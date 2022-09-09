Бойовий робот для евакуації поранених з поля бою успішно пройшов випробування "Госпітальєрів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відбулася презентація робота THeMIS для вивезення поранених з поля бою, що особливо критично, коли неможлива евакуація через шквальний вогонь. Закупівлю і перевезення робота профінансував п’ятий президент Петро Порошенко з наступною передачею медичній службі "Госпітальєри".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, показова демонстрація відбулася вчора на одному з полігонів за присутності посла Естонії в Україні Каімо Кууска та Петра Порошенка.

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Такі роботи естонської розробки MILREM Robotics стоять на озброєнні 11 країн-членів НАТО. Ці роботи також виробляються на спільних потужностях Естонії та Німеччини із застосуванням норвезьких технологій.







Члени команди "Госпітальєрів" продемонстрували присутнім два способи евакуації пораненого. Перший – коли на завдання виходить група, у складі якої є бойовий медик, і під час вогневого контакту поранення зазнає один чи кілька бійців. За допомогою такого робота можлива евакуація поранених, щоб група далі могла продовжити виконання завдання та оперативно повернутися.

Робот доставляє поранених до медичної машини.

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Другий випадок – коли поранений воїн з тих чи інших причин опинився наодинці і через шквальний вогонь не може сам евакуюватися. У такому разі робот знаходить його по заданих координатах і воїн сам за допомогою звукових команд оператора прикріплює себе до платформи.

Постачання таких роботів здійснено у рамках щойно започаткованого проєкту "Журавель" у пам'ять про Ярослава Журавля, який помер на полі бою через неможливість вчасної евакуації пораненого.

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В обох випадках робот з легкістю здолав яри, лісопосадки та канаву.

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Для керування – доїзду на призначене місце і повернення – достатньо одного оператора, який керує платформою дистанційно і тримає голосовий зв’язок з людьми, які перебувають на роботі. Маршрут евакуації прокладається заздалегідь по мапах, керується за допомогою камер, якими робот оснащений. Може їздити у глибину де кілька кілометрів.

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Оператор платформи, учасник "Госпітальєрів" Олексій зазначив, що це дуже потужна платформа:

"Основні її плюси – це захищеність зв’язку, потужність і прохідність. Він може працювати практично за будь-яких погодних умов. Виробником заявлено до -30 С. Він може долати яри, як ви бачили на випробуваннях. Багнюка, колії, сніг для нього не проблема. Може працювати в різних звукових режимах, у тому числі в зовсім тихому.

Апарат можна адаптувати під різні завдання. На собі цей робот може нести до 20 тонн. Тобто його можна завантажити боєкомплектом і відправити підкріплення. Само собою, що основна функція – це евакуація поранених, при чому до нього можна декілька причепів доєднати".

Наразі платформа потребує додаткової броні, тому що зараз він здатен витримати максимум удар уламків. Також триває робота із додаткового захисту каналів зв’язку.







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"Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проєкт, в якому ми співпрацюємо. 350 дронів, які сьогодні працюють у багатьох бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було дуже ефективно і з точки зору ціни, і з точки зору організації, - зазнаичв Петро Порошенко.

Коли ми перебували в Естонії, то наші добрі знайомі з Єврпарламента, колишні військовослужбовці, генерали естонської армії запросили нас продемонструвати можливості бойового робота. Він був пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30мм автоматичної гармати, для покладання розвідувальних операцій. Але пам’ятаючи слово, яке ми дали батьку Ярослава Журавля, який загинув на полі бою, а російські загарбники використовували його, щоб ліквідувати інших наших героїв, я подумав, що це ідеальна позиція для того, щоб ми запровадили спеціальний проєкт евакуації з поля бою. Я передаю привіт батьку і двом донькам Ярослава і хочу сказати, що ми будемо берегти пам’ять вашого героїчного батька і вашого героїчного сина.

І я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж "Госпітальєри". На сьогодні завдяки їм врятовано понад 5600 українських воїнів. І проєкт "Журавель" - не єдиний, який ми розпочинаємо з ними".

"Єдине слово, яким зараз живуть всі українці – це слово контрнаступ. Єдина мета – це звільнення української землі і порятунок українських воїнів. Даний робот – одна з найякісніших позицій, яку нам вдалося знайти. Це – війна майбутнього. Війна дронів, війна високоточної артилерії, війна роботів. Українські збройні сили такого робота дуже потребують.

Якщо у нас все вдасться, то ми чекатимемо додаткових партій, які мають надійти в Україну. Ми цього з нетерпінням чекаємо. Моєю метою було показати його потужності волонтерам, Міністерству оборони, Генеральному Штабу, щоб більше таких роботів потрапили на фронт і щоб ми почали виробництво, зокрема й дистанційне, таких платформ в Україні. Тим більше, вже за перший тиждень Яна Зінкевич передала цілу низку пропозицій щодо вдосконалення конструкції робота, що зробить його мобільнішим і зручнішим", - додав п'ятий президент.

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За словами Порошенка, сьогодні є домовленості з окремими країнами НАТО щодо готовності з їхнього боку фінансування закупівлі цих роботів у виробника для ЗСУ, тобто Збройні Сили не мають витрачати бюджетні кошти. Платформа коштує більше 300 тисяч євро.

Символіку проєкту "Журавель" намалював відомий художник-карикатурист з однойменним прізвищем - Юрій Журавель.



