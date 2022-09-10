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Ще один корабель з українським зерном прибув до Африки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

До Африки прибуло чергове судно з українським зерном в межах "зернової ініціативи".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

В один із портів Судану прибув балкер SEAEAGLE із 65 тисячами тонн української пшениці. Він вийшов з порту "Чорноморськ" 26 серпня.

З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден і доставлено майже 500 тисяч тонн продовольства.

Зокрема, два судна із 60 тисячами тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які страждають від продовольчої кризи. Крім того, завдяки партнерам ООН закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

Також читайте: Перше зафрахтоване ООН судно з українською агропродукцією прибуло до Африки, - Мінінфраструктури

Ще один корабель з українським зерном прибув до Африки 01

Ще один корабель з українським зерном прибув до Африки 02

Автор: Наталя Джума
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реально ЗАІПАЛИ вже зі СВОІМ зерном!!!! приватні гешефти видають за державні досягнення, тварі пархаті!! 😡😡
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10.09.2022 10:14 Відповісти
а ще,
ніхто не каже про наші стратегічні запаси
бачив в тікток що деякі сховища запломбовані але ПУСТІ!!!
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10.09.2022 13:35 Відповісти
Бозе, какое счастье, опять ниГГеры будут накормлены
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10.09.2022 10:18 Відповісти
мутки з зерном придумав путін і ердоган щоб під виглядом розбльокування Одеси на експорт зерна зняти санкції з путіна на продає краденого українського зерна туркам.

але нам того не скажуть, нам сказали радіти що, начебто, африка не голодуватиме.

вона й так не голодуватиме, підіжме хвіст, залізе на пальму та поїсть бананів.
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10.09.2022 10:20 Відповісти
росії за це дозволили своє зерно і крадене українське зерно продавати до Африки... Ердоган і ***** мають на цьому шалені гроші...

Просто Туреччина дозволила проходити кацабні з зерном через свої порти Босфора.... ось такий бізнес двох диктаторів...
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10.09.2022 12:09 Відповісти
а что, на заработанные деньги зельц купит снаряды или патроны? нет... ему бы попиариться...
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10.09.2022 10:36 Відповісти
сообщили бы лучше - сколько от этой продажи зерна в бюджет поступило ? А ни хера не поступило - всё по мутным схемам рассосалось
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10.09.2022 10:44 Відповісти
абизянкам-то хоть что-то достанется?
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10.09.2022 11:23 Відповісти
Ликуем с Вами.
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10.09.2022 12:23 Відповісти
 
 