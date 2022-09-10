Ще один корабель з українським зерном прибув до Африки. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
До Африки прибуло чергове судно з українським зерном в межах "зернової ініціативи".
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.
В один із портів Судану прибув балкер SEAEAGLE із 65 тисячами тонн української пшениці. Він вийшов з порту "Чорноморськ" 26 серпня.
З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден і доставлено майже 500 тисяч тонн продовольства.
Зокрема, два судна із 60 тисячами тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які страждають від продовольчої кризи. Крім того, завдяки партнерам ООН закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в Африку.
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ніхто не каже про наші стратегічні запаси
бачив в тікток що деякі сховища запломбовані але ПУСТІ!!!
але нам того не скажуть, нам сказали радіти що, начебто, африка не голодуватиме.
вона й так не голодуватиме, підіжме хвіст, залізе на пальму та поїсть бананів.
Просто Туреччина дозволила проходити кацабні з зерном через свої порти Босфора.... ось такий бізнес двох диктаторів...