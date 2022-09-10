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ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передадуть у ЗСУ понад 200 радіостанцій Motorola та обладнання для зв’язку. Зараз формуються нові батальйони і бригади, тож потреби на передовій зростають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад", - зазначає Порошенко.

"Для реалізації цієї ідеї ми закупили бригадний комплект зв’язку. Це - скарб не просто для кожного зампотилу бригади, а мрія і скарб для кожного комбрига. Це круті радіостанції Motorola 4401. Оце - командирські радіостанції 4800. Це - додаткові акумулятори, додаткові антени. Це - ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв’язку бригади. В усіх радіостанцій зв’язок цифровий, захищений, 256 біт", – показує Порошенко.

"Весь цей скарб коштує 6 мільйонів гривень. Як завжди 3 - з мене, 3 - з вас. І терміново на передок", - наголошує Порошенко.

ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola 01
ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola 02
ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola 03

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Також нагадується, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
А вот это очень классная помощь. Надежная и стабильная защищенная связь на поле боя - большое подспорье для победы. Респект настоящему Президенту Украины.
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10.09.2022 11:40
+26
Хм...

А міг би, як ЗЄ - концерти у Москві давати і жартувати про те, як кацапи "атадвігают граніцу Украіни".

Хоча ні - не міг би. Бо це Порошенко, а не гівняний блазень ЗЄ.
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10.09.2022 11:42
+24
Прийняв стратегію Залужного за основу і включився в її реалізацію. Є Лідери і є піарщики. Порошенко це Патріот України. Це з його Партії тримають фронт і гинуть.
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10.09.2022 11:44
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Пам'ятаю твіти цього "блогера" Дрьомова на початку війни. Набагато веселіше та самовпевненіше писав.
Таке враження, що в нього чомусь зник настрій і бойовий запал.
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С нами БогFAKE

Forwarded from Анатолий Дрёмов

Купянск взят. ВСУ прут вперед сжигая на своем пути все. Очевидно, что количество оружия НАТО у них больше, чем нужно. Меня очень беспокоит молчание Кремля. Неужели мы просто проглотим это все и не дадим зеркального ответа Вашингтону? Все ли это было блеф о ядерном пепле и второй армии мира? Почему мы должны выпрашивать деньги у простых людей на одежду, воду и еду нашим бойцам?
Кто мы сейчас в геополитике? Пока мы выглядим слабаками.

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t.me/drema_dllllll/471

6.9K viewsSep 9 at 13:48
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10.09.2022 11:37 Відповісти
Странно. Почему "выглядят"?. Оно так и есть - изгои цивилизации.
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10.09.2022 11:41 Відповісти
Изгои цивилизации далеко не слабаки.
Как раз наоборот.
Изгои это те, кто плюет на все достижения цивилизации, кроме современного оружия.
Свобода, демократия, права человека, мораль...
Ха-ха-ха...
Не смешите мои тапочки
Оружие и сила, вот их "свобода, демократия и мораль".
Как в свое время товарищ Сталин ответил Папе - "А сколько у Папы дивизий?"
На что Папа дал такой ответ - "С моими дивизиями сын мой, Йосиф, встретится Там"
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10.09.2022 11:49 Відповісти
А фотография этого.. там есть? )
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10.09.2022 13:17 Відповісти
далеко не в усіх запал підупав. вставалоколенщікі придумали жарт над яким дружно регочуть: украіна ваюєт с Рассієй.і што Украіна патєряла? 3 області,кучу городов,тисячі танков,самольотов.много солдат. А што потеряла Рассія? Рассія єщьо нє ваєвала с Украіной! ГАГАГАГА!!! От так....😃
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10.09.2022 11:57 Відповісти
а что потерял ссср?
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10.09.2022 12:05 Відповісти
Не треба плутати справжню впевненість у своїх силах, яку дають перемоги, зброя та бойова майстерність з думкою упоротих диванних патріотів, поле бою для яких - монітор.
Думка Дрьомова, це думка окупанта, який добровільно пішов воювати і перемагати, але отримав люлей на полі бою і впав духом.
Ця думка реальна.
А думка тих, хто досі перераховує, що встигли захопити, не бажаючи знати якою ціною і чим це обернеться завтра, це думка в галузі патріотичної фантастики. Кого в Росії найбільше, там саме таких патріотів-фантастів
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10.09.2022 12:08 Відповісти
Эта шутка старее интернета.
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10.09.2022 13:25 Відповісти
рации моторола от Порошенко. Вот жеж зрада зрадная. Щах и мат зебилам
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10.09.2022 11:51 Відповісти
***, какая же мерзкая рожа, черти в аду и то гидують )))))
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10.09.2022 13:38 Відповісти
чортам жахіття сняться))
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10.09.2022 17:23 Відповісти
А вот это очень классная помощь. Надежная и стабильная защищенная связь на поле боя - большое подспорье для победы. Респект настоящему Президенту Украины.
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10.09.2022 11:40 Відповісти
Можу сказати хто точно не дакладав
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10.09.2022 11:46 Відповісти
Тобто, коли мова йде про інших волонтерів та тих, хто спонсорує ЗСУ, то треба теж давати повний список донатів.

Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад".

