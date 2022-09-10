Ще один корабель з українським зерном прибув до Африки. ФОТО

До Африки прибуло чергове судно з українським зерном в межах "зернової ініціативи".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

В один із портів Судану прибув балкер SEAEAGLE із 65 тисячами тонн української пшениці. Він вийшов з порту "Чорноморськ" 26 серпня.

З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден і доставлено майже 500 тисяч тонн продовольства.

Зокрема, два судна із 60 тисячами тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які страждають від продовольчої кризи. Крім того, завдяки партнерам ООН закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

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