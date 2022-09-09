У боях за звільнення Балаклії від російських окупантів загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
24 лютого Олексій Юрченко записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників.
Про це повідомив п’ятий президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Звільнення української землі — це важка праця наших військових і, на жаль, їхні життя.
З великим сумом дізнався, що у боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко.
24 лютого він прийшов на Лаврську і одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва.
Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією.
Олексій воював у лавах Збройних Сил ще у 2015-2016 роках. Він відзначився у боях за Мар'їнку і Піски. У 2015 році, коли донька Даринка йшла до першого класу, Олексій вирвався з фронту, щоб повести її у перший клас...
Мої щирі співчуття дружині Тетяні та всій родині Олексія", - повідомив Порошенко.
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