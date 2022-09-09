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Російський пропагандист викриває іншого. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російський пропагандист Борис Рожин повідомив про нібито збиття російськими окупантами українського безпілотника і опублікував фотографії збитого об’єкта. Але інший російський пропагандист Володимир Романов спростував брехню Рожина, оскільки на опублікованих фото була російська ракета Х-59МК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"ППО морпіхів угруповання "V" на Вугледарському напрямку збили БПЛА противника", - повідомив Рожин.
"Все класно у цьому пості. Фактурно. Тільки це наша ракета Х-59МК", - відповів йому Романов.
Топ коментарі
+10 Артм Воронцов
показати весь коментар09.09.2022 16:47
+8 Сергей Ткаченко a73c9e6e
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+4 Oleg D c9470db7
показати весь коментар09.09.2022 16:46
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чєм чудовєщнєє лож,тєм лєгчє в нєйо поверить
обращаем ваше внимание на то, что наша информация практически всегда находит своё подтверждение. 5 сентября мы сообщили (https://t.me/generalsvr/1036) о недовольстве президента России Владимира Путина распоясавшимся пропагандистом Владимиром Соловьевым, который своими необдуманными высказываниями срывал планы Администрации президента по возврату в Россию мигрирующей творческой интеллигенции. Тогда президент распорядился донести Соловьеву буквально: "передайте долбо..бу пусть закроет рот или дождётся пока ему закроют". Тем же вечером президент принял решение о необходимости подвергнуть Соловьева экзекуции. Как доложили вчера президенту "воспитательные мероприятия" с Соловьевым проведены успешно. Экзекуторы утверждают, что Соловьев оказался послушным учеником, но в качестве закрепления назидания, чтобы лишнего не болтал, особо ретивый фсошник даже похлопал послушно лежащего Соловьева по губам причинным местом, подтверждением чему является отснятый "учителями" материал, который и был предоставлен Путину. Президент оказался очень доволен такой импровизацией своих рекомендаций и через Алексея Громова передал остальным служителям пропаганды быть менее пылкими и привести пример Соловьева, по большому секрету упомянув эпизод с шлепками по губам, в назидание, разумеется. Рекомендуем Владимиру Соловьеву, разумеется опять таки в назидание коллегам по цеху, убрать с физиономии ГРИМ и предстать перед публикой, что называется во всей красе, цирк закончен, клоуну грим не нужен. А наших уважаемых подписчиков и гостей канала просим помочь с распространением этого и других наших материалов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное!
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