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Наші воїни захопили ворожі протитанкові міни ПТКМ-1Р на Харківщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині, під час проведення спеціальних дій, наші воїни захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - ПТКМ-1Р.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ПТКМ-1Р - це російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України.

Наші воїни захопили ворожі протитанкові міни ПТКМ-1Р на Харківщині 01
Наші воїни захопили ворожі протитанкові міни ПТКМ-1Р на Харківщині 02
Наші воїни захопили ворожі протитанкові міни ПТКМ-1Р на Харківщині 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська під час наступу ЗСУ в районі Ізюма були захоплені зненацька, - британська розвідка

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Посадить на мину "подполковника", пущай полетает...
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10.09.2022 11:12
+9
5 хвилин тому - 49°42′N 37°36′E
ЗСУ звільнили Куп'янськ від російської окупації - чиновниця
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10.09.2022 11:27
+7
Отрицательное наступление российских войск продолжается.

Масса сообщений о героическом марше из Купянска, Изюма и Лимана.
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10.09.2022 11:29
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от таарі *****
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10.09.2022 11:12 Відповісти
Посадить на мину "подполковника", пущай полетает...
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10.09.2022 11:12 Відповісти
по троє касабів на кожну...
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10.09.2022 11:17 Відповісти
крута хреновина
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10.09.2022 11:18 Відповісти
Так, мабуть кумулятивна, судячи по зовнішньому вигляду...
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10.09.2022 11:37 Відповісти
Передрана с немки.
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10.09.2022 18:01 Відповісти
блін ящик високотехнологічний який...новенький аж виблискує, совейські і рядом не валялись
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10.09.2022 11:21 Відповісти
Видно базу спецназа накрили.
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10.09.2022 12:36 Відповісти
Замечательно, теперь на изучение нашими специалистами, ну и куда же без обзорчика девайса на Ютубе. Ждём недождёмся
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10.09.2022 11:22 Відповісти
є т.з. абзорчікі, ублюдки ще й вихваляються нібив травні успішно застосували десь. може з десятка одна й спрацювала, аналоговнєтна ж хрінь.
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10.09.2022 16:29 Відповісти
"Хорошие сапоги! Надо брать!" Модернізувать (вставить сейсмодатчики направленої дії) і масово виставить на кордоні з Росією!
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11.09.2022 07:09 Відповісти
якщо ніяке шмаркляв ечмо знову не накаже розмінувати або карту не здасть, то досить ефективна штука для захисту, ну і звісно довести до толку.
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11.09.2022 13:25 Відповісти
5 хвилин тому - 49°42′N 37°36′E
ЗСУ звільнили Куп'янськ від російської окупації - чиновниця
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10.09.2022 11:27 Відповісти
Отрицательное наступление российских войск продолжается.

Масса сообщений о героическом марше из Купянска, Изюма и Лимана.
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10.09.2022 11:29 Відповісти
Слизали с американского Шершня. Нихрена сами не могли и не могут.
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10.09.2022 11:28 Відповісти
ну таке...якщо можна злизати чужу вдалу розробку...тим не гребує ніхто
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10.09.2022 11:31 Відповісти
розкидати біля Бєлгороду
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10.09.2022 11:38 Відповісти
проти кацапів і використаємо.
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10.09.2022 11:47 Відповісти
Бляха, я твких не бачив.
Противертолітні бачив. Страшна штука. Тільки їх кацапи "злизали" у італійців, самі випустили до 10000.Потім у Чечні почали використовувати протикацапів. Десь зі складів ріфі продали біля 2700-2800.
Пласка муйня з широким кумулятивним викидом до 10 м вгору. Працював і підривач антена та сейсмо. Бо коли хелік торохтить то спрацює один або інший. По містам посадок їх розкидали чечеці що гівна.
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10.09.2022 12:44 Відповісти
принцип такий, дивився в ютюбі, якщо наближається танк в радіусі 100 метрів, вистрілює в ту сторону ************, який сканує поверхню і коли знаходить танк вистрілює в нього кумулятивний *********. Теоретично крута штука, але в кацапському виконанні, хз.
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10.09.2022 16:32 Відповісти
Ого!Новенькие,"муха не садилась"..Серьезное пт-средство,по сравнению с минами нажимного действия
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10.09.2022 14:37 Відповісти
 
 