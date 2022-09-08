Тривають пекельні бої, воїнам потрібні дрони, тепловізор та планшети. Також допомога необхідна пораненим у шпиталях, - волонтерка Юсупова. ФОТО

Українським захисникам дуже необхідні дрони, тепловізори та планшети. Також допомоги потребують поранені воїни, які проходять лікування.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають пекельні бої, ЗСУ пішли у контрнаступ на Харьківскому напрямку. Звільнено вже 20 населених пунктів! Потрібна наша допомога!!

Треба викупити Мавік 3 комбо -115 тис. Два дрони Аутел лайт -113 400 грн, Тепловізор - 84 тис., 3 планшета -29 тис.

Дуже потрібно допомогти пораненим в шпиталях, футболки, шорти, штани, кофти. Поранених привозять без одягу. Прошу, 5-30-100 грн, хто скільки може, кожна копійка іде на допомогу боротьбі проти окупантів", - йдеться в повідомленні.

Юсупова за 10 днів купила: шість тепловізорів, два по 82 тис - 165 тис., чотири тепловізора по 56780 грн -227 120 грн, зарядну станцію 39900 грн, три квадрокоптера Аутел - 60 тис. та 113 400грн, два Вак апарати, розхідники та ємності - 187 730 грн, ліки 21 тис. та 7 тис. Одяг та кросівки в шпиталі для поранених бійців- 27 тис., квадрокоптер Мавік 3 комбо - 115 500 грн, п’ять планшетів, карти пам’яті та чохли - 30844 грн, 3692 грн та 12541 грн.

Читайте: Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених. ФОТО

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected].

5168752017223390 приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїнам терміново потрібні два дрони, тепловізор та планшети, - волонтерка Юсупова. ФОТО























