На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов побував на деокупованих територіях і повідомив, що правоохоронці будуть розшукувати тих, хто співпрацював з окупантами. 9 вересня затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який допомагав ворогом.
Про це Синєгубов розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відвідали щойно звільнені громади, поспілкувалися з місцевими мешканцями.
Люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах. Півроку в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття.
Жителі, звичайно, потребують допомоги. В більшості сіл немає електрики та газу. Найближчим часом будемо їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу.
Але найперше - зачистка та розмінування. На місцях уже працює поліція та ДСНС. Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових.
Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями. Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом.
Дуже важливо якомога швидше відновити на звільнених територіях повноцінну роботу місцевих органів влади та налагоджувати нормальне життя. Найголовніше: завдяки нашим ЗСУ всюди вже українські прапори!" - повідомив він.
Будь ласка, зачекайте...
Росії вони не потрібні.
Пишут что наши пошли на Лиман
а другие в окрестностях Изюма
(Господи спаси и помоги нашим воинам ВСУ)
ти хоч одного героя україни назвеш і хоч за який подвиг на цій війні удостоєний пожиттєво???..і тут тиша...
тільки за пса патрона тиші нема...хай вже йде розміновувати, піротєхнік
@VALMICHEL7
·
6 ч
В русских пабликах виноваты все - мобики, партизаны, начальство, минобороны, предатели. Не виновата только русская рукожопость и *************.
А уж допустить, что ВСУ намного умнее, тактически грамотнее, лучше обучены и мотивированы - это для «великороссов» вообще запредельно.
мы развлекаемся)))))
Залужный ж сказал - не звиздякать громко... а намеками тихо ж моно??? моно!!! вот и...
а то сразу гадюка))))))
но прикола я так и не понял....
ладно, забудь об этом.... ))
только, вообще-то, та хрень внизу, "казан" называется! ))
#Ивановка, Харьковская обл., говорят, бывший гауляйтер села
Ukrainian fighters with the flag of the Syrian revolution.
В соцсетях публикуют видео, на котором, как утверждается, российские солдаты, увидев украинского бойца ССО, начали спрыгивать с танка, который ехал на полном ходу. Сама машина впоследствии врезалась в дерево.