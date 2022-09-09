УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16421 відвідувач онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
67 935 126
армія РФ (13489) війна (56511) ліквідація (1950) Харківщина (4281) знищення (4122)

Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину. ФОТО ДНЯ 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни продовжують успішно ліквідовувати російських окупантів на Харківщині. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Відповідні фото ліквідованих російських окупантів опублікував СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ось насправді яке воно "багатотисячне підкріплення" від кацапів, і що з ним одразу ж відбувається", - сказано у підписі до фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці штурмують позиції окупантів на бронеавтомобілях Humwee з установленими великокаліберними кулеметами. ВIДЕО бою

Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину 01
Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину 02
Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину 03
Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину 04
Росіяни надіслали підкріплення на Харківщину 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+51
Здоровʼя загиблим та гарного настрою.
показати весь коментар
09.09.2022 17:25
+34
А я милава узнаю а па паходке, а он носит, а носит, а берцы, а берцы, а галифе, ботинки кстати имба, даже не подгорели
показати весь коментар
09.09.2022 17:37
+33
паління вбило
показати весь коментар
09.09.2022 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Орки, вам знак ожеледиця повісили, а ви летите як навіжені. Отримуйте по заслугам)))
показати весь коментар
09.09.2022 18:31 Відповісти
українці геть дивні.

ми залюбки роздивляємося смажену російськомовну паскудь але втрачаємо свідомість коли бачимо хабарника тому обличчя хабарника для нас замальовує турботлива влада.
показати весь коментар
09.09.2022 18:37 Відповісти
Ану вали нах звідси, лаптєлапоє! Задовбало смердіти тут боярою і лаптями!
показати весь коментар
10.09.2022 00:22 Відповісти
Велл дан.
Моя дяка і уклін до землі кухарю!🙏
показати весь коментар
09.09.2022 18:57 Відповісти
L 200 певно на газу був, палити небезпечно, тепер став просто 200
показати весь коментар
09.09.2022 18:59 Відповісти
Нє прастім,нє забудєм)Ані будут жить в ваших сєрдцах вєчна))
показати весь коментар
09.09.2022 19:04 Відповісти
Органично "подкрепились".
показати весь коментар
09.09.2022 19:26 Відповісти
Тімберленди у нього на ногах вашче вещь фірма.
показати весь коментар
09.09.2022 19:28 Відповісти
КупилО нові "бєрци" і відразу на концерт до Йосі кАбзона....
Слава ЗСУ!!!
Бавовна(УКР)
Coton(Eng)
ХлОоОопок(*****)
показати весь коментар
09.09.2022 19:55 Відповісти
Скільки вже можна кудахтати про таланьі та L200 ?!?!?
по-прерше: це не талани взагалі! Ну нема жодної моделі таланів тільки з дірками для шнурків!! На фото взагалі не тактичні бути а звичайні будівельні! Але шкиряні, тому це єдине що залишилось з одягу на обох.
одяг - сінтетіка 100%, вже писали про це, це рф-ська фіча. Нормальна ******* форма взагалі сама по собі негорюча.

Треба ж трохи думати!! Ну які ще можуть бути наші, без броників, в говноформі, практично без зброї, але на моднявому цивільному білому(!) L200 ? І все це в Харківський області, коли наступаємо? Яке ж може бути завдання в цого підрозділа????

А скільки збирати отой міномет в кузові? Якщо він взагалі стріляє... "тачанка"...
показати весь коментар
09.09.2022 20:12 Відповісти
От з приводу броніків я б з вами посперечався. Батько друга, покійний, під Черніговом воював 2 місяці без броніка і каски, і по їх бригаті жалоб багато загалом, але називати не буду, зради ітак вистачає.
показати весь коментар
09.09.2022 20:46 Відповісти
Не в серпні чи вересні. Зараз все є, пишу з ЗСУ.
показати весь коментар
09.09.2022 22:44 Відповісти
Знайов таку фотку в неті з сайту ТСН. Можливо власне цю групу наші розкатали
показати весь коментар
09.09.2022 20:51 Відповісти
І доречі берці подібні
показати весь коментар
09.09.2022 20:52 Відповісти
Це не L200
показати весь коментар
09.09.2022 22:10 Відповісти
На Вашому фото уаз патріот пікап 2022 . Не знаю , як фото вставити .
показати весь коментар
09.09.2022 22:17 Відповісти
Берці схожі на фарадей мод.435. Для пустельної форми. Широко застосовувалися в Сирії військами РФ.
показати весь коментар
09.09.2022 21:40 Відповісти
Гарні ботіночкі, кацапи в шашлик
Де ці дебіли дістали L 200, автівку теж шкода, всіх шкода окрім кацапів.
показати весь коментар
09.09.2022 22:52 Відповісти
Гарна була машинка

показати весь коментар
09.09.2022 22:54 Відповісти
Это судя по видео жаренные узбеки из ЧВК.Из 5 двое выжили и их взяли в плен
показати весь коментар
10.09.2022 05:45 Відповісти
На цьому відео є цей підбитий автомобіль: https://www.youtube.com/watch?v=SKwddSbO4ZI
показати весь коментар
10.09.2022 07:01 Відповісти
А чем это их так? Для себя спрашиваю, чем их *******??
показати весь коментар
10.09.2022 08:58 Відповісти
Ботиночки цельіе остались. Єто ж можно снять и переобуться, чтоб бьіло в чем от ВСУ драпать
показати весь коментар
10.09.2022 11:47 Відповісти
Якісне взуття дуже. Яка це фірма?
показати весь коментар
10.09.2022 15:51 Відповісти
Можливо тімберленди
показати весь коментар
10.09.2022 17:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 