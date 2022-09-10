Із загиблим захисником України Олександром Підборіжним попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 вересня, у Церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі відбулося прощання з полеглим українським воїном Олександром "Хортом" Підборіжним.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Загиблого захисника України похоронять у Переяславі на місцевому кладовищі.

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