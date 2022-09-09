УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16421 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
26 523 12
війна (56511) пропаганда (2570) Росія (47229) фейк (649)

Російський пропагандист викриває іншого. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російський пропагандист Борис Рожин повідомив про нібито збиття російськими окупантами українського безпілотника і опублікував фотографії збитого об’єкта. Але інший російський пропагандист Володимир Романов спростував брехню Рожина, оскільки на опублікованих фото була російська ракета Х-59МК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"ППО морпіхів угруповання "V" на Вугледарському напрямку збили БПЛА противника", - повідомив Рожин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після "жеста доброй воли" російська пропаганда створила новий мем - "нет никакой паники"

"Все класно у цьому пості. Фактурно. Тільки це наша ракета Х-59МК", - відповів йому Романов.

Російський пропагандист викриває іншого 01
Російський пропагандист викриває іншого 02
Російський пропагандист викриває іншого 03
Російський пропагандист викриває іншого 04
Російський пропагандист викриває іншого 05
Російський пропагандист викриває іншого 06
Російський пропагандист викриває іншого 07
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
боролись два говна, борьба бьіла равна....
показати весь коментар
09.09.2022 16:47
+8
Зате все інше, ну типа самі збили, вірно. Це теж, є жест доброї волі.
показати весь коментар
09.09.2022 16:36
+4
Два дебила - это сила.
показати весь коментар
09.09.2022 16:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате все інше, ну типа самі збили, вірно. Це теж, є жест доброї волі.
показати весь коментар
09.09.2022 16:36 Відповісти
брехати треба було шо то інопланетгі технології передані ЗСУ..
чєм чудовєщнєє лож,тєм лєгчє в нєйо поверить
показати весь коментар
09.09.2022 16:45 Відповісти
Два дебила - это сила.
показати весь коментар
09.09.2022 16:46 Відповісти
боролись два говна, борьба бьіла равна....
показати весь коментар
09.09.2022 16:47 Відповісти
сбили беспилротник -класса Сало ..из армии люфтваффе бендеры...
показати весь коментар
09.09.2022 16:51 Відповісти
В конце совещания перешли к насущным внутренним вопросам, где среди прочего президенту рассказали о том, что топ пропагандисты взяли на себя роль главных моральных цензоров в стране и мешают работе по возврату в Россию творческой интеллигенции. Больше всего досталось Владимиру Соловьеву в адрес которого президент недовольно сказал: "передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют". На том и порешили.

обращаем ваше внимание на то, что наша информация практически всегда находит своё подтверждение. 5 сентября мы сообщили (https://t.me/generalsvr/1036) о недовольстве президента России Владимира Путина распоясавшимся пропагандистом Владимиром Соловьевым, который своими необдуманными высказываниями срывал планы Администрации президента по возврату в Россию мигрирующей творческой интеллигенции. Тогда президент распорядился донести Соловьеву буквально: "передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют". Тем же вечером президент принял решение о необходимости подвергнуть Соловьева экзекуции. Как доложили вчера президенту "воспитательные мероприятия" с Соловьевым проведены успешно. Экзекуторы утверждают, что Соловьев оказался послушным учеником, но в качестве закрепления назидания, чтобы лишнего не болтал, особо ретивый фсошник даже похлопал послушно лежащего Соловьева по губам причинным местом, подтверждением чему является отснятый "учителями" материал, который и был предоставлен Путину. Президент оказался очень доволен такой импровизацией своих рекомендаций и через Алексея Громова передал остальным служителям пропаганды быть менее пылкими и привести пример Соловьева, по большому секрету упомянув эпизод с шлепками по губам, в назидание, разумеется. Рекомендуем Владимиру Соловьеву, разумеется опять таки в назидание коллегам по цеху, убрать с физиономии ГРИМ и предстать перед публикой, что называется во всей красе, цирк закончен, клоуну грим не нужен. А наших уважаемых подписчиков и гостей канала просим помочь с распространением этого и других наших материалов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное!

https://t.me/generalsvr/1042
показати весь коментар
09.09.2022 17:05 Відповісти
а-ха-ха очень похоже на правду - иначе откуда у соловьиного помета побитый глаз и лобешник
показати весь коментар
09.09.2022 22:23 Відповісти
Вони скоро в тому своєму бардаку один одного начнуть гатити і це добре , зло повинно бути знищене
показати весь коментар
09.09.2022 17:06 Відповісти
Гарна ракета Мабуть, "бандерівець" складав чи до запуску готував Навіть поле вціліло - не згоріло
показати весь коментар
09.09.2022 17:17 Відповісти
Жаба гадюку!
показати весь коментар
09.09.2022 17:48 Відповісти
Пропагандони не настільки тупі, щоб викривати один одного. 2й міг би тупо промовчати, але не промовчав. Чому?
показати весь коментар
09.09.2022 17:49 Відповісти
Флаг вам в руки, барабан на шею, электричку навстречу лаптеногие, земля вам бетоном!
показати весь коментар
09.09.2022 21:53 Відповісти
 
 