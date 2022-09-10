СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Києві СБУ нейтралізувала ботоферму, зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту.
Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
"Зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах.
Свої інформаційні атаки вони використовували для дискредитації міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до створення ботоферми причетні двоє мешканців столиці, колишні працівники ІТ-галузі. Ділки у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соцмережах Instagram та Facebook.
Щоб анонімізувати "облікові записи" ботів та уникнути їхнього блокування, зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс.
Серед клієнтів ботоферми були PR-компанії РФ, які займалися поширенням антиукраїнського контенту.
Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.
Будь ласка, зачекайте...
підпанку подоляк, це ви?
Раптом що - це сарказм.
До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
Трольок, з клікухою замість ім'я, це ти у нас тут пАлітіческій АппАнент, від скромності не помреш?
Доречі, троляча істота, рАдной Ізик пАдучі, як усі тобі подібні тупі трольки неймовірно безграмотне, помилок більше ніж рядків, навіть на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.
Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
А краще зразу за рАсєйським кораблем.
А от робота з такими як ти тролями таки повинна в усіх СМІ проводитись постійно та швидко.
Шта? Дискредитували ЗЄ та СН? Серйозно?
Після всього, що ці ублюдки наробили, кацапи ще якось можуть їх дискредитувати?
Про які саме "ініціативи" йде мова?
Про намагання зняти голову НАБУ чи про велике будівгицтво замість озброєння?