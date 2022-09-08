УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16538 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
17 368 48
війна (56406) полон (1296) Харківщина (4276) Національна гвардія (1230) полонені (1941)

Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НГУ повідомляють у Twitter.

"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті Спецпризначенці НГУ на Харківщині взяли у полон 2 бойовиків з документами "ЛНР", які намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків ЛНР 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы все из Саратова. Мы не знали, что едем на войну", - російські полонені. ВIДЕО


Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків ЛНР 02
Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків ЛНР 03
Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків ЛНР 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
А смысл брать лнровцев в плен? Для такназываемого обменного фонда они не годятся. ***** они не нужны. корми теперь этих гандонов...
показати весь коментар
08.09.2022 13:35
+14
Ні поміняти їх, ні відпустити - нах*й вони взагалі треба?
У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
****ни сракоголові...
показати весь коментар
08.09.2022 13:38
+12
вивезти їх у посадку, кулю в голову і до побачення на концерті Кобзона - усі там будемо
показати весь коментар
08.09.2022 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А смысл брать лнровцев в плен? Для такназываемого обменного фонда они не годятся. ***** они не нужны. корми теперь этих гандонов...
показати весь коментар
08.09.2022 13:35 Відповісти
вивезти їх у посадку, кулю в голову і до побачення на концерті Кобзона - усі там будемо
показати весь коментар
08.09.2022 13:44 Відповісти
Будеш на місці тих нацгвардійців, що взяли цих орків у полон-так і зробиш.
показати весь коментар
08.09.2022 14:13 Відповісти
ок
показати весь коментар
08.09.2022 16:57 Відповісти
Как вариант, крутить их по ТВ в качестве пропаганды и рассказывать что Рашка их бросила, не хочет менять, и никому они не нужны.
показати весь коментар
08.09.2022 13:44 Відповісти
По иди на му телемарафону и так всякую ахинею показывая начиная историями про борщ заканчивая псом Патроном. Не хватало там еще лнровцев крутить
показати весь коментар
08.09.2022 13:47 Відповісти
Чем Вам пёс Патрон не угодил? Отличный символ.
показати весь коментар
08.09.2022 17:58 Відповісти
А для чего, по вашему, людей вообще в тюрьму садят? И почему (ну, вот почему не расстреливают на месте)?
Ответьте себе на эти вопросы, поймете в чем смысл.
показати весь коментар
08.09.2022 13:57 Відповісти
Те кто пришли нас убивать не имеют права на жизнь, они должны умереть. Они в тюрьме будут питаться лучше чем наши пенсионеры и не хрена не будут работать. И вообще не вижу смысл отвечать тем кто сравнивает теплое с мягким
показати весь коментар
08.09.2022 14:16 Відповісти
вы не забывайте за что украинцы сражаются?! украинцы - люди!
показати весь коментар
08.09.2022 14:37 Відповісти
Мы даже ответку не можем кинуть по городам орков ибо зечмо закатало деньги в асфальт, а казнь орочьего отродия хоть какая-то сатисфакция. И ты наверное не был под бомбовыми ударами, когда самолеты сбрасывают фаб-500. Думаю, побывай ты там, твой пацифизм выветрился очень быстра)
показати весь коментар
08.09.2022 14:39 Відповісти
на голову, слава богу, не падало! если что, то я из Гостомеля - живу как раз между Гостомелем и Бучей! так что мой пацифизм вполне на здоровом уровне
показати весь коментар
08.09.2022 14:43 Відповісти
А ось мені вже не до пацефізму! Моя б воля, я б зрівняла кожну хату кацапів разом з усім поріддям!! Та зарівняла кляту Юзовку! Я з Маріуполя, і мені снаряд до дому залетів, я зараз безхатько по суті, тому мені орків та їх шестьорок не жалко
показати весь коментар
08.09.2022 14:52 Відповісти
мне тоже снаряд в дом прилетел! повезло, что дело обошлось фасадом, выбитыми окнами, разбитым отоплением, побитыми осколками стенами внутри, разбитым электрическим столбом и, соответственно отсутствием света! несколько месяцев жил с забитыми двп рамами, без света, как в гараже! так что у всех проблемы, но это не избавляет от необходимости оставаться человеком, даже по отношению к оркам! иначе, чем мы лучше?
