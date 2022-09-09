Зеленський нагородив гендиректора компанії "Байкар" Байрактара орденом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії "Байкар" Халуком Байрактаром.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу президента.
"Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії. Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей", - йдеться у повідомленні.
Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.
"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", – сказав президент.
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Bayraktar TB2 его проект
Этот Халук больше по коммерции и организации
треба було казати що кожен українець знаєХТО такий Байрактар....
це підняло б його самооцінку в рази
і може ще пару-трійку подарував би
Вообще там семейная фирма но изобретатель и разработчик его брат Сельчук
Он же зять Эрдогана
От Козловський, наприклад, на дєвяте мая браво їздив виступати перед російськими військовими - це був великий ризик, бо українські радикали його за це могли зачмирить. Зеленський такій сміливості особисто співчуває.
8 вересня у боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко. А шо там орденоносці з 1+1?