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Наші воїни захопили ворожі протитанкові міни ПТКМ-1Р на Харківщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Харківщині, під час проведення спеціальних дій, наші воїни захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - ПТКМ-1Р.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, ПТКМ-1Р - це російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України.
Топ коментарі
+9 jklpqrs
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+9 Павло Дудра
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+7 YU ST
показати весь коментар10.09.2022 11:29
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Масса сообщений о героическом марше из Купянска, Изюма и Лимана.
Противертолітні бачив. Страшна штука. Тільки їх кацапи "злизали" у італійців, самі випустили до 10000.Потім у Чечні почали використовувати протикацапів. Десь зі складів ріфі продали біля 2700-2800.
Пласка муйня з широким кумулятивним викидом до 10 м вгору. Працював і підривач антена та сейсмо. Бо коли хелік торохтить то спрацює один або інший. По містам посадок їх розкидали чечеці що гівна.