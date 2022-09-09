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Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині. Приміщення зруйновано, є постраждалі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини - сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей", - йдеться у повідомленні.
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