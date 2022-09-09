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До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом і Прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким, які прибули з візитом до нашої країни.

Вітаючи іноземних гостей, Президент України подякував Латвії за підтримку нашої держави в боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю з нами були ці держави, ці лідери, які проявили свої лідерські якості світового рівня", – сказав Володимир Зеленський і зауважив, що Латвія та Польща підтримують Україну в боротьбі з агресором ще з часу окупації Криму.

За його словами, ці країни та їхні народи є стабільними партнерами України, які надають підтримку у різних сферах: політичній, оборонній, гуманітарній, зокрема допомагаючи вимушено переміщеним особам.

"Ці держави зробили максимум і далі роблять, демонструючи історичну підтримку України", – констатував Президент.

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Глава держави подякував партнерам за допомогу в розблокуванні макрофінансової допомоги, зокрема першої її частини в обсязі 5 млрд євро, а також за просування позиції України в ЄС.

"Вони зробили амбітні кроки щодо допомоги Україні в питанні надання нам статусу кандидата в члени ЄС. Ми й далі працюватимемо на цьому рівні й робитимемо все, щоб ми зі свого боку виконали зобов’язання, а вони зі свого боку зробили все, щоб цього року ми відкрили робочий діалог про майбутній конкретний вступ України у Європейський Союз", – сказав Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна сьогодні здобула підтримку Латвії та Польщі щодо санкційної політики стосовно Російської Федерації.

"Ми сьогодні обговорили важливий аспект щодо візових обмежень для туристів з РФ у "недружню", як вони кажуть, Європу. Мені здається, це абсолютно справедливе рішення. Ми сьогодні говорили про те, що маємо об’єднати коло таких країн, і воно має розширюватися, щоб Росія відчувала ціну за цю війну", – зазначив Глава держави.

За його словами, під час зустрічі були порушені важливі енергетичні питання.

"Ми зацікавлені в тому, щоб Україна могла допомогти Польщі, і робимо все, щоб найближчим часом ми знайшли відповідь на майбутні енергетичні ризики", – сказав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Егілс Левітс зауважив, що Латвія та Польща – друзі України й завжди залишатимуться на боці українського народу, який зараз б’ється не тільки за свою свободу, а й за всю Європу і весь вільний світ.

"Наш обов’язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов’язок усіх демократичних країн", – наголосив Президент Латвійської Республіки.

Він зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, чим також підтримує Україну в боротьбі за свободу.

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Крім того, за словами Президента Латвійської Республіки, його держава почала спеціальну програму з відбудови низки об’єктів у Чернігівській області, зокрема освітніх закладів, щоб діти могли повернутися до навчання.

Егілс Левітс наголосив, що Латвія разом з Польщею всіляко сприяють європейській інтеграції України, серед іншого забезпечивши пришвидшення перемовин щодо вступу нашої держави до ЄС.

"Україна не лише політично й культурно належить до європейської родини, а й має були членом ЄС, адже Європейський Союз – це об’єднання вільних демократичних країн", – сказав він.

