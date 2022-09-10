ЗСУ отримають комплект радіостанцій Motorola. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад" передадуть у ЗСУ понад 200 радіостанцій Motorola та обладнання для зв’язку. Зараз формуються нові батальйони і бригади, тож потреби на передовій зростають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"Генерал Залужний і генерал Забродський у блискучій стратегічній статті написали: щоб переконливо перемагати у цій війні, нам потрібно додатково ще 20-30 бригад", - зазначає Порошенко.
"Для реалізації цієї ідеї ми закупили бригадний комплект зв’язку. Це - скарб не просто для кожного зампотилу бригади, а мрія і скарб для кожного комбрига. Це круті радіостанції Motorola 4401. Оце - командирські радіостанції 4800. Це - додаткові акумулятори, додаткові антени. Це - ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв’язку бригади. В усіх радіостанцій зв’язок цифровий, захищений, 256 біт", – показує Порошенко.
"Весь цей скарб коштує 6 мільйонів гривень. Як завжди 3 - з мене, 3 - з вас. І терміново на передок", - наголошує Порошенко.
Також нагадується, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.
Будь ласка, зачекайте...
Таке враження, що в нього чомусь зник настрій і бойовий запал.
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С нами БогFAKE
Forwarded from Анатолий Дрёмов
Купянск взят. ВСУ прут вперед сжигая на своем пути все. Очевидно, что количество оружия НАТО у них больше, чем нужно. Меня очень беспокоит молчание Кремля. Неужели мы просто проглотим это все и не дадим зеркального ответа Вашингтону? Все ли это было блеф о ядерном пепле и второй армии мира? Почему мы должны выпрашивать деньги у простых людей на одежду, воду и еду нашим бойцам?
Кто мы сейчас в геополитике? Пока мы выглядим слабаками.
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t.me/drema_dllllll/471
6.9K viewsSep 9 at 13:48
Как раз наоборот.
Изгои это те, кто плюет на все достижения цивилизации, кроме современного оружия.
Свобода, демократия, права человека, мораль...
Ха-ха-ха...
Не смешите мои тапочки
Оружие и сила, вот их "свобода, демократия и мораль".
Как в свое время товарищ Сталин ответил Папе - "А сколько у Папы дивизий?"
На что Папа дал такой ответ - "С моими дивизиями сын мой, Йосиф, встретится Там"
Думка Дрьомова, це думка окупанта, який добровільно пішов воювати і перемагати, але отримав люлей на полі бою і впав духом.
Ця думка реальна.
А думка тих, хто досі перераховує, що встигли захопити, не бажаючи знати якою ціною і чим це обернеться завтра, це думка в галузі патріотичної фантастики. Кого в Росії найбільше, там саме таких патріотів-фантастів
Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа Громад".
Що ще тобі потрібно, щоб твій ЗЄ та його оточення не виглядали як ганебне чмо на фоні Порошенка?
А міг би, як ЗЄ - концерти у Москві давати і жартувати про те, як кацапи "атадвігают граніцу Украіни".
Хоча ні - не міг би. Бо це Порошенко, а не гівняний блазень ЗЄ.
Він просто очолює партію. Ну, спонсорує її. Але партія Євросолідарність до його матеріального активу не входить, її юридично в його декларації нема.
Офшорний мародер зезидент.
Вдачі ЗСУ, та іншим підрозділам СОУ.
Дякую шановнову пану Президенту Порошенко Петру Олексійовичу і його сім'ї, яка віддає ці кошти на захист України і життя кожного бійця!!!
Наближається зима. Буде холодно. І окрім генераторів, ми вирішили забезпечити наших захисників буржуйками. Про них мріють в кожному окопі, в кожній землянці.
Буржуйки дуже добре гріють. Дрова в них горять по 8-10 годин. Можна закласти повний комплект і не вставати для того, щоб підкинути дров.
Дякуючи нашій з вами ініціативі - нашим воїнам буде тепло взимку, і від буржуйок, і від тепла наших сердець".