Бойовий робот для евакуації поранених з поля бою успішно пройшов випробування "Госпітальєрів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відбулася презентація робота THeMIS для вивезення поранених з поля бою, що особливо критично, коли неможлива евакуація через шквальний вогонь. Закупівлю і перевезення робота профінансував п’ятий президент Петро Порошенко з наступною передачею медичній службі "Госпітальєри".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, показова демонстрація відбулася вчора на одному з полігонів за присутності посла Естонії в Україні Каімо Кууска та Петра Порошенка.
Такі роботи естонської розробки MILREM Robotics стоять на озброєнні 11 країн-членів НАТО. Ці роботи також виробляються на спільних потужностях Естонії та Німеччини із застосуванням норвезьких технологій.
Члени команди "Госпітальєрів" продемонстрували присутнім два способи евакуації пораненого. Перший – коли на завдання виходить група, у складі якої є бойовий медик, і під час вогневого контакту поранення зазнає один чи кілька бійців. За допомогою такого робота можлива евакуація поранених, щоб група далі могла продовжити виконання завдання та оперативно повернутися.
Робот доставляє поранених до медичної машини.
Другий випадок – коли поранений воїн з тих чи інших причин опинився наодинці і через шквальний вогонь не може сам евакуюватися. У такому разі робот знаходить його по заданих координатах і воїн сам за допомогою звукових команд оператора прикріплює себе до платформи.
Постачання таких роботів здійснено у рамках щойно започаткованого проєкту "Журавель" у пам'ять про Ярослава Журавля, який помер на полі бою через неможливість вчасної евакуації пораненого.
В обох випадках робот з легкістю здолав яри, лісопосадки та канаву.
Для керування – доїзду на призначене місце і повернення – достатньо одного оператора, який керує платформою дистанційно і тримає голосовий зв’язок з людьми, які перебувають на роботі. Маршрут евакуації прокладається заздалегідь по мапах, керується за допомогою камер, якими робот оснащений. Може їздити у глибину де кілька кілометрів.
Оператор платформи, учасник "Госпітальєрів" Олексій зазначив, що це дуже потужна платформа:
"Основні її плюси – це захищеність зв’язку, потужність і прохідність. Він може працювати практично за будь-яких погодних умов. Виробником заявлено до -30 С. Він може долати яри, як ви бачили на випробуваннях. Багнюка, колії, сніг для нього не проблема. Може працювати в різних звукових режимах, у тому числі в зовсім тихому.
Апарат можна адаптувати під різні завдання. На собі цей робот може нести до 20 тонн. Тобто його можна завантажити боєкомплектом і відправити підкріплення. Само собою, що основна функція – це евакуація поранених, при чому до нього можна декілька причепів доєднати".
Наразі платформа потребує додаткової броні, тому що зараз він здатен витримати максимум удар уламків. Також триває робота із додаткового захисту каналів зв’язку.
"Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проєкт, в якому ми співпрацюємо. 350 дронів, які сьогодні працюють у багатьох бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було дуже ефективно і з точки зору ціни, і з точки зору організації, - зазнаичв Петро Порошенко.
Коли ми перебували в Естонії, то наші добрі знайомі з Єврпарламента, колишні військовослужбовці, генерали естонської армії запросили нас продемонструвати можливості бойового робота. Він був пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30мм автоматичної гармати, для покладання розвідувальних операцій. Але пам’ятаючи слово, яке ми дали батьку Ярослава Журавля, який загинув на полі бою, а російські загарбники використовували його, щоб ліквідувати інших наших героїв, я подумав, що це ідеальна позиція для того, щоб ми запровадили спеціальний проєкт евакуації з поля бою. Я передаю привіт батьку і двом донькам Ярослава і хочу сказати, що ми будемо берегти пам’ять вашого героїчного батька і вашого героїчного сина.
І я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж "Госпітальєри". На сьогодні завдяки їм врятовано понад 5600 українських воїнів. І проєкт "Журавель" - не єдиний, який ми розпочинаємо з ними".
"Єдине слово, яким зараз живуть всі українці – це слово контрнаступ. Єдина мета – це звільнення української землі і порятунок українських воїнів. Даний робот – одна з найякісніших позицій, яку нам вдалося знайти. Це – війна майбутнього. Війна дронів, війна високоточної артилерії, війна роботів. Українські збройні сили такого робота дуже потребують.
Якщо у нас все вдасться, то ми чекатимемо додаткових партій, які мають надійти в Україну. Ми цього з нетерпінням чекаємо. Моєю метою було показати його потужності волонтерам, Міністерству оборони, Генеральному Штабу, щоб більше таких роботів потрапили на фронт і щоб ми почали виробництво, зокрема й дистанційне, таких платформ в Україні. Тим більше, вже за перший тиждень Яна Зінкевич передала цілу низку пропозицій щодо вдосконалення конструкції робота, що зробить його мобільнішим і зручнішим", - додав п'ятий президент.
За словами Порошенка, сьогодні є домовленості з окремими країнами НАТО щодо готовності з їхнього боку фінансування закупівлі цих роботів у виробника для ЗСУ, тобто Збройні Сили не мають витрачати бюджетні кошти. Платформа коштує більше 300 тисяч євро.
Символіку проєкту "Журавель" намалював відомий художник-карикатурист з однойменним прізвищем - Юрій Журавель.
Будь ласка, зачекайте...
