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Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У звільненому від окупантів селищі на Харківщині виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань. За цим фактом розпочато провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як зазначається, 7 вересня українські військові звільнили с. Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

"9 вересня біля території приватного домоволодіння правоохоронці виявили два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останки людини, вбитої російськими окупантами, виявили на Київщині. ФОТОрепортаж

Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 01
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 02
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 03
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 04
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 05
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 06
Тіла двох закатованих цивільних виявили у визволеному селі на Харківщині, - Офіс генпрокурора 07

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
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10.09.2022 12:56
+9
оце і є різниця між дикою ордою і нашими ЗСУ...
рашисти цивільних катують, а наші їх вояк з їхнії палаючих танків рятують, ризикуючи своїм життям
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10.09.2022 13:18
+8
Щеневтіка буковельського з дємаком і верещучкою туди направити подивитись на цих вбитих в тому числі і з їх вини.
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10.09.2022 13:03
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10.09.2022 12:56 Відповісти
Щеневтіка буковельського з дємаком і верещучкою туди направити подивитись на цих вбитих в тому числі і з їх вини.
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10.09.2022 13:03 Відповісти
недоношенные мрази, преступники и козлы....суки поганые...столько горя принесли эти сволочи кацапские..
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10.09.2022 13:16 Відповісти
оце і є різниця між дикою ордою і нашими ЗСУ...
рашисти цивільних катують, а наші їх вояк з їхнії палаючих танків рятують, ризикуючи своїм життям
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10.09.2022 13:18 Відповісти
ПУТІН - ВЕПСЬКИЙ УПИР? Вепс Путін, тувинець Шойгу, мордвин Гундяєв проти Русі.

лекція О. Палія

https://youtu.be/pf8OF3HFCSY
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10.09.2022 13:38 Відповісти
чудь білоглаза (білоглаза - це бельми... тобто повністю сліпі або обмежені в огляді навколо)
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10.09.2022 13:43 Відповісти
Не фантазуй! "Чудью білоглазою" наші предки іменували естонців, у першу чергу, - за голубі та світлосірі очі!
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10.09.2022 15:08 Відповісти
ой... це не я сказав, це з монологу О. Палія (десь 4хв)...який припустив що ***** є чудь...
а я тоді вже від себе додав, що тоді воно чудь з бельмами...якщо так можна висловитися)
(хіба може я не уважно слухав? та не зрозумів його думку)
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10.09.2022 15:16 Відповісти
Как северяне все с серыми глазами и светловолосые , а вот в Уэльсе - с голубыми и черноволосые
😀
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10.09.2022 15:19 Відповісти
Голубые и зелёные глаза - это наследство кельтов , и рыжие волосы
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10.09.2022 15:21 Відповісти
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10.09.2022 15:22 Відповісти
От того я Софії і порекомендував не сильно захоплюваться Палієм Бо з нього такий "історик" - "як з мого х*я - відбійний молоток!"
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10.09.2022 18:20 Відповісти
У путіні є кров "вепсів" Вони родичі фіннів Але вони як народ були русифіковані ще в кінці 19 століття
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10.09.2022 18:27 Відповісти
у його мами дівоче прізвище шеломова, тому він вепсожд чи ждовепс
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10.09.2022 16:27 Відповісти
Все це в тисячний раз доводить,що кацапи не люди,а біологічне сміття,яке потребує негайної утилізації.
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10.09.2022 13:22 Відповісти
Займалися кацапські окупанти "любимою справою", розтрілом і стратою цивільного населення як в 1937-1938 роках, наприклад.
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10.09.2022 13:31 Відповісти
І це лише початок. Там таке полізе...
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10.09.2022 13:32 Відповісти
і кацапи потім ще ображаються, що українці кажуть
москаляку на гіляку
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10.09.2022 18:09 Відповісти
 
 