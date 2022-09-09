ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів - унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.
"ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності. Тож, час розплати наблизився", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Це ті, що на "фільтрують"....
Їх потрібно дуже прискіпливо контролювати, а краще взагалі РОЗІГНАТИ!
а досі не можу зрозуміти однієї простої думки
ЧОМУ, *****, співробітничати з Гітером погано, а зі Сталіним добре?
тут є який небудь ******* девятомайский?
може мені розтлумачити це?
може Сталін вбив меньше українців, ніж Гітлер, може Сталін Україну не бажав захопити як Гітлер
*******и девятомайскіе с дідами на палках
нарисуйтесь тут, курви краснозаді, та поясніть мені будь ласка, ЧИМ САМЕ Сталін був краще Гітлера
та ЧОМУ САМЕ з Гітлером співробітничати нібито гірше, ніж з краснозадими, зі Сталіном?
в дбр такие же коллаборанты. эти нафильтруют...
ще б портнову довірили б перевіряти, разом із шарієм...
Вже було дуже багато хороших людей, які, коли потрапили у владу, миттєво перетворились на гнід не краще зелених чи януковицьких.
Єдиний вихід, який бачу я - це 1) віковий виборчий ценз, 2) організація безолігархових всеукраїнських каналів інформації, 3) повністю прибрати грошові залоги на вибори в будь-якій формі, щоби яка завгодно людина могла йти на вибори, а не тільки та, яку підтримує мільярдер-олігарх, який потім три шкури за цю підтримку здирає...
Пункт 1 - це необхідність, щоб за мішок гречки не купували виборців;
пункт 2 - нереально реалізувати в умовах ******** мас-медіа;
пункт 3 - в принципі реально відома людина, типу того ж Марченко, може набрати необхідні гроші громадським фінансуванням, приблизно так, як український народ одягає свою армію, поки українська влада кладе асфальт і закопує труби... але для цього ця людина має бути реально лідер суспільства, а не чмо-обдристович.
Молодь у 2019 вже наголосувала папріколухотьпаржом, а ось я і всі мої знайомі пенси не голосували ані за блазня ані за шлюхнароду ані за ОПЗЖ.
В подальшому спілкуванні не бачу сенсу, оскільки айкью виборця зелених, що спочатку голо сував папріколу, а тепер з усіх сил ************ - бо яйця взять на себе відповідальність за власні дії не відросли, нажаль, - видно неозброєним оком. Перун тобі суддя.
Щось про НГУ і ТРО нічого не чутно, аж дивно ...
Вона може займатись тільки держслужбовцями.
А враховуючи скільки вати до неї налізло і як вона переслідувала проукраїнських людей то ця структура повністю дискредитована і її треба пройти спочатку люстрацію.
Чи вирішило перефарбуватися?
Інакше на наступних виборах знову буде президент типу януковича/зеленського