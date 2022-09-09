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Зеленський нагородив гендиректора компанії "Байкар" Байрактара орденом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу президента.

Зеленський нагородив гендиректора компанії Байкар Байрактара орденом 01

"Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії. Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей", - йдеться у повідомленні.

Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

Зеленський нагородив гендиректора компанії Байкар Байрактара орденом 02

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", – сказав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські Bayraktar TB-2 нищать техніку окупантів на херсонському та донецькому напрямках. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Тепер Халук Байрактар може гордо посісти своє місце поряд з Кошовим і Козловським.
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09.09.2022 20:58
+17
Байрактару то респект. Але орден він спаплюжив, нагоридивши ним сміття типу кошового чи мусійчучки. Правду кажучи, він паплюжить все, чого торкнеться!
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09.09.2022 21:03
+16
100%/ Прировняли изобретателя, производителя и поставщика ударных беспилотников к двум клоунам которые кривляются на сцене. Я бы на месте Халука Байрактара обиделся бы.
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09.09.2022 21:09
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І шото там Ердоган устно передал
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09.09.2022 20:57 Відповісти
Сказав щоб поголився бо має вигляд якогось придурка в майці
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09.09.2022 21:25 Відповісти
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09.09.2022 21:44 Відповісти
Мені подобається, хай починає, Україна вже рашу підготувала до цих дій! Хай тюркські народи об'єднуються. До речі, Японія може лишитись свого зіркового часу, що вона так сором'язливо подихає на свої території та хай Фінляндія з Польщею гав не ловлять! Що усі чекають на особисте запрошення?
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09.09.2022 23:55 Відповісти
А наркоман всё значки и мИдальки раздает.ото прёт.
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09.09.2022 22:23 Відповісти
🤣🤣🤣 у каждого свои недостатки
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09.09.2022 22:26 Відповісти
Тепер Халук Байрактар може гордо посісти своє місце поряд з Кошовим і Козловським.
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09.09.2022 20:58 Відповісти
100%/ Прировняли изобретателя, производителя и поставщика ударных беспилотников к двум клоунам которые кривляются на сцене. Я бы на месте Халука Байрактара обиделся бы.
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09.09.2022 21:09 Відповісти
Трохи не дотягнули до Байрактара. У тих орден 3-го ступеня
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09.09.2022 21:14 Відповісти
Нічого, зараз Кошовий у Відні геройськи візьме наступний елітний ресторан і вже буде нічим не гірше.
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09.09.2022 21:30 Відповісти
Изобретатель его брат Сельчук Байрактар
Bayraktar TB2 его проект

Этот Халук больше по коммерции и организации
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09.09.2022 21:36 Відповісти
Цьому дядьку орден можно дать. Заслужив
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09.09.2022 20:59 Відповісти
Халуку Байрактару-респект за позицію...
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09.09.2022 20:59 Відповісти
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09.09.2022 21:01 Відповісти
Тем самым прировняв его к плешивому кнуру-утырку кошевому с скотом-хряком пикаловым.
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09.09.2022 21:02 Відповісти
Байрактару то респект. Але орден він спаплюжив, нагоридивши ним сміття типу кошового чи мусійчучки. Правду кажучи, він паплюжить все, чого торкнеться!
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09.09.2022 21:03 Відповісти
Teşekkürler Sayın Haluk!
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09.09.2022 21:04 Відповісти
помилочка вийшла....
треба було казати що кожен українець знаєХТО такий Байрактар....
це підняло б його самооцінку в рази
і може ще пару-трійку подарував би
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09.09.2022 21:05 Відповісти
Это не тот Байрактар
Вообще там семейная фирма но изобретатель и разработчик его брат Сельчук
Он же зять Эрдогана
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09.09.2022 21:50 Відповісти
до Брєжнєва ще далеко..цікаво коли вони собі почнуть зірки видавати
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09.09.2022 21:27 Відповісти
Завтра Ердоган встречается с Байденом ( по собственной инициативе) . Видимо будет передавать предложения хутина .
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09.09.2022 21:11 Відповісти
А що такого зробили воїни ЗСУ, щоб їм ордена роздавать?

От Козловський, наприклад, на дєвяте мая браво їздив виступати перед російськими військовими - це був великий ризик, бо українські радикали його за це могли зачмирить. Зеленський такій сміливості особисто співчуває.
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09.09.2022 21:33 Відповісти
орден за призначенням попав.. це тепер рідкість
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09.09.2022 21:45 Відповісти
🇹🇷🇺🇦🇦🇿🇬🇪
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09.09.2022 21:45 Відповісти
а как на счет этого?
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09.09.2022 21:49 Відповісти
свічка @svecha62
8 вересня у боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко. А шо там орденоносці з 1+1?
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09.09.2022 21:50 Відповісти
Орден за Бутерброд Без Мови І ступеня
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09.09.2022 21:51 Відповісти
Дивно. він же не клоун. а такі нагароди поширені серед працівників цирку. Здається такі ордени та медалі вже є у Вєрки Сердючки та Лисого з кварталу
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09.09.2022 22:32 Відповісти
щось я не чув, чи нагородили виробника Стугни, Вільхи, Нептуна?
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12.09.2022 09:30 Відповісти
 
 