До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 01
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 02
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 03
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 04
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 05
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 06
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 07
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 08
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 09
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 10
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 11
До Києва приїхав з візитом президент Латвії Левітс 12
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Топ коментарі
+14
Дякуєм Латвійцям і Полякам за підтримку, справжні друзі!!!
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09.09.2022 18:57
+12
Люди! Може скинемось..купимо гундосому костюм та туфлі!?
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09.09.2022 18:52
+11
Блінкен, Моравецький, Левітс...
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
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09.09.2022 18:49
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Блінкен, Моравецький, Левітс...
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
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09.09.2022 18:49 Відповісти
Єрмак тут як тут, наглядає, щоб вова не пробовтався хто криса.
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09.09.2022 19:08 Відповісти
....у Вас нема фактів? Ви звідки..Шановний?
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09.09.2022 18:53 Відповісти
Очевидно щось не так. Якщо візит один за одним. І без подробиць.
Я ж маю право на свої висновки ?
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09.09.2022 19:46 Відповісти
Здрасті... То я маю не дивитись на те які сороміцькі закони приймає парламент і як крадуть гуманітарку ?
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09.09.2022 20:02 Відповісти
Та ти що? Точно війна? А в Києві нею і не пахне. Ви подивіться на цих вилупків зелених - відмазка у вас на всі випадки 'війна'. Не проканає!
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09.09.2022 20:04 Відповісти
А ти чому так зашевелився ? нєначасє?
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09.09.2022 20:12 Відповісти
по русски из
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09.09.2022 20:08 Відповісти
А де ж Дерьмак? Без нього і зустріч не зустріч.
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09.09.2022 19:00 Відповісти
заблюрений, ззад
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09.09.2022 19:02 Відповісти
Без дорослих дитину залишати не можна
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09.09.2022 22:11 Відповісти
І тут Єрмак вигулює клоуна.
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09.09.2022 18:51 Відповісти
Йде позаду. Поки Зе анекдоти розповідає.
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09.09.2022 19:02 Відповісти
Люди! Може скинемось..купимо гундосому костюм та туфлі!?
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09.09.2022 18:52 Відповісти
На ЗСУ кошти завжди знайду, на гундоса не зможу.
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09.09.2022 18:55 Відповісти
.. то давайте у Вас купимо , якийсь більш менш пристойний! Можна ношений. Все ж більш пристойно буде виглядати. А то он пан andriy niki1

А хто той ****** посередині що в маєчці? ... не знає хто цей.... --здюк. А гроші підуть на ЗСУ, Хоть яка користь буде від гундосого.
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09.09.2022 19:01 Відповісти
ще чого..нехай в кєдах лазить.
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09.09.2022 18:57 Відповісти
Та вже люди зраділи що похолодало, думали нарешті наш малий прикриє курткою свої короткі рученяти, але ніт..
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09.09.2022 19:01 Відповісти
Давай. Я за такий сіренький з вертикальними чорними полосами і накладними кишенями. Ще тюбетейку в таких же кольорах треба, бо холодає.
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09.09.2022 20:05 Відповісти
Сраный, вонючий ватный коллаборант, тогда ты первый будешь визжать "Война, а он в костюмчике"!
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09.09.2022 20:46 Відповісти
..слыш...******* под латвийским флагом! У нас война уже ДЕВЯТЫЙ год... И не тебе смердячее что то о нашем гундосом говорить. Со своим дерьмом мы как то сами разберёмся! Ты лучше лапти пакуй, да на смердячую собирайся.... И со своими коллаборантами! Защитник зелёного говна нашёлся!))))
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09.09.2022 22:18 Відповісти
Welcome friend
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09.09.2022 18:54 Відповісти
клоун з 95-го кварталу якого мудрий нарід вибрав собі в президенти по-приколу
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09.09.2022 18:59 Відповісти
Дякуєм Латвійцям і Полякам за підтримку, справжні друзі!!!
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09.09.2022 18:57 Відповісти
Блінкен, Моравецький, Левітс...
Знаєте, Захід занепокоєний темними ділішками зеленого кубла в парламенті.
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09.09.2022 18:57 Відповісти
СБУ зара волонтерами зайняте.
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09.09.2022 18:59 Відповісти
дбр
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09.09.2022 19:03 Відповісти
Крута новина друзі!
ЗСУ захопили як трофей бойовий прапор російської 150-ї дивізії, що штурмувала рейхстаг. "Прапор перемоги", став трофеєм ВСУ!
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09.09.2022 18:58 Відповісти
с футболкой зеленского це вже не фішка а перебор
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09.09.2022 19:00 Відповісти
А у квартал шоу що було ?
Як можете охарактеризувати їхню діяльність до вовшкіного президентства ?
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09.09.2022 19:13 Відповісти
Слухайте, я ж не про це. Я згодна. Просто бридко читати, в якій це все подається формі. І кривий, і косий, і гундосний,і наркоман... що ну зовсім не прикрашає нас як націю так принижувати його.
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09.09.2022 19:23 Відповісти
А якщо він такий і є ?
Ви слухали його ранішні відоси, допоки їх не навчились знімати ?
Це реально ганьба в державі.
Якщо овоч був тупим і косноязикім , то правду треба було приховувати щоби що ?
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09.09.2022 19:32 Відповісти
Які відоси Ви маєте на увазі?
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09.09.2022 19:39 Відповісти
З його промовами.

