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ЗСУ знищили з Javelin російський танк Т-72Б3М "Вагнер" на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знищений з Javelin російський танк Т-72Б3М "Вагнер" у селі Гракове у Харківській області.

Відповідні фото оприлюднили в телеграм-каналі "Останній Блокпост", передає Цензор.НЕТ.

ЗСУ знищили з Javelin російський танк Т-72Б3М Вагнер на Харківщині 01
ЗСУ знищили з Javelin російський танк Т-72Б3М Вагнер на Харківщині 02
ЗСУ знищили з Javelin російський танк Т-72Б3М Вагнер на Харківщині 03
ЗСУ знищили з Javelin російський танк Т-72Б3М Вагнер на Харківщині 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищують із Javelin ворожу БМП. ВIДЕО

Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Окупанти твердять, що місто перебуває під контролем армії РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
З дула добрі ножі можна викувати, щоб потім різати москалів....
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09.09.2022 17:00
+8
Тільки шашлик в середині згорів, сбачкам нічого не достанеться
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09.09.2022 17:07
+8
Це становиться відразу після вигоряння танку та вншоїБТ і авто.
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09.09.2022 17:16
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чуток поплавився...
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09.09.2022 16:41 Відповісти
космична гомогенна сталь треснула видно от времен..
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09.09.2022 16:50 Відповісти
З дула добрі ножі можна викувати, щоб потім різати москалів....
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09.09.2022 17:00 Відповісти
из ствола. дуло- это выходное отверстие ствола.
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10.09.2022 03:40 Відповісти
Немає в нашій солов"їній слова "ствол" ! Але тобі цього не зрозуміти, не вимовити , бо у тебе щелепа не так влаштована і мізки заіржавіли !
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10.09.2022 11:20 Відповісти
Відео інструкція до того як стріляти з Джавеліна https://www.youtube.com/watch?v=nKVH3l7IdBU...
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09.09.2022 17:00 Відповісти
говорят наши Стугны более эфективны чем javelin
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09.09.2022 23:49 Відповісти
При побаданні по танку з Рапіри наслідки більш руйнівні навіть без детонації БК https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOUNudes
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09.09.2022 17:02 Відповісти
А так як джавелін ти свою рапіру на плечі понесеш як там лише снаряд вагою більший аніж джавелін ? (( Отож бо й воно .... Нахера херню писати ?
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09.09.2022 20:38 Відповісти
Бляха, навіть ПКТ спарений з гарматою не зняти, все в мотлох.
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09.09.2022 17:02 Відповісти
Тільки шашлик в середині згорів, сбачкам нічого не достанеться
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09.09.2022 17:07 Відповісти
что за тяга у кацапа к немецкому композитору???
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09.09.2022 17:13 Відповісти
Когда он успел покрыться ржавчиной.
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09.09.2022 17:14 Відповісти
Це становиться відразу після вигоряння танку та вншоїБТ і авто.
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09.09.2022 17:16 Відповісти
это еще со второй мировой войны танк остался
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09.09.2022 23:50 Відповісти
Kак говорится, экипажу сибирского здоровья и кавказского долголетия!

А так то Джавелин - гавно, устарел и прокис. И вообще кацапськи танки бЫстры ...
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09.09.2022 17:27 Відповісти
Гарна штука Javelin
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09.09.2022 18:14 Відповісти
стугна лучше - на практике
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09.09.2022 23:51 Відповісти
Тут всякие разорванные танки видел. Но чтобы ствол сломался... наверное у завода нужной стали под рукой не нашлось и сделали из чугуния.
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09.09.2022 20:46 Відповісти
Може під час детонації боєкомплекту в каналі ствола гармати був снаряд, який також вибухнув безпосередньо у стволі?
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09.09.2022 22:12 Відповісти
Тюнингом удовлетворены.
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09.09.2022 22:45 Відповісти
 
 