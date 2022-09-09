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ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів - унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

"ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності. Тож, час розплати наблизився", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін через звільнення ЗСУ Балаклії збирає Раду безпеки

ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 01
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 02
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 03
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 04
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 05
ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії 06

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
ДБР? Це те, що працює на фсбшного дерьмака-тарова- портнова? Зездець. Вся мразота кацапська буде тут.
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09.09.2022 15:41
+36
ДБР?
Це ті, що на "фільтрують"....
Їх потрібно дуже прискіпливо контролювати, а краще взагалі РОЗІГНАТИ!
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09.09.2022 15:36
+34
ДБР!!! Ну тоді,я за посіпак і колаборантів не переживаю...
ще б портнову довірили б перевіряти, разом із шарієм...
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09.09.2022 15:44
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Камази можна відремонтувати. А газон сросгвардії передати балаклійському Міськсвітлу.
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09.09.2022 15:36 Відповісти
Фільтрувати з Києва і з єрмака. Що так здалеку? Так війні кінця не буде
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09.09.2022 15:48 Відповісти
100% зелені зрадники надіслали ДБР щоб витягнути з Балаклії ФСБшників , чи командирів СОБРА , чи ще якусь важну птицю , раджу нашим воїнам на блок-постах змусити кожного з"коллег " з ДБР сказати слово "паляниця".
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09.09.2022 17:40 Відповісти
Не суттєво, але "газона" від росгвардії для міськсвітла звуть - "Урал".)
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09.09.2022 15:54 Відповісти
Газон сураловским капотом и колесами.
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09.09.2022 16:11 Відповісти
ДБР?
Це ті, що на "фільтрують"....
Їх потрібно дуже прискіпливо контролювати, а краще взагалі РОЗІГНАТИ!
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09.09.2022 15:36 Відповісти
Ага, інфільтрують нових колаборантів.
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09.09.2022 15:41 Відповісти
"история предательства и позора"(с) если бы не союзники в`ипали бы вас еще в 40х годах. сколько бы людей осталось в живых.
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09.09.2022 15:38 Відповісти
от я дожив вже до 60+ років
а досі не можу зрозуміти однієї простої думки

ЧОМУ, *****, співробітничати з Гітером погано, а зі Сталіним добре?

тут є який небудь ******* девятомайский?
може мені розтлумачити це?

може Сталін вбив меньше українців, ніж Гітлер, може Сталін Україну не бажав захопити як Гітлер

