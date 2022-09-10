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Лише за три дні захисники України знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн. доларів, - Командування Повітряних сил. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Лише за три дні українські захисники намолотили повітряних цілей ворога на $157,5 млн. доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

"Усього за три дні війни окупанти пустили на вітер близько 173,7 мільйонів доларів США. І йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такий підрахунок втрат ворога у твердій валюті провели у Генеральному штабі ЗСУ.

Одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ - це, безумовно, крилата ракета Х-101.

Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п’ять із них збито ППО Повітряних Сил). Орієнтовна вартість Х-101 - 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн. доларів.

Крім того:

- дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);

- два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн. доларів (16,2 млн. доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн. доларів за од.);

- воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн. доларів (11 млн. доларів за од.);

- десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" - 1 млн. доларів (100 тис. доларів за од.).

Читайте також: Минулої доби Повітряні сили знищили 6 ворожих безпілотників та вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Лише за три дні захисники України знищили повітряних цілей ворога на $157,5 млн. доларів, - Командування Повітряних сил 01

"Отже, за орієнтовними підрахунками лише у небі за три доби війни, втрати російської армії склали: 157 500 000 доларів США! Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу. Повітряні Сили та ППО усіх сил оборони України знищують окупантів як на небі, так і на землі", - йдетья у повідомленні.

"У російських "мухосранськах" повинні знати: чому живуть так погано, чому більшість країни не газифікована, чому нема доріг, чому досі живуть в дерев’яних бараках і ходять в туалет на вулицю…Тому, що танки, літаки, ракети, вертольоти, а ще - розкішні палаци путінської банди і сотні мільярдів вкрадених грошей на рахунках олігархів, замість економічного розвитку країни! Усе - під соусом побєдобєсія, пропаганди, і… десятків тисяч смертей "асвабадітєлєй"!", - додають у Командування Повітряних сил. 

Також читайте: Зранку у небі Херсонщини збито російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". На східному напрямку знищено 2 БПЛА, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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1 570 000 раисянских бабушек без пенсии в сентябре
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10.09.2022 10:17 Відповісти
Колись Мєндєлєєв сказав одному з сановників Росії: "Отапливать печи нефтью - всё равно что сжигать в печках ассигнации!" Те ж саме роблять зараз кацапи - знищують у війнах не тільки купу грошей, але й виробничі сили : більше 50 тис вбитих і не менше 150 тис калік А це ж були здорові чоловіки працездатного віку!
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10.09.2022 10:24 Відповісти
Денис Казанський

@den_kazansky

·

11 мин

Российские военкоры сообщают, что в Изюме произошёл очередной шаг доброй воли

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10.09.2022 10:29 Відповісти
яке прикре самогубство
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10.09.2022 10:30 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь у цю цифру... Скільки могло буди у рашці нових шкіл, лікарень та газифікованих будинків... Ці дібіли гардятся своєй странлй і пуйлом
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10.09.2022 10:30 Відповісти
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10.09.2022 10:58 Відповісти
їм це не потрібно)
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10.09.2022 10:40 Відповісти
гроші для ***** гавно
кожен иісять тільки з європи отримує 30-40 ярдів
головне санкції
щоб не було комплектуючих для ремонту та нової техніки
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10.09.2022 13:30 Відповісти
 
 