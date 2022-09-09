Російський пропагандист викриває іншого. ФОТО

Російський пропагандист Борис Рожин повідомив про нібито збиття російськими окупантами українського безпілотника і опублікував фотографії збитого об’єкта. Але інший російський пропагандист Володимир Романов спростував брехню Рожина, оскільки на опублікованих фото була російська ракета Х-59МК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"ППО морпіхів угруповання "V" на Вугледарському напрямку збили БПЛА противника", - повідомив Рожин.

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"Все класно у цьому пості. Фактурно. Тільки це наша ракета Х-59МК", - відповів йому Романов.













