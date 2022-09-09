До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і Прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким, які прибули з візитом до нашої країни.

Вітаючи іноземних гостей, Президент України подякував Латвії за підтримку нашої держави в боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю з нами були ці держави, ці лідери, які проявили свої лідерські якості світового рівня", – сказав Володимир Зеленський і зауважив, що Латвія та Польща підтримують Україну в боротьбі з агресором ще з часу окупації Криму.

За його словами, ці країни та їхні народи є стабільними партнерами України, які надають підтримку у різних сферах: політичній, оборонній, гуманітарній, зокрема допомагаючи вимушено переміщеним особам.

"Ці держави зробили максимум і далі роблять, демонструючи історичну підтримку України", – констатував Президент.

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Глава держави подякував партнерам за допомогу в розблокуванні макрофінансової допомоги, зокрема першої її частини в обсязі 5 млрд євро, а також за просування позиції України в ЄС.

"Вони зробили амбітні кроки щодо допомоги Україні в питанні надання нам статусу кандидата в члени ЄС. Ми й далі працюватимемо на цьому рівні й робитимемо все, щоб ми зі свого боку виконали зобов’язання, а вони зі свого боку зробили все, щоб цього року ми відкрили робочий діалог про майбутній конкретний вступ України у Європейський Союз", – сказав Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна сьогодні здобула підтримку Латвії та Польщі щодо санкційної політики стосовно Російської Федерації.

"Ми сьогодні обговорили важливий аспект щодо візових обмежень для туристів з РФ у "недружню", як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні говорили про те, що маємо об’єднати коло таких країн, і воно має розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну", – зазначив Глава держави.

За його словами, під час зустрічі були порушені важливі енергетичні питання.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна могла допомогти Польщі, і робимо все, щоб найближчим часом ми знайшли відповідь на майбутні енергетичні ризики", – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Егілс Левітс зауважив, що Латвія та Польща – друзі України й завжди залишатимуться на боці українського народу, який зараз б’ється не тільки за свою свободу, а й за всю Європу і весь вільний світ.

"Наш обов’язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов’язок усіх демократичних країн", – наголосив Президент Латвійської Республіки.

Він зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, чим також підтримує Україну в боротьбі за свободу.

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Крім того, за словами Президента Латвійської Республіки, його держава почала спеціальну програму з відбудови низки об’єктів у Чернігівській області, зокрема освітніх закладів, щоб діти могли повернутися до навчання.

Егілс Левітс наголосив, що Латвія разом з Польщею всіляко сприяють європейській інтеграції України, серед іншого забезпечивши пришвидшення перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС.

"Україна не лише політично й культурно належить до європейської родини, а й має були членом ЄС, адже Європейський Союз – це об’єднання вільних демократичних країн", – сказав він.























