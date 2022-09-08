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Мелітопольські партизани підірвали дім зрадника Онищука. "Наступному - приготуватись", - мер Федоров. ФОТО (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що сьогодні близько 6 ранку біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука пролунали вибухи. Також "було гучно" біля будівель ще двох зрадинківта посібників "референдуму" у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров написав у Telegram-каналі.

Мелітопольські партизани підірвали дім зрадника Онищука. Наступному - приготуватись, - мер Федоров 01

"Перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів пішов. Сьогодні близько 6 ранку було гучно біля будинку псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, зрадник Онищук запам'ятався мелітопольцям цілим послужним списком махінацій:

  • Розгромив та розікрав приміщення ЖЕКів під час передачі майна до КП "Житломасив" у 2016 році.
  • Заборгував своїм співробітникам понад 2 млн грн. зарплати.
  •  Як депутат брав участь в організації фейкової підвальної сесії у бізнес-центрі колаборанта та свого шефа Балицького.
  • Регулярно на пару з Данильченко зривав сесійні засідання Мелітопольської міської ради.
  • Наразі активно допомагає в організації псевдореферендуму.

Мелітопольські партизани підірвали дім зрадника Онищука. Наступному - приготуватись, - мер Федоров 02

"Точніше сказати, допомагав. Кажуть неабияк злякався після вибухів. Але як мінімум така ж участь чекає на кожного любителя "руского міра" і фейкових референдумів. Наступному - приготуватись", - підкреслив Федоров.

Мер також повідомив, що була атакована будівля місцевої квартальної, яка зрадила своїм принципам і тим людям, які її обрали, і була пособником з проведення фейкового "референдуму". Третя людина також була дотична до організації незаконного "референдуму". Також це торкнулось штабу, де відбувалася організація цих процесів.

Федоров заявив, що в результаті цих вибухів колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, уже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами.
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Топ коментарі
+15
Какая паскудная морда! Удачного полета мудак!
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08.09.2022 14:42
+11
Смер-р-р-ть!
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08.09.2022 14:41
+9
Курви лорак, лабуда та інші 95 квартал йдуть за категорією "проститутки"
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08.09.2022 15:53
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Смер-р-р-ть!
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08.09.2022 14:41 Відповісти
водопровідника за що ?

"проституток та візників не чіпати! вони служать будь якій владі...."
Колчак
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08.09.2022 14:50 Відповісти
забыли за артистов
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08.09.2022 14:52 Відповісти
Курви лорак, лабуда та інші 95 квартал йдуть за категорією "проститутки"
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08.09.2022 15:53 Відповісти
Так його грохнули чи не грохнули? Так важко чітко написати???
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08.09.2022 14:42 Відповісти
Мабуть, ви очікували, що той, хто підірвав, залишиться в буде розпитувати, а ще і похвалятися, який він шикарний зробив підрив.
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08.09.2022 14:48 Відповісти
в дупу поцілували, відновиться через суд на посаді
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08.09.2022 15:09 Відповісти
Да нет, живой падло, но только сильно обосраным оказался!
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08.09.2022 22:49 Відповісти
Какая паскудная морда! Удачного полета мудак!
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08.09.2022 14:42 Відповісти
вбили чи живий?
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08.09.2022 14:42 Відповісти
Кажуть неабияк злякався після вибухів Джерело: https://censor.net/ua/p3365894
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08.09.2022 14:56 Відповісти
Так испугался, что аж от испуга усрался.
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08.09.2022 22:52 Відповісти
Слава нашим ССО!
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08.09.2022 14:43 Відповісти
так дом підірвали? або просто біля дома хлопушку?
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08.09.2022 14:43 Відповісти
Мабуть друге, в крайньому випадку кинули гранату на подвір'я. Не здивуюсь якщо це місцевий Слуга Народу. Підрив будинку, в нормальному розумінні, це пепелище - а не вибиті шибки. Цікавий і послужний список цього дяді, який демонструє повну імпотентність ЗЕленої влади, мусорів Авакяна та СБУ Бакланова.
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08.09.2022 15:08 Відповісти
Если и живой, то уже бездомный
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08.09.2022 14:43 Відповісти
Казали що йому зразу копита відірвало, мабуть здохло.
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08.09.2022 15:07 Відповісти
це не цьому, це в Бердянську було
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08.09.2022 16:25 Відповісти
💥💥💥👍👍👍
Слава ЗСУ
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08.09.2022 15:10 Відповісти
Молодчаги !
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08.09.2022 15:14 Відповісти
підірвали дім? чи...біля будинку пролунали вибухи. ?
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08.09.2022 15:21 Відповісти
Боже, бережи наших захисників
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08.09.2022 15:52 Відповісти
Українським партизанам-черговий респектище.Давайте ще...
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08.09.2022 15:53 Відповісти
а федоров цей до чого? цей же тіпок від ОПи "крадівництво" курирував?ще й орден начіпили?
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08.09.2022 16:31 Відповісти
Когда уже в Киеве партизаны появятся, а то оккупанты пешком ходят

З України втекла директор Печерської гімназії №75 у Києві, яку суд відпустив під заставу про наведення ворожої артилерії на позиції ЗСУ. Інформацію про це на судовому слуханні оприлюднив адвокат. Прокуратура перевіряє дані про перетин нею кордону з Угорщиною. Йдеться про директора київської школи Аллу Душкіну, яка звинувачується у здачі позицій ЗСУ в обмін на посаду міністра освіти. Наприкінці липня вона вийшла із СІЗО за півмільйона гривень.

Викладач НАУ Анатолій Єлізаров не приховує своєї відверто проросійської позиції і на зауваження студентів, що заняття, згідно законодавства, необхідно вести українською, називає їх "майдаунами". Також, Єлізаров є палким поціновувачем руснявого контенту, зокрема каналу "росія 24"

Две новости подряд, такое впечатление, что на улице весна 2014, а не осень 2022
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08.09.2022 17:49 Відповісти
Референ... ДУМ!!!
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08.09.2022 18:01 Відповісти
крутяк,
щоб падли лякалися від думки про якийсь «референдум» чи допомогу русо фашистам
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08.09.2022 18:50 Відповісти
Балицький втік до Криму , але його під конвоєм повернули до Мелітополя , якщо він знову не втік , то пора йому теж хату спалити
разом з ним 😡
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08.09.2022 18:59 Відповісти
 
 