Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину. ФОТО ДНЯ 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські воїни продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів на Харківщині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Відповідні фото ліквідованих російських окупантів опублікував СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Ось насправді яке воно "багатотисячне підкріплення" від кацапів, і що з ним одразу ж відбувається", - сказано у підписі до фото.
Топ коментарі
+51 Зэлэный_Змий
показати весь коментар09.09.2022 17:25
+34 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.09.2022 17:37
+33 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар09.09.2022 17:27
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Будь ласка, зачекайте...
ми залюбки роздивляємося смажену російськомовну паскудь але втрачаємо свідомість коли бачимо хабарника тому обличчя хабарника для нас замальовує турботлива влада.
Моя дяка і уклін до землі кухарю!🙏
Слава ЗСУ!!!
Бавовна(УКР)
Coton(Eng)
ХлОоОопок(*****)
по-прерше: це не талани взагалі! Ну нема жодної моделі таланів тільки з дірками для шнурків!! На фото взагалі не тактичні бути а звичайні будівельні! Але шкиряні, тому це єдине що залишилось з одягу на обох.
одяг - сінтетіка 100%, вже писали про це, це рф-ська фіча. Нормальна ******* форма взагалі сама по собі негорюча.
Треба ж трохи думати!! Ну які ще можуть бути наші, без броників, в говноформі, практично без зброї, але на моднявому цивільному білому(!) L200 ? І все це в Харківський області, коли наступаємо? Яке ж може бути завдання в цого підрозділа????
А скільки збирати отой міномет в кузові? Якщо він взагалі стріляє... "тачанка"...
Де ці дебіли дістали L 200, автівку теж шкода, всіх шкода окрім кацапів.