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ЗСУ знищили з Javelin російський танк Т-72Б3М "Вагнер" на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Знищений з Javelin російський танк Т-72Б3М "Вагнер" у селі Гракове у Харківській області.
Відповідні фото оприлюднили в телеграм-каналі "Останній Блокпост", передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію, окуповану від кінця лютого. Окупанти твердять, що місто перебуває під контролем армії РФ.
Топ коментарі
+10 Володимир Ярощук f72292f9
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А так то Джавелин - гавно, устарел и прокис. И вообще кацапськи танки бЫстры ...