ЗСУ знищили з Javelin російський танк Т-72Б3М "Вагнер" на Харківщині. ФОТОрепортаж

Знищений з Javelin російський танк Т-72Б3М "Вагнер" у селі Гракове у Харківській області.

Відповідні фото оприлюднили в телеграм-каналі "Останній Блокпост", передає Цензор.НЕТ.









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Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Окупанти твердять, що місто перебуває під контролем армії РФ.