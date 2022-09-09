Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ. ФОТОрепортаж

Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

У Києві українці вшановують пам'ять королеви Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня. Вони приносять квіти під посольство Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ

























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