показати весь коментар
08.09.2022 14:58 Відповісти
Брешеш, мерзота ватна!
показати весь коментар
08.09.2022 15:01 Відповісти
иди *****, направление для тебя должно быть привычным
показати весь коментар
08.09.2022 15:04 Відповісти
шось я тобі не вірю,чувачок-ватанчик що ти з Бучі...ти хто,чувачок в пальто,пригожинець чи інформвійська ЛДНР?
показати весь коментар
08.09.2022 15:50 Відповісти
я вам не верю что вы из мариуполя. Откуда конкретно, где жили, куда ездили отдыхать возле мариуполя?
ни один мариупольчанин не скажет про Донецк - юзовка.
Мы люди, а не орки. если вы и правда думаете что всех надо убивать, даже безоружных - то вы такая же оркиня как они, то есть - нелюдь. НЕ УКРАИНКА.
показати весь коментар
08.09.2022 15:12 Відповісти
Не віриш, ну можеш всратися! Кожен хто з Маріуполя знає що юзовка нище Маріуполя! А я з Кальміуського району, з Волонтерівки. Це те що ви юзовськи гади з кацапами майже зарівняли
показати весь коментар
08.09.2022 15:23 Відповісти
у мене в одного враження,що Цензор нет підозріло сильно загажений руснею? Їх кинули на інтернетфронт щоб відмовити українців від помсти русні і елденеерам? ось і ця Олга Бєланова теж скулить про ценності до орків та донбассерів...
показати весь коментар
08.09.2022 15:54 Відповісти
Юра, с чего ты взял что все украинцы - твари и подонки? по себе судишь, кацапина?
провокатор ольгинский и подонок, вот ты кто.
потом вот такими высерами как твой орки иллюстрируют -какие украинцы нелюди и их типа в плену можно убивать и пытать.
война показывает настоящее нутро КАЖДОГО. кто человек - а кто зверь.
ты - зверь. Такое же как москали/орки.
показати весь коментар
08.09.2022 22:09 Відповісти
Ватамобіль у них серйозний... Скрепноє жигули
показати весь коментар
08.09.2022 13:36 Відповісти
и то отжатый
показати весь коментар
08.09.2022 13:39 Відповісти
Ні поміняти їх, ні відпустити - нах*й вони взагалі треба?
У тюрму посадити, так навіть там умови кращі, ніж там де вони жили - "лафа"...
****ни сракоголові...
показати весь коментар
08.09.2022 13:38 Відповісти
паддони будуть робити
показати весь коментар
08.09.2022 13:40 Відповісти
я обращаю ваше внимание что парень родился в 97 году, то есть в 2014 ему было 16 лет. Паспорт получил уже в Лугандоне, мозги ему конкретно промыли. далее видимо у родителей не было денег отправить его в РФ или в Украину, остался, попал под мобилизацию
обычная стезя раба..
но убивать нету смысла.
Мы же люди а не орки.
показати весь коментар
08.09.2022 15:16 Відповісти
"Попал под мобилизацию"?
Окей...
Но если выяснится что это ЧМО паскудило людей, или пытало, или насиловало - то похер как оно туда попало, повесить нах*й...
показати весь коментар
08.09.2022 17:26 Відповісти
как судишь - так и тебя судить будут.
Не спрашивай потом Архангела Гавриила - а меня за что?
показати весь коментар
08.09.2022 22:04 Відповісти
Идиотка...
показати весь коментар
09.09.2022 00:11 Відповісти
о вірунські ко-ко-ко пішли,"батюшка" часом не "масковскага підархату" в тебе?
показати весь коментар
09.09.2022 02:39 Відповісти
Зачем?!
показати весь коментар
08.09.2022 13:40 Відповісти
1. Мы люди а не орки
2. обмен.
показати весь коментар
08.09.2022 15:33 Відповісти
ні,кацапятина,ви якраз і орки.здрисни звідси!
показати весь коментар
08.09.2022 15:57 Відповісти
Юра, скажи это в лицо азовцам, которых я цитирую, придурок.
показати весь коментар
08.09.2022 22:05 Відповісти
Підуть на обмін , якщо не на воєнних , то на цивільних людей , бо іх там багато 😠
показати весь коментар
08.09.2022 13:45 Відповісти
с таким паспортом сразу погружение в шахту на 2 метра...
показати весь коментар
08.09.2022 13:47 Відповісти
Навіщо цим утиркам морди ретишують?
показати весь коментар
08.09.2022 13:53 Відповісти
молодцы конечно, но нужно их сразу утилизировать
показати весь коментар
08.09.2022 14:12 Відповісти
Це бидло біосміття вони навіть для обміну не годятся ,ото розстріляти колоборантів.
показати весь коментар
08.09.2022 15:27 Відповісти
В правах все замазали, кроме "...ВИЧ"
Это же - Гадя Петрович Хренова
показати весь коментар
08.09.2022 15:27 Відповісти
НГУ в повному екіпу вже їх затримує із-за рашистких мразот
показати весь коментар
10.09.2022 14:38 Відповісти
На палю сук!!!
показати весь коментар
13.09.2022 05:18 Відповісти
 
 