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В бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув воїн Вадим Сілаєв. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Херсонській області в бою з російськими окупантами загинув воїн Вадим Сілаєв з Волині.

Про це у фейсбуці повідомив Олександр Семенов, інформує Цензор.НЕТ.

В бою з російськими окупантами на Херсонщині загинув воїн Вадим Сілаєв 01

Воїн загинув 2 вересня від пострілу танкової гармати в селі Сухий Ставок на Херсонщині.

Загиблому було 27 років, він працював викладачем у Луцькому медичному коледжі. Був мобілізований, до лав ЗСУ відпривився 5 липня цього року.

"Сьогодні, 8 вересня, в Діми день народження (28 років). Він повертається на рідну Волинь як Герой", - написав Семенов.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай Брате,ми помстимося!
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08.09.2022 17:09
+34
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08.09.2022 17:10
+21
Чи не щодня похорони..
Вічна пам'ять Героєві.
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08.09.2022 17:19
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Вічна пам'ять і Слава Герою! Спочивай Брате,ми помстимося!
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08.09.2022 17:09 Відповісти
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08.09.2022 17:10 Відповісти
Чи не щодня похорони..
Вічна пам'ять Героєві.
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08.09.2022 17:19 Відповісти
Ні чого сказати. Сумно , а як сумно родині? за що гинуть тисячі молодих прекрасних людей, такі як Вадим Сілаєв, через те, що б врятуватися і врятувати людей від війни яку розв'язала РФ і її керівництво? , Яким все замало. Адже війни в ********* світі ведуться економічно, де краще і справедливіше туди люди і потягнуться, так і розширюються ******* імперії, а зброя є фактором стримування, але навіщо пропонувати вигідні умови для економічної співпраці і таким чином РФ набувала б прихильності і авторітету коли можна просто грабувати і вбивати. Горіть у пеклі зі своєю війною садисти скаженні.
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08.09.2022 17:37 Відповісти
низький уклін Герою
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08.09.2022 18:10 Відповісти
Дякую, чоловіче тобі, та твоїм батькам.
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08.09.2022 20:11 Відповісти
Який красень(((( вічна пам'ять
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08.09.2022 21:29 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.09.2022 21:36 Відповісти
Світла Пам'ять Герою України 😪😪😪
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08.09.2022 22:29 Відповісти
Царство Небесное всем павшим нашим Героям, которые отдали свою жизнь, за свободу и независимость нашей страны. Вечная память о Героях! Слава Украине! Смерть нашим врагам!
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14.09.2022 15:55 Відповісти
 
 