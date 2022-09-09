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Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі 01
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі 02
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі 03
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Сумщині зафіксовано 8 "прильотів", зараз неспокійно у Краснопільській та Великописарівській громадах

Автор: Ірина Дашківська
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Астольф де Кюстін: «московська вдача - це дикунська вдача, байдужа до святости даного слова, до всякого правдивого почування, до почуття справедливости. Все в ній - тріумфуюча брехня, облуда й обман, брак всякого морального сенсу, відсутність поняття права і обов'язку»
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09.09.2022 12:20 Відповісти
знову якась тварюка навела
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09.09.2022 12:20 Відповісти
скоріш з усе - так, як у Кияниці (теж моя Сумська обл).... тварі, воюють з хворими та дітьми. Ми відддячимо
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09.09.2022 12:24 Відповісти
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09.09.2022 12:24 Відповісти
Тим часом на росії тривають місцеві вибори. І ось такі бюлетені вже стають звичним явищем. Пензенська область чекає на деокупацію
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09.09.2022 12:31 Відповісти
а де наша ответочка чи знову бо не втік печеться за кацапів
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09.09.2022 12:32 Відповісти
Новини взагалі не читаємо, просто спамимо про боневтіка ? За минулу добу :
+650 орків на концерт до кобзона

+10 танків

+18 бойових бронемашин

+11 артсистем

+1 рсзв

+55 автотехніки
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09.09.2022 13:17 Відповісти
Унікальна система ППО кажете, ну ну....
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09.09.2022 12:35 Відповісти
на фронте проигрівают так по мирному отігріваются все как делает руские фашисті уроді они и есть уроді
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09.09.2022 12:39 Відповісти
 
 