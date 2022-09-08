У підвалах і катівнях окупантів знаходяться семеро мешканців Каховської громади, - міська рада. ФОТО

Російські військові злочинці викрали та утримують у підвалах 7 мешканців Каховської громади. Серед них - секретар Каховської міської ради Ірина Гончарова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Каховській міській територіальній громаді.

На даний час в підвалах і катівнях окупаційної влади знаходяться семеро мешканців Каховської громади.

Чистяков Олександр – з 10.08

Панчук Валерій – з 22.08

Середин Володимир – з 25.08

Міхович Андрій – з 25.08

Панчук Юрій - з 28.08

Сєров Віталій – з 31.08

Гончарова Ірина – з 06.09

Ступін Володимир – з 06.09

"Ви всі є свідками масових злочинів російських окупантів на нашій землі. Кожного дня вони вриваються до наших осель, вчиняють мародерства, забирають наших батьків, чоловіків, синів, навіть жінок. Катують, тримають тижнями у підвалі, принижують. Не всі виходять звідти живими. не мовчіть!", - закликають у міськраді.

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