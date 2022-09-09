Зеленський нагородив гендиректора компанії "Байкар" Байрактара орденом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу президента.

"Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії. Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей", - йдеться у повідомленні.

Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", – сказав президент.

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