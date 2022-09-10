Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ. ФОТОрепортаж

Російські окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

"Однією зі своїх баз в Куп'янську кацапня вибрала школу. Також вони там тримали і свій БК", - йдеться у повідомленні.



















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