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СБУ (10050) боти (61)

СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві СБУ нейтралізувала ботоферму, зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисники створили 3 тисячі фіктивних акаунтів для поширення деструктивного контенту в популярних соціальних мережах.

Свої інформаційні атаки вони використовували для дискредитації міністерств і відомств, правоохоронних структур, військкоматів та Конституційного Суду України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до створення ботоферми причетні двоє мешканців столиці, колишні працівники ІТ-галузі. Ділки у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування фейкових акаунтів у соцмережах Instagram та Facebook.

Щоб анонімізувати "облікові записи" ботів та уникнути їхнього блокування, зловмисники розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс.

Серед клієнтів ботоферми були PR-компанії РФ, які займалися поширенням антиукраїнського контенту.

Зокрема, ці боти "розганяли" змонтовані на замовлення відео- та фотоматеріали, які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.

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СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ 01

СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ 02

СБУ нейтралізувала ще одну ботоферму у Києві, яка співпрацювала з PR-компаніями РФ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Тепер ліпші сценарісти-кварталісти з Банкової ламають голови, як їх прив'язати до Пороха, щоб хоч зе-вата купилась.
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10.09.2022 13:15
+11
три тисячі? Всього-навсього? А в Пороха - аж мільйон!

Раптом що - це сарказм.
До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
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10.09.2022 13:12
+9
що перша колона кремлядська колона запрацювала?
підпанку подоляк, це ви?
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10.09.2022 13:15
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що перша колона кремлядська колона запрацювала?
підпанку подоляк, це ви?
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10.09.2022 13:15 Відповісти
неужели все мишки дураки!? или только боты подоляка!
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10.09.2022 13:22 Відповісти
Вам хоч Петро Олексійович вночі не сниться? ))
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10.09.2022 13:08 Відповісти
Кого не дорахуємося сьогодні?
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10.09.2022 13:09 Відповісти
"тіки так - спакойна!" (С) Я все ще з вами
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10.09.2022 14:40 Відповісти
три тисячі? Всього-навсього? А в Пороха - аж мільйон!

Раптом що - це сарказм.
До речі, ота "мільона ботоферма" - не від Пороха була, яко потім встановили. Це все організував Ілля Пономароьов, колишній депутат госдури, а нині громадянин України; організував в порядку діяльності "Национальной Республиканской Армии". Баканов своїми діями зірвав спецоперацію Буданова проти ворога...
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10.09.2022 13:12 Відповісти
Якщо так, то молодці. Але не менше буде користі, якщо ліквідують ботоферми подоляка!
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10.09.2022 13:13 Відповісти
мама/папа в акуе как сьінок организовал биснес....
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10.09.2022 13:13 Відповісти
Тепер ліпші сценарісти-кварталісти з Банкової ламають голови, як їх прив'язати до Пороха, щоб хоч зе-вата купилась.
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10.09.2022 13:15 Відповісти
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10.09.2022 15:22 Відповісти
Ну, для дискредитації конституційного суду ботоферма не потрібна. Він і сам робить це вправно.
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10.09.2022 13:28 Відповісти
Бомбанули поДляка, бородату жінки з залізниці та обДристовича
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10.09.2022 13:45 Відповісти
Шо опять? Да сколько ж их там?
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10.09.2022 13:55 Відповісти
Ставили дизлайки відосикам зепрезидента?
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10.09.2022 14:29 Відповісти
Solomon Goodman

Трольок, з клікухою замість ім'я, це ти у нас тут пАлітіческій АппАнент, від скромності не помреш?

Доречі, троляча істота, рАдной Ізик пАдучі, як усі тобі подібні тупі трольки неймовірно безграмотне, помилок більше ніж рядків, навіть на рівень трієчника середніх класів не тягнеш.

Дуй, недолуге, в чебурнет, до братів по "розуму" та не смерди в оточуючий світ.
А краще зразу за рАсєйським кораблем.

А от робота з такими як ти тролями таки повинна в усіх СМІ проводитись постійно та швидко.
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10.09.2022 15:39 Відповісти
"-Дискредитували українських політичних діцячів..", це що Колю Котлєту, верещалку, всюдикутню, давидчика арахамію,єлдака, татарова, абдристовича, подоляка, шиферів, лисого і юзіка, труханова? Ти диви які негідники, обливали брудом таких видатних діячів **********. На них тримається весь світ, а ті дивись на святе замайнулися.
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10.09.2022 15:15 Відповісти
які дискредитували українських політичних діячів та висміювали законодавчі ініціативи.

Шта? Дискредитували ЗЄ та СН? Серйозно?

Після всього, що ці ублюдки наробили, кацапи ще якось можуть їх дискредитувати?

Про які саме "ініціативи" йде мова?
Про намагання зняти голову НАБУ чи про велике будівгицтво замість озброєння?
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10.09.2022 15:36 Відповісти
судя по всему это "коммерческая" ботоферма, которую может нанять любой за деньги, в том числе и "слуги народа". вполне может быть, что действующая власть тоже пользовалась их услугами, а теперь заметает следы устраняя свидетелей и конкурентов.
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10.09.2022 17:09 Відповісти
По факту - це просто послуги з "розкручування" акаунтів в соц.мережах, чи така собі форма CEO. Можливо, комусь "не тому "розкрутили", за що й попали під "справу". А СБУ собі чергову "галочку" поставить за боротьбу з ворожою агентурою. Безумовно, і премії отримають. А тим часом справжні вороги в безпеці...
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10.09.2022 22:00 Відповісти
интересно, где бьіло то сбу, когда миша федоров "почти не прибегал к помощи ботоферм" в 2019 году, и пригожинские топили за зебильчика нашего? Не? Тогда бьіло норм?
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10.09.2022 23:15 Відповісти
 
 