно і в тилу!
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08.09.2022 13:41 Відповісти
Я хочу это видеть , на кацапской земле ..
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08.09.2022 13:46 Відповісти
Російські військові у людей позабирали паспорти, по селищу забороняли ходити, а якщо і дозволяли лише з білою ганчіркою.: ТО московитський нацизм, так само гітлерівці нашивали жовті зірки на жидів та забороняли ходити по тротуарах, коли вони не в гетто. Ну то яка різниця між москалями та нацистами, яких судили в Нюрнберзі? Аж ніякої!
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08.09.2022 14:38 Відповісти
Масштаби пекла на Херсонщині дізнатися всім ще попереду, це не розпіарене жалюгідне ниття киян.
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09.09.2022 00:03 Відповісти
 
 