Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі. ФОТО

Окупанти завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей", - йдеться у повідомленні.









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