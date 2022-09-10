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Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 10 вересня, у Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі відбулося прощання з полеглим українським воїном Олександром "Хортом" Підборіжним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Загиблого захисника України похоронять у Переяславі на місцевому кладовищі.

Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 01
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 02
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 03
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 04
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 05
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 06
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 07
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 08
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 09
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 10
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 11
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 12
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 13
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 14
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 15
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 16
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 17
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 18
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 19
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 20
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 21
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 22
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 23
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 24
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 25
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 26
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 27
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 28
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 29
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 30
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 31
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 32
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 33
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 34
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 35
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 36
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 37
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 38
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 39
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 40
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 41
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 42
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 43
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 44
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 45
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 46
Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві 47

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Він закрив собою свою оселю свою матір,свою Батьківщину. Вічна Пам'ять Герою
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10.09.2022 11:58 Відповісти
Дорогой ценой достается освобождение страны от кацапов,теряем наших прекрасных воинов. Склоняю колени перед Героем.
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10.09.2022 12:13 Відповісти
...Дякуємо за твій подвиг!...
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10.09.2022 12:29 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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10.09.2022 12:33 Відповісти
Вічна пам'ять!
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10.09.2022 14:28 Відповісти
С.У.М.
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10.09.2022 17:37 Відповісти
 
 