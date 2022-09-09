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На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов побував на деокупованих територіях і повідомив, що правоохоронці будуть розшукувати тих, хто співпрацював з окупантами. 9 вересня затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який допомагав ворогом.

Про це Синєгубов розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідали щойно звільнені громади, поспілкувалися з місцевими мешканцями.

Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Півроку в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття.

Жителі, звичайно, потребують допомоги. В більшості сіл немає електрики та газу. Найближчим часом будемо їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу.

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Але найперше - зачистка та розмінування. На місцях уже працює поліція та ДСНС. Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових.

Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями. Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом.

Дуже важливо якомога швидше відновити на звільнених територіях повноцінну роботу місцевих органів влади та налагоджувати нормальне життя. Найголовніше: завдяки нашим ЗСУ всюди вже українські прапори!" - повідомив він.

На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 01
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 02
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 03
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 04
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 05
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 06
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 07
На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами 08
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Топ коментарі
+35
по ходу ВСУ уже под Изюмом

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09.09.2022 20:52
+33
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

6 ч

В русских пабликах виноваты все - мобики, партизаны, начальство, минобороны, предатели. Не виновата только русская рукожопость и *************.
А уж допустить, что ВСУ намного умнее, тактически грамотнее, лучше обучены и мотивированы - это для «великороссов» вообще запредельно.
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09.09.2022 20:56
+24
чтото оркам не фортит https://t.me/insiderUKR/40884
Пишут что наши пошли на Лиман
а другие в окрестностях Изюма
(Господи спаси и помоги нашим воинам ВСУ)

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09.09.2022 20:54
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Це часом не того клоуна в кубанці з Шевченково,який вандалив державні символи то пам'ятник Воїнам АТО? Цього треба в першу чергу ловити,та садити на пляшку!
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09.09.2022 20:44 Відповісти
по ходу ВСУ уже под Изюмом

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09.09.2022 20:52 Відповісти
Пишуть, що Куп'янськ наш і почався штурм Лимана в Донецькій області...
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09.09.2022 21:00 Відповісти
за Лиман я написала трохи нижче
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09.09.2022 21:09 Відповісти
Рано чи піздно він вже буде під України, але якщо в нас інформаційна тиша - то інформаційна тиша
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09.09.2022 21:43 Відповісти
Ви краще думайте, скільки за кожний сантиметр воїни віддают життя
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09.09.2022 21:48 Відповісти
На жаль, не відповідає дійсності. Куп'янськ взяли.
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09.09.2022 23:48 Відповісти
Дуже смачно ціх пітарів переловити, поки вони не встигли втікти.
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09.09.2022 20:46 Відповісти
Та куди вони втечуть.
Росії вони не потрібні.
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09.09.2022 21:29 Відповісти
У Отаких колаборантів відбирати все майно навіть одежу і з виводком на кордон та копен в дупен в Расєю. Хай його ПНХ годує
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09.09.2022 23:52 Відповісти
ще, хтозна, як повів би себе кожен із дописувачів на місці цих голів у подібних умовах, під загрозою смерті, без звязку з центральними органами влади, а отже без надії...особливо у перші дні...
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10.09.2022 02:56 Відповісти
Казнить, нельзя помиловать
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09.09.2022 20:46 Відповісти
Желательно их ловить так чтобы они не успевали руки вверх поднять. А то потом будет как всегда, дадут им смешные сроки (если вообще дадут) и через год-два будут они опять гулять как Штепа по Киеву да еще баллотироваться и подрывать наше государство изнутри.
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09.09.2022 20:51 Відповісти
Цілком вас підтримую зважаючи на прогивше кривосуддя під дахом у зечмонь.
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09.09.2022 21:18 Відповісти
чтото оркам не фортит https://t.me/insiderUKR/40884
Пишут что наши пошли на Лиман
а другие в окрестностях Изюма
(Господи спаси и помоги нашим воинам ВСУ)

