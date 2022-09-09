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Велика Британія (3673) Єлизавета ІІ (33) Київ (13848) посольство (876)

Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві, щоб вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

У Києві українці вшановують пам'ять королеви Єлизавети ІІ, яка померла 8 вересня. Вони приносять квіти під посольство Великої Британії.

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Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 01
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 02
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 03
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 04
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 05
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 06
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 07
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 08
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 09
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 10
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 11
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 12
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 13
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 14
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 15
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 16
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 17
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 18
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 19
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 20
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 21
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 22
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 23
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 24
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 25
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 26
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 27
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 28
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 29
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 30
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 31
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 32
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 33
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 34
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 35
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 36
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 37
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 38
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 39
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 40
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 41
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 42
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 43
Українці несуть квіти до посольства Великої Британії у Києві: вшановують пам’ять королеви Єлизавети ІІ 44

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+49
Єлизавета II - Королева Вільних Людей
Вічна Пам"ять Королеві
Співчуття Британії та британцям
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09.09.2022 17:40
+45
Шана королеві буде в віках!
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09.09.2022 17:39
+30
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09.09.2022 18:15
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Шана королеві буде в віках!
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09.09.2022 17:39 Відповісти
Єлизавета II - Королева Вільних Людей
Вічна Пам"ять Королеві
Співчуття Британії та британцям
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09.09.2022 17:40 Відповісти
У вільних людей не буває королів
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09.09.2022 17:52 Відповісти
Буває
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09.09.2022 17:56 Відповісти
От якраз у вільних людей такі королі як Єлизавета і є.
А у рабів - такі як *****...
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09.09.2022 18:53 Відповісти
пише людина під японським прапором, нагадаю, Японія теж монархія...
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09.09.2022 19:33 Відповісти
Людина-епоха.
Від Вінстона Черчіля, до Елізабетт Трасс…
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09.09.2022 17:51 Відповісти
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09.09.2022 18:15 Відповісти
«Есть еще достойные кандидаты». Путин попросил не заносить в книгу рекордов продолжительность правления Елизаветы II
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09.09.2022 19:09 Відповісти
Lida Sha

@LidaSharko

Мало хто знає, але королева Єлизавета II була правнучкою Київського князя Ярослава Мудрого в 30 - му поколінні.
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09.09.2022 19:12 Відповісти
а на 11 фото з правоi сторони мабуть високо iнтелектуальне обличчя теперешньоi влади ???
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09.09.2022 19:31 Відповісти
Велика людина пішла.
Британські королеви - Анна Стюард, Вікторія та Єлизавета ІІ ненав'язливо змвнювали хід історії цілих континентів.
Хто стане наступною королевою і коли?
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09.09.2022 20:20 Відповісти
Азовцям з Оленівки не бачила такого ''двіжу'', як мОлодьож висловлюється
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10.09.2022 22:42 Відповісти
 
 