*******и девятомайскіе с дідами на палках
нарисуйтесь тут, курви краснозаді, та поясніть мені будь ласка, ЧИМ САМЕ Сталін був краще Гітлера
та ЧОМУ САМЕ з Гітлером співробітничати нібито гірше, ніж з краснозадими, зі Сталіном?
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09.09.2022 16:05 Відповісти
При чому сам Сталін співпрацював з Гітлером, а називати Галичину зрадниками може тільки повний ідіот, кого вони зрадили? Хіба вони були громадянами СРСР і присягали йому?
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09.09.2022 16:58 Відповісти
Мало того, они скромно умалчивают о армии Власова. Армии! А там подобных было докуя, хотя территория рэфии и не была захвачена вся, как Украина.
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09.09.2022 17:34 Відповісти
Я б задав питання по-іншому, а в чому власно "зрада"? Вояки "Галичини" громадянами СРСР були зроблені примусово лише в 1939 році внаслідок саме співпраці Гітлера і Сталіна і спільної окупації незалежної Польщі. На час формування дивізії всі вони мали німецькі аусвайси і мешкали в Генерал-губернаторстві Польща і воювали проти одного з окупантів, який рухався в бік Польщі. І якщо наприклад у фашистській РОА, прапор якої є нинішнім прапором Пуйлостану, воювали і генерали і полковники Червоної армії і навіть Герої Радянського Союзу, то наскільки відомо в "Галичині" жодного совбєта не було і близько. То ж де зрада і ганьба? Не той плакат zондер-карателі повісили.
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09.09.2022 20:38 Відповісти
на останньому фото хтось із місцевих встиг з камазіка соляру злити ))
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09.09.2022 15:39 Відповісти
Скоріш за все, асвабадітєлі зливали паливо, щоб заправити щось полегше камаза…
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09.09.2022 15:45 Відповісти
росгвардия, собр, амон, АМИНЬ......
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09.09.2022 15:40 Відповісти
ДБР? Це те, що працює на фсбшного дерьмака-тарова- портнова? Зездець. Вся мразота кацапська буде тут.
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09.09.2022 15:41 Відповісти
Татаров новый орден получит за "борьбу" с путинизмом
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09.09.2022 15:55 Відповісти
що там бюуде робити ДБР, вилучати клістрони чи ще щось, щоб ЗСУ не знищували російську армію? Забирати бронежилети і автомати? Бо ДБР діяли виключно проти України і на користь ворога!
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09.09.2022 16:54 Відповісти
LOL
в дбр такие же коллаборанты. эти нафильтруют...
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09.09.2022 15:43 Відповісти
ДБР!!! Ну тоді,я за посіпак і колаборантів не переживаю...
ще б портнову довірили б перевіряти, разом із шарієм...
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09.09.2022 15:44 Відповісти
Чому люди не вірять ДБРівцям?
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09.09.2022 15:47 Відповісти
Не верят, потому что не видят результатов их, и не только их, деятельности. Контора создана, финансирование из бюджета идёт, а вот выхлопа, как кот наплакал. И вообще наша недоделанная правоохранительная система разительно отличается от ВСУ и с этим надо что-то делать
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09.09.2022 15:52 Відповісти
Нічого ви тут не зробите, задача армії - захищати народ, а задача мусарів - пресувати народ. Тому до мусарів ніколи не буде довіри в народі, що не роби. А той факт, що в Україна мусарня захищає виключно владних підарів, то це тим більше народної довіри не додає.
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09.09.2022 15:59 Відповісти
Хунта ?
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09.09.2022 16:04 Відповісти
Навіть не знаю, що вам сказати.
Вже було дуже багато хороших людей, які, коли потрапили у владу, миттєво перетворились на гнід не краще зелених чи януковицьких.
Єдиний вихід, який бачу я - це 1) віковий виборчий ценз, 2) організація безолігархових всеукраїнських каналів інформації, 3) повністю прибрати грошові залоги на вибори в будь-якій формі, щоби яка завгодно людина могла йти на вибори, а не тільки та, яку підтримує мільярдер-олігарх, який потім три шкури за цю підтримку здирає...
Пункт 1 - це необхідність, щоб за мішок гречки не купували виборців;
пункт 2 - нереально реалізувати в умовах ******** мас-медіа;
пункт 3 - в принципі реально відома людина, типу того ж Марченко, може набрати необхідні гроші громадським фінансуванням, приблизно так, як український народ одягає свою армію, поки українська влада кладе асфальт і закопує труби... але для цього ця людина має бути реально лідер суспільства, а не чмо-обдристович.
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09.09.2022 19:06 Відповісти
Довбень!
Молодь у 2019 вже наголосувала папріколухотьпаржом, а ось я і всі мої знайомі пенси не голосували ані за блазня ані за шлюхнароду ані за ОПЗЖ.
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09.09.2022 20:35 Відповісти
А потім маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу.
В подальшому спілкуванні не бачу сенсу, оскільки айкью виборця зелених, що спочатку голо сував папріколу, а тепер з усіх сил ************ - бо яйця взять на себе відповідальність за власні дії не відросли, нажаль, - видно неозброєним оком. Перун тобі суддя.
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09.09.2022 22:25 Відповісти
Ти був зі мною у кабінці, наклепник?!
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09.09.2022 22:55 Відповісти
потому, что Трухин тихонечко в лес ушел от ДБР, а от САП не ушел, - comprends?
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09.09.2022 15:56 Відповісти
Все породжене зечмонями приречене на зневагу і презирство. А в підсумку і зникненню в найближчому часі. Амінь.
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09.09.2022 15:56 Відповісти
Тому що ДБР це Державне Бюро Репресій проти опозиції яким керує дєрьмак
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09.09.2022 16:09 Відповісти
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09.09.2022 16:25 Відповісти
Квитки і чемодан одноразовий та на рабсію колаборантів.
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09.09.2022 16:27 Відповісти
ДБР ?? Це їх функція фільтрувати одразу після визволення ?? А НГУ, поліція нащо ??
Щось про НГУ і ТРО нічого не чутно, аж дивно ...
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09.09.2022 16:33 Відповісти
Відносно ДБР в Україні вже давно має бути відкрита справа про дії, котрі вчинені ДБР і наносять державі Україні значну шкоду і котрі підпадають пі державну зраду.
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09.09.2022 16:48 Відповісти
О, повісили нацисти агітплакат про СС дивізію "Галичина", а про армію Власова, мільйонну армію не пишуть? А про Червону Армію, коли декілька мільйонів у 1939 році разом з німцями оккупували Західну Україну і Польщу і знищували ці держави, людей, а потім написали в свої історії, про якусь "Велику вітчизняну війну 1941-1945 роки"? А куди дівали три роки своєї агресії до1941 року?
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09.09.2022 16:51 Відповісти
ДБР..... Ну да. Тарифы им уже спустили?
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09.09.2022 17:36 Відповісти
Відколи це є серед її обов'язків та функцій?

Вона може займатись тільки держслужбовцями.

А враховуючи скільки вати до неї налізло і як вона переслідувала проукраїнських людей то ця структура повністю дискредитована і її треба пройти спочатку люстрацію.
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09.09.2022 17:55 Відповісти
А ДБР розпочала часом слідчі дії на звільнених територіях, часом, не проти наших військових?
Чи вирішило перефарбуватися?
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09.09.2022 18:04 Відповісти
Київська мразота пішла рятувати рашистську мразоту в Бвлаклії. Журналісти, не спіть, записуйте свідчення очевидців балаклійців, люди там в окупації точно бачили зрадників!!!
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09.09.2022 18:45 Відповісти
Фільтрувати треба не лише деокуповані території, а все, що потрапляє у вільну Україну з окупованих (в т.ч. через треті країни).
Інакше на наступних виборах знову буде президент типу януковича/зеленського
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09.09.2022 20:15 Відповісти
Фільтрацію потрібно починати з ОПи та власне ДБР.
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09.09.2022 20:37 Відповісти
То вже не фільтрація, а фонарізація
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09.09.2022 22:39 Відповісти
Фільтр це неохідність під час війни, але спочатку тре пропустити через фільтрацію керівництво ДБР, яке прямо кажучи дуже заскочило своїма діями направленими на користь москалям ( стосовно врятованих "Стугн", генерала Кривоноса, затім направити на фільтрацію оточення Боневтіка чотирикратного дезертира.
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09.09.2022 21:15 Відповісти
 
 