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09.09.2022 20:54 Відповісти
Рано чи пізно він буде під контролем України, але давайте будемо дотримуватись інформаційної тиші
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09.09.2022 21:47 Відповісти
так в телеграммі все ж викладається =)) наприклад ось https://t.me/insiderUKR/40886
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09.09.2022 21:49 Відповісти
вот про такие инициативы писали ..то есть атаки многие здесь уже давно..но наверно не было возможности ..оружия ит.д.а то рашисты захотели атакуют не получилось отдыхают..оказывается если взять инициативу то можно уже рывком оказаться у какого то города и панику навести..у кацапрв в основном понты же.под Киевом старались на понт взять..кадыровцами пугали .Но Генштаб у вас красиво работает..в начале ихнюю массу в обороне перещелкали .теперь когда немного выдохлись начали с разных сторон пендалей навещивать..и все оказалось правдой то что мотивации у них нет .это же доказательства они при первом контакте убегают..а ваши до конца держали каждый населенный пункт..вот и разница мотиваций.кто за Родину а кто за деньги.
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09.09.2022 22:10 Відповісти
шопотом...а чому треба дотримуватись тиші???
ти хоч одного героя україни назвеш і хоч за який подвиг на цій війні удостоєний пожиттєво???..і тут тиша...
тільки за пса патрона тиші нема...хай вже йде розміновувати, піротєхнік
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10.09.2022 03:00 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·

6 ч

В русских пабликах виноваты все - мобики, партизаны, начальство, минобороны, предатели. Не виновата только русская рукожопость и *************.
А уж допустить, что ВСУ намного умнее, тактически грамотнее, лучше обучены и мотивированы - это для «великороссов» вообще запредельно.
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09.09.2022 20:56 Відповісти
Як? Хіба воно (голова), не намагалося втекти???
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09.09.2022 21:00 Відповісти
тримайте ребус)))) ясно? нє ?? ))))
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09.09.2022 21:06 Відповісти
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09.09.2022 21:08 Відповісти
чекаэ поки москаль звариться?
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09.09.2022 21:33 Відповісти
пацаны, шо вы шифруетесь? я что-то пропустил?
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09.09.2022 21:36 Відповісти
а чого сразу шифруетесь?
мы развлекаемся)))))
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09.09.2022 21:44 Відповісти
ну ты и гадюка! шо, так и не признаешься? )
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09.09.2022 21:54 Відповісти
та зрасьте вам))) уже й гадюкой обозначили))))) ни стого ни с сего....
Залужный ж сказал - не звиздякать громко... а намеками тихо ж моно??? моно!!! вот и...
а то сразу гадюка))))))
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09.09.2022 22:05 Відповісти
та я ж по-дружеска! ) извини, братуха.....
но прикола я так и не понял....
ладно, забудь об этом.... ))
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09.09.2022 22:13 Відповісти
ааа! я понял! ))
только, вообще-то, та хрень внизу, "казан" называется! ))
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09.09.2022 22:16 Відповісти
казан...казанок...котёл... какаяразница)))))
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09.09.2022 22:17 Відповісти
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09.09.2022 21:07 Відповісти
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09.09.2022 21:19 Відповісти
Necro Mancer @666_mancer
#Ивановка, Харьковская обл., говорят, бывший гауляйтер села
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09.09.2022 21:30 Відповісти
А че, выглядит он неплохо, в соответствии с ситуацией!
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10.09.2022 06:56 Відповісти
Ні-ні, що то за гауляйтер якщо морда небита.
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11.09.2022 14:49 Відповісти
Asaad Sam Hanna @AsaadHannaa
Ukrainian fighters with the flag of the Syrian revolution.
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09.09.2022 21:32 Відповісти
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09.09.2022 21:42 Відповісти
Гумор чудова штука - падали кацапи від того що були обстріляні нашими із засідки , решті тих хто не впав думаю що зіткнення з деревом вистачило ((
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12.09.2022 00:36 Відповісти
Гостомель. Валерий Джмиль,бывший Соловьев ,живёт и здравствует,сдавал позиции ЗСУ в феврале и марте,ни СБУ ,ни полиции дела нет до этого предателя.
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09.09.2022 22:03 Відповісти
Ну ось тобі маєш. Якщо у вас в Гостомелі буйних мало то запросіть Олежика Ляшка . Він того джміля підійме на вила. Тим більше десь на початку березня була інфа що головний радикал вже юзав якогось чорта з когорти літінанта баканова.
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09.09.2022 23:55 Відповісти
ОПЗЖіст, чи ЗЕлений?
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09.09.2022 22:18 Відповісти
Одне одного вартує.....
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09.09.2022 22:57 Відповісти
 
 