Ця машина компактна, тиха, прохідна, з великою потужністю. Часто наші парамедики носять на руках поранених бійців більше кілометра. Тому робот використовуватиметься на передній лінії фронту, у тих місцях, куди важко діститася медикам машиною чи пішки.
касапи вже оголосили полювання за ним і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. Марно. Ми його нікому не віддамо. Ні українську землю, ні українського тепер вже робота. Переможемо російську орду!"
А бачу в СН тільки колаборантів, злодюг та пройдисвітів.
Хочу побачити, як Слуги Народу допомагають переселенцям та постраждалим від війни!!!
А бачу, як Слуги Урода грабують гуманітарку та пиляють гроші, виділені Світом на відновлення України та озброєння ЗСУ.
2. ти пробовал попасть из РПГ по маленькой движущейся цели ?
3. попробуй выползти на пузе с радиуса обстрела который может охватывать несколько гектаров, и не забудь что пузо пробито.
4.Резиновые гусеницы - не хуже резиновых колес,тяжолая СГ техника тоже на резиновой гусени ходит. Она дешевле и меняется в полевых условиях быстро.
5. за 300 тис. євро можна купити 4 листа фанєри ...
- а нашо нам фанєра ?
- зробим самольот і полетим
- куда ???
- к ***** матєрі (с)
6.Весло и задорно прошло "велике будывництво", русня заценила наш ровний асвальт.
ТХеМИС UGV
Проверенная в ходе нескольких учений, экспериментов и операции по борьбе с повстанцами операция «Бархане» в Мали - THeMIS представляет собой многоцелевую беспилотную наземную машину (UGV), предназначенную для сокращения численности войск на поле боя. Открытая архитектура THeMIS позволяет быстро настраивать ее от выполнения транспортной функции до вооружения, обезвреживания боеприпасов или поддержки разведывательных операций в соответствии с характером миссии. UGV THeMIS были приобретены 11 странами, 7 из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США. - таки доколупайся до сайта производителя
2 Всё правильно, пусть ползёт ваш знакомый медик - бабы ишо нарожають.
3 См пункт два
4 можешь привести несколько видов эвакуационной техники, роботизированной - ну так, для сравнения и поржать
5 Это о тех, которые им ОПА передала? Согласен. Обоссышься
6 Никакого, ведь зе не пиарится, просто бабки с кучерявым мойшей ******.
2 см. п. 1
3 см. п. 1
4 а я могу привести примеры колёсной боевой техники, ваще дауны о гусеницах не в курсе
5 Опой, не куплено - ничего. Абсолютно. Вот вааще. Как и Зе, и дЕрьмаком и Татаровым. А! Хотя припоминаю пиар встречи самолёта с масочками для Эпицентра, ранее проданных "слугой-уродом" в Китай - но это другое, правда? Вот вааще ни разу не пиар
10 000"
"Президент Украины Петр Порошенко в районе проведения АТО вручил военным медикам отечественную эвакуационную технику.
Было передано более 20 новых машин, которые разработаны по техническим условиям Министерства обороны с учетом боевого опыта и тех требований, которым они должны соответствовать." - это в 17, зебилы сказали дерьмо.
"Партію 18 нових пікапів, підготовлених для бойових умов, передали десантникам на фронт. Автівки були придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа громад» і ГО «Брати по Зброї»" - https://www.youtube.com/watch?v=jnRubts6K88 это четыре месяца назад. Есть и свежее. Скажи - ты зебил? Или за деньги? Но тебе это не интересно. Намного важнее смешная и нелепая попытка отмазать своего кумира.
"Причем тут "колесная техника", если мы говорили о резиновых гусеницах" вот мне тоже интересно, чисто как ремонтнику спец техники - у тебя анальные боли, при виде изделий из резины?
А от зробити щось схоже , менш потужне але з маніпулятором щоб забирати непритомних бійців, це б було гарно.
Вес номинальной полезной нагрузки750 кг
Максимальный вес полезной нагрузки1200 кг
Не выше 30 см - сцук , с дорожным просветом 5мм? Какой писец
точно - точно? И зеля там никаким боком? Не?
До 2000 він не був мільйонером, в 2017 став мільярдером (доларовим) працюючи тільки на державу.
Бізнес державники мати не мають права.
Чому це важливо? Тому що олігархи вишиванку не вдівають, просто крадуть. А є й такі які прикидуються...
20 т ?? Це мабуть може тягнути. У відсік стільки не влізе.
Европа
НАС
Максимальная скорость20 км/ч
Длина * Ширина * Высота240 х 200 х 115 см
Масса1630 кг
Вес номинальной полезной нагрузки750 кг
Максимальный вес полезной нагрузки1200 кг
Максимальная оценка60%
Максимальный боковой уклон30%
Дорожный просвет40...60 см
Тяговое усилие15 000 Н
Гибрид времени выполнениядо 15 часов
Время работы на электричестведо 1,5ч
Варианты питанияАккумулятор, свинцово-кислотный или литий-ионный
Варианты питанияДизельный двигатель и электрогенератор
Диапазон контроля прямой видимостидо 1,5 км
Воздушная транспортабельностьРазработан в соответствии со STANAG 3542
Скорость буксировкидо 80 км/ч
IP-радио4 Вт, настраиваемая сетка MIMO
ШифрованиеAES256
Прыжки частотыПоддерживается
Датчикилидары
КамерыИК (MIL-STD-810G), тепловизионный, HDR
Огнисветодиод, ИК
Доступные цветаМиль зеленый, Миль пустыня
https://milremrobotics.com/defence/
https://youtu.be/gDJdEY1VcPo