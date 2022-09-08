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Внаслідок обстрілів Нью-Йорка та Бахмута військами РФ загинули 2 цивільних, 4 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники вдарили по Бахмуту та смт Нью-Йорк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

8 вересня 2022 року окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл з реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини м. Бахмута Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий мешканець загинув, ще четверо дістали поранення.

Окрім цього, ворожа армія з артилерії обстріляла смт. Нью-Йорк, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.

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Внаслідок обстрілів Нью-Йорка та Бахмута військами РФ загинули 2 цивільних, 4 особи дістали поранення 01
Внаслідок обстрілів Нью-Йорка та Бахмута військами РФ загинули 2 цивільних, 4 особи дістали поранення 02
Внаслідок обстрілів Нью-Йорка та Бахмута військами РФ загинули 2 цивільних, 4 особи дістали поранення 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Куда Байден смотрит? Нью-Йорк бомбят уже
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08.09.2022 15:35 Відповісти
🤣
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08.09.2022 15:43 Відповісти
Это кацапы неосмотрительно сделали. Теперь ATACMS точно дадут.
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08.09.2022 15:38 Відповісти
🤣
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08.09.2022 15:46 Відповісти
От вам смішно, а я ледь інфаркт не схватив. "Внаслідок обстрілів Нью-Йорка..." журнашлюхи, ви кончені!
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08.09.2022 15:46 Відповісти
Як можна не зрозуміти, що йдеться про донбаський Нью-Йорк?
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08.09.2022 16:01 Відповісти
Як можна зрозуміти? Якби журнашлюхи цензора не хотіли зробити "шок-ефект" то вони б Бахмут написали першим (бо це і логічно, місто все-таки), і тоді ніяких проблем не було би. Але ж, маємо то шо маємо.
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08.09.2022 16:03 Відповісти
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08.09.2022 16:16 Відповісти
 
 