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Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
У Києві українці вшановують пам'ять королеви Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня. Вони приносять квіти під посольство Великої Британії.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+49 stavr
показати весь коментар09.09.2022 17:40
+45 аспм мпри
показати весь коментар09.09.2022 17:39
+30 Чайка Київ
показати весь коментар09.09.2022 18:15
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Вічна Пам"ять Королеві
Співчуття Британії та британцям
А у рабів - такі як *****...
Від Вінстона Черчіля, до Елізабетт Трасс…
@LidaSharko
Мало хто знає, але королева Єлизавета II була правнучкою Київського князя Ярослава Мудрого в 30 - му поколінні.
Британські королеви - Анна Стюард, Вікторія та Єлизавета ІІ ненав'язливо змвнювали хід історії цілих континентів.
Хто стане наступною королевою і коли?