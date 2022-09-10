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Тіла двох убитих під час окупації чоловіків ексгумували у звільненому селі на Харківщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У деокупованому селі Гракове (Харківська область) поліція ексгумувала тіла двох чоловіків – російські військові змусили місцевого жителя поховати тіла в березні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Мешканець села Сергій Луцан розповів, що в березні російські окупанти змусили його закопати тіла двох чоловіків. Коли ЗСУ звільнили село, чоловік повідомив поліції про злочин. За його словами, вбиті - немісцеві. У них на тілі є вогнепальні поранення та сліди катувань.

"Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати", - розповів чоловік.

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов сказав, що "в цьому селі є ще два місця, їх оглянуть після розмінувань".

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Тіла двох убитих під час окупації чоловіків ексгумували у звільненому селі на Харківщині 01

Автор: Наталя Джума
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Мразота кацапська,кровопивці прокляті!
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10.09.2022 07:58 Відповісти
Хай горять в пеклі російські окупанти
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10.09.2022 08:14 Відповісти
Пекло для них має бути спочатку на землі, а для зрадників в першу чергу.
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10.09.2022 09:48 Відповісти
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10.09.2022 10:15 Відповісти
Царство Небесне...
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10.09.2022 10:21 Відповісти
 
 