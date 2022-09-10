Вночі військові РФ завдали ракетного удару по Новій Водолазі на Харківщині, загинула жінка. ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи, 10 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"Вночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харківській області. У смт Нова Водолага Харківського району було уражено приватний будинок, який зазнав серйозних руйнувань. Горіли конструктивні елементи споруди на площі пожежі 20 кв.м. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння, 1960 року народження", - йдеться в повідомленні.

До ліквідації пожежі та розбору завалів було залучено 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки та 5 фахівців особового складу ДСНС.

Загалом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, 21 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 11 пожеж, спричинених воєнними діями.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та чотири рази на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 58 ворожих вибухонебезпечних предметів.

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