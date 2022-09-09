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Окупанти вночі обстріляли 3 райони Донеччини. Найбільшої шкоди зазнав Бахмут. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цієї ночі росіяни вели обстріли у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Бахмут зазнав найбільшої шкоди: за попередню добу росіяни тут вбили 8 людей, поранили ще 17. Пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, 4 крамниці, палац культури та адмінбудівля. Крім того, під обстріл потрапив ринок - пошкоджено 107 контейнерів. У місті четвертий день відсутні вода та електрика - ремонт неможливий через активні бойові дії.

"У Покровському районі постраждали Мар'їнська та Авдіївська громади - Мар'їнка, Красногорівка, Максимільянівка та Авдіївка. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - зазначає очільник регіону.

Також зазначається, що у Краматорському районі під вогонь потрапили Слов'янськ, Костянтинівка та Рай-Олександрівка. У Слов'янську пошкоджено складські приміщення та будівля технікуму. У Костянтинівці постраждало підприємство та будинок. У Рай-Олександрівці пошкоджені два будинки. На щастя, без жертв.

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"Залишатися на Донеччині не можна! Евакуюйтесь вчасно!", - звертається Кириленко до мешканців регіону.

Окупанти вночі обстріляли 3 райони Донеччини. Найбільшої шкоди зазнав Бахмут 01
Окупанти вночі обстріляли 3 райони Донеччини. Найбільшої шкоди зазнав Бахмут 02

Автор: Ірина Дашківська
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Давайте уже полковника z по телевизору. Пусть рассказывает о всех преступлениях, кто дал приказ и т.д. для будущего Гаагского трибунала
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09.09.2022 09:58 Відповісти
Готуйтесґя до Гааги тварі
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09.09.2022 11:10 Відповісти
 
 