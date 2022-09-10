22 386 57
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.
"Однією зі своїх баз в Куп'янську кацапня вибрала школу. Також вони там тримали і свій БК", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+53 аспм мпри
показати весь коментар10.09.2022 13:08
+45 Ан Мур
показати весь коментар10.09.2022 13:03
+42 Татьяна Москаленко 8eae40a4
показати весь коментар10.09.2022 13:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
п.1 Название надо писать кириллицей. Смотри пункт 2.
п.2 Амнисти Интерессосатьпарашный.
теперь пока разминируешь...вымоешь...захлоришь...задустишь от вояк вошивых немытых..некрасивых)))
Сегодня отход из Изюма.
Беда только в Херсоне - все мосты взорваны, отходить некуда.
Жодного орка чи сєпара в центрі уже нема!
Щойно був сильний вибух зі сторони моста
чому мовчить гівноІнтернешнл??
Пишуть що мінять їх не будуть...