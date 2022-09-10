Наші воїни захопили ворожі протитанкові міни ПТКМ-1Р на Харківщині. ФОТО

На Харківщині, під час проведення спеціальних дій, наші воїни захопили сучасні російські засоби інженерного озброєння - ПТКМ-1Р.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, ПТКМ-1Р - це російські протитанкові міни, які використовують окупанти проти бронетехніки підрозділів Сил оборони України.







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