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В бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув воїн Вадим Сілаєв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Херсонській області в бою з російськими окупантами загинув воїн Вадим Сілаєв з Волині.
Про це у фейсбуці повідомив Олександр Семенов, інформує Цензор.НЕТ.
Воїн загинув 2 вересня від пострілу танкової гармати в селі Сухий Ставок на Херсонщині.
Загиблому було 27 років, він працював викладачем у Луцькому медичному коледжі. Був мобілізований, до лав ЗСУ відпривився 5 липня цього року.
"Сьогодні, 8 вересня, в Діми день народження (28 років). Він повертається на рідну Волинь як Герой", - написав Семенов.
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