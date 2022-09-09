Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину. ФОТО ДНЯ 18+

Українські воїни продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів на Харківщині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідні фото ліквідованих російських окупантів опублікував СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ось насправді яке воно "багатотисячне підкріплення" від кацапів, і що з ним одразу ж відбувається", - сказано у підписі до фото.

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