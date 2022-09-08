Внаслідок обстрілів Нью-Йорка та Бахмута військами РФ загинули 2 цивільних, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники вдарили по Бахмуту та смт Нью-Йорк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
8 вересня 2022 року окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл з реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини м. Бахмута Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо дістали поранення.
Окрім цього, ворожа армія з артилерії обстріляла смт. Нью-Йорк, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.
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