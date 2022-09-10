Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден із 90 тис. т української агропродукції. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 вересня, в межах реалізації "зернової ініціативи" з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 5 суден.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що на борту цих суден 90 тис. тонн української агропродукції.

Вони прямують у напрямку країн Африки та Європи.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством уже експортовано 2,6 млн тонн агропродукції.

"Загалом з українських портів вийшли 113 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки", - повідомили в Мінінфраструктури.

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