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Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це НГУ повідомляють у Twitter.
"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "ЛНР", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+44 Підлога Маккартні
показати весь коментар08.09.2022 13:35
+14 дератизатор
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+12 Кіт Семен
показати весь коментар08.09.2022 13:44
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Будь ласка, зачекайте...
Ответьте себе на эти вопросы, поймете в чем смысл.
ни один мариупольчанин не скажет про Донецк - юзовка.
Мы люди, а не орки. если вы и правда думаете что всех надо убивать, даже безоружных - то вы такая же оркиня как они, то есть - нелюдь. НЕ УКРАИНКА.
провокатор ольгинский и подонок, вот ты кто.
потом вот такими высерами как твой орки иллюстрируют -какие украинцы нелюди и их типа в плену можно убивать и пытать.
война показывает настоящее нутро КАЖДОГО. кто человек - а кто зверь.
ты - зверь. Такое же как москали/орки.
У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
****ни сракоголові...
обычная стезя раба..
но убивать нету смысла.
Мы же люди а не орки.
Окей...
Но если выяснится что это ЧМО паскудило людей, или пытало, или насиловало - то похер как оно туда попало, повесить нах*й...
Не спрашивай потом Архангела Гавриила - а меня за что?
2. обмен.
Это же - Гадя Петрович Хренова