@trostyan2020

·

6 серп.

Зізнання що особисто зірвав операцію подзвонивши лукашенко і попередив його про Вагнерівців
https://twitter.com/trostyan2020/status/1555913929154609152
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09.09.2022 19:43 Відповісти
Я годна з Вами, але знову ж таки це не кореспондується із "зелупою" "наркоманом" і тд. Бува зайдеш - і читать бридко
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09.09.2022 19:49 Відповісти
Та за це мали вже ув'язнити , хіба ні ?
Здав власні спецслужби ворожій державі.
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09.09.2022 20:03 Відповісти
Сподіваюсь, що так і буде. Просто давайте виграємо війну, а потім вже саджати будемо
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09.09.2022 20:05 Відповісти
А хто буде президентом? Ви?
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09.09.2022 21:30 Відповісти
Та він сам себе найбільш принижує. Хіба достойно зустрічати високих гостей як бомж, наче в нього бідахи нема костюма.
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09.09.2022 19:25 Відповісти
Недостойно. Я пишу про форму: критика і приниження це різні речі
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09.09.2022 19:40 Відповісти
Чому латишам Левітс (також етнічний гебрей), а нам блаЗЄнський?
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09.09.2022 19:07 Відповісти
Чего к евреям пристаете?
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09.09.2022 21:00 Відповісти
А вони хіба гебреї? Один -- латиш, а инший -- українець.
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09.09.2022 21:14 Відповісти
У Левита отец еврей. Что в данном контексте хорошо, ибо Эгилс чувак он достойный и способный. Просто иногда слишком умный для местного плебса, у кого выпивка и зрелища превише всего.
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09.09.2022 21:33 Відповісти
Я погоджуюся. Я, певною мірою, цікавлюся його діями на посаді президента Латвії. Достойний президент.
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09.09.2022 21:37 Відповісти
пора вже Презіденту вдягнути офіційний одяг
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09.09.2022 19:11 Відповісти
Не для того Бубочка м'язи качає, щоб ховати їх від фанатів.
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09.09.2022 19:20 Відповісти
з номер загону на курточці? ))))
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09.09.2022 19:58 Відповісти
Напрягает что всегда Дерьмак следом ходит и вынюхивает
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09.09.2022 19:15 Відповісти
так ******* йому просто розлупить пику ногами і не буде ходить
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09.09.2022 19:21 Відповісти
Вітаємо, пане Президент.
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09.09.2022 19:19 Відповісти
Сталін, Хусейн, Каддафі теж військове носили. Війна і він головнокомандуючий.
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09.09.2022 19:26 Відповісти
Головнокомандуючі не ріжуть оборонні програми, коли ворог стягує до кордону свої війська. Це може робити або зрадник або гівнокомандувач.
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09.09.2022 21:06 Відповісти
- Соломон Маркович, ви таки видели это фото?
- Таки да, Сьёма, а що за вопрос и с чего он таки вами озвучен?
- Та мини таки кажется шо на тех фото отот воровитыцй, трусливий и лживий поц у футболке хаки немного лишний.
- Та я ж не спорю, но если бы его ото чмо хоть кто то бы таки побрил то и мы с вами с него смеялись бы меньше.
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09.09.2022 19:52 Відповісти
1. Знову гості зачастили, Блінкен, європейці! А значить київська блювота знову щось намутила.
2. ЗеЛох, скидай вже з себе ці київські панти, я про одяг!!! В Києві війною давно вже не пахне! Приймай гостей в костюмі, зійдеш за людину.
3. Щось тебе на фронтах давно не бачили! Отам можеш і у футболках гуляти!
П.с. ганьбище обдолбане корумповане.
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09.09.2022 20:10 Відповісти
Сегодня в Риге внезапно явился Арестович.

https://twitter.com/**************/status/1568230172415131648

Есть идея задержать его тут на месяц или два и научить себя вести
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09.09.2022 21:04 Відповісти
 
 