Що ще тобі потрібно, щоб твій ЗЄ та його оточення не виглядали як ганебне чмо на фоні Порошенка?
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10.09.2022 11:46 Відповісти
А не хочеш написати що там "зелені" одноосібно організували?!!!
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10.09.2022 11:49 Відповісти
Ваш великий Зебоневтик 25% Украины просра.
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10.09.2022 11:56 Відповісти
А зе одноосібно організував Бучу,Маріуполь,Херсон + 27% територіі України.
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10.09.2022 11:57 Відповісти
ruskij , tak tebe i nehuj chota znati , havaj chto dajut !
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10.09.2022 11:46 Відповісти
Анонимы - это "Справа громад", "Брати по зброї! и "ЄС". Где реально большая часть - это деньги того же Пороха. Это как с "выкупом" Марчелло из зеленой портновской тюрьмы. Из 20 млн. - 19 были деньги семьи Порршенко.
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10.09.2022 11:48 Відповісти
якщо не хочеш слідкувати за всіма новинами про Пороха (які публікує Цензор), то прочитай хоча би початок цієї: "Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад""
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10.09.2022 11:50 Відповісти
Будь - який українець,а тим більш воїн ЗС,віддасть перевагу рації від Пороха над відосиком замість змародерених грошей,від Зелі!
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10.09.2022 11:54 Відповісти
Хм...

А міг би, як ЗЄ - концерти у Москві давати і жартувати про те, як кацапи "атадвігают граніцу Украіни".

Хоча ні - не міг би. Бо це Порошенко, а не гівняний блазень ЗЄ.
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10.09.2022 11:42 Відповісти
Прийняв стратегію Залужного за основу і включився в її реалізацію. Є Лідери і є піарщики. Порошенко це Патріот України. Це з його Партії тримають фронт і гинуть.
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10.09.2022 11:44 Відповісти
В Порошенка партії нема.
Він просто очолює партію. Ну, спонсорує її. Але партія Євросолідарність до його матеріального активу не входить, її юридично в його декларації нема.
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10.09.2022 11:53 Відповісти
Так, партії Порошенко не має,а є партія настоящих Патріотів України з лідером Порошенко.
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10.09.2022 12:00 Відповісти
скочуєтесь до абсурду - якщо людина не входить до партії Євросолідарність, то вона ненастоящий..тобто фейковий патріот?
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10.09.2022 17:28 Відповісти
Ми говоримо про конкретний момент, абсурд,що ви вирішили написати,не знаючи мене. Я за народ України і все одно партійний він чи без партії. А те що Порошенко в моєму пості,то прочитайте відповідь слуг по пожертвуванню
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10.09.2022 18:23 Відповісти
я все добре зрозуміла - написано гранично ясно
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10.09.2022 18:32 Відповісти
Треба частіше про такі речі писати! Нехай у "зеленої швалі" мізки полопають від безсилої люті! Адже вони тільки розкрадати гуманітарку можуть.!
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10.09.2022 11:48 Відповісти
Вижу, Барыга никак не успокоится помогать ВСУ. Дескредитирует верховного Боневтика
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10.09.2022 11:50 Відповісти
такий підступний
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10.09.2022 17:29 Відповісти
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10.09.2022 18:07 Відповісти
Порошенко -чоловік діла. Не може сидіти та грати пуем на піаніно коли його країна веде війну за виживання.
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10.09.2022 11:54 Відповісти
Ти адієт чи просто расянін? Хочу вточнити твій діагноз
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10.09.2022 12:03 Відповісти
какаяразнiца?
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10.09.2022 12:10 Відповісти
Так,це вам не гуманітарку мародерити в промислових об'ємах,як зезидент зі слугами!
Офшорний мародер зезидент.
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10.09.2022 12:01 Відповісти
радейки відмінні + базові станції. Непогано б було блоки шифрування. Україна випускає сумісні з разовими та добовими ключами.
Вдачі ЗСУ, та іншим підрозділам СОУ.
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10.09.2022 12:04 Відповісти
Петро,перестань робити піар на крові. Краще піди-вкради гуманітарку. На "єдиному телемарафоні" все одно мосєйчучка розкаже що клован-геній👍
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10.09.2022 12:16 Відповісти
А Мотороллу кацапы не прослушивают ?
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10.09.2022 12:41 Відповісти
Из чего я делаю вывод - слишком активно Мотороллу внедряли во времена Кучмы , когда медведчук был головой АПУ и контролировал силовой блок
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10.09.2022 12:43 Відповісти
Внедряли потому что тогда могли получить солидный откат. Уверен что эти рации уже другой системы.
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10.09.2022 15:18 Відповісти
знову Порошенко на ЗСУ піариться, але гарні відосики від зе на марафоні важливіше, бо мосійчучка орденоносець.
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10.09.2022 13:13 Відповісти
Дело Мотороллы живёт и побеждает!
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10.09.2022 13:24 Відповісти
Ті, хто допомагає армії, створив зі своєю партії підрозділи і захищає Україну, постійно в зоні критики на "Зеленому єдиному марафоні", і переслідувані карманними ДРБ Зе, а ті, що мародерать гуманітарку, ховаються від призову - отримують ордена. Таку вибрали країну 73%!
Дякую шановнову пану Президенту Порошенко Петру Олексійовичу і його сім'ї, яка віддає ці кошти на захист України і життя кожного бійця!!!
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10.09.2022 14:35 Відповісти
Так и подумалось что кто-то вытащил почивщего автомойщика из могилы и втыкнул ему антенну в шоколадный глаз. Простите, если что 😌 А рации шикарные.
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10.09.2022 14:37 Відповісти
Петро Порошенко про забезпечення ЗСУ всім необхідним напередодні зими: "Збройні Сили України просуваються вперед, звільняючи населені пункти і наших співвітчизників на Харківщині та Херсонщині. Ми ж тримаємо за них кулаки і думаємо на два кроки вперед, як забезпечити кожного українського воїна всім необхідним.
Наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками. Про них мріють в кожному окопі, в кожній землянці.
Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров.
Дякуючи нашій з вами ініціативі - нашим воїнам буде тепло взимку, і від буржуйок, і від тепла наших сердець".
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10.09.2022 16:52 Відповісти
 
 