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Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СтратКом ЗСУ.

"Однією зі своїх баз в Куп'янську кацапня вибрала школу. Також вони там тримали і свій БК", - йдеться у повідомленні.

Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 01
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 02
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 03
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 04
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 05
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 06
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 07
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 08
Окупанти облаштували базу у школі під час окупації Куп’янська, - СтратКом ЗСУ 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ підняли український прапор над міськрадою у Куп’янську. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+53
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10.09.2022 13:08
+45
Amnesty International: "гдевашидоказательства?"
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10.09.2022 13:03
+42
Твари,кругом после кацапни грязь,мусор,разруха.Где живут,там и жрут и срут не отходя от места прибывания.После этих паскуд нужна тотальная диценфекция.
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10.09.2022 13:09
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Цікаво кому тепер кацапи будуть продавати своє ПВО. Країнам африки та північній Кореї.... Дуже цікаво що воно може збивати окрім свої дронів
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10.09.2022 13:03 Відповісти
Переіменують у Потєшная Воздушная Оборона й продаватимуть як іграшки.
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10.09.2022 13:08 Відповісти
Amnesty International: "гдевашидоказательства?"
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10.09.2022 13:03 Відповісти
Ви нє понімаєті - єто другоє))))
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10.09.2022 13:20 Відповісти
Винаваты обе стараны...
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10.09.2022 13:26 Відповісти
Уважаемый, у вас ошибка в названии организации. Даже две.
п.1 Название надо писать кириллицей. Смотри пункт 2.
п.2 Амнисти Интерессосатьпарашный.
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10.09.2022 13:51 Відповісти
А що там Амнесті на це скаже?
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10.09.2022 13:04 Відповісти
Так що на це скажуть амнепроститутки рф чи будуть тримати свої язики в рузькій сраці.
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10.09.2022 13:11 Відповісти
Скажуть, що "атсєль" (тобто з цієї школи) "асвабадітєлі сабіралісь сєять разумнає добрає вєчнає" (тобто те, що залишили у ящиках та на підлозі розсипом).
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10.09.2022 13:35 Відповісти
скажуть що з діточками проводили уроки "військової підготовки"
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10.09.2022 14:39 Відповісти
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10.09.2022 13:08 Відповісти
А наши успешно отступают.
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10.09.2022 13:28 Відповісти
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10.09.2022 13:58 Відповісти
сноряды для пушек 88мм танка тигр 1...хз я
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10.09.2022 13:09 Відповісти
Для 100 мм рапир
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10.09.2022 13:15 Відповісти
тигр лучше
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10.09.2022 19:15 Відповісти
Немцы снова что то напутали. Как там твои свинособаки говорят? Это европейская постановка.
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10.09.2022 13:21 Відповісти
Кацапи засирають все, що бачать. Виродки.
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10.09.2022 13:09 Відповісти
кацапи пишуть, Ізюм і Лиман оставили вони.
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10.09.2022 13:09 Відповісти
Лиман також? То нехай залишають і Донецьк з Луганськом, хто ж проти
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10.09.2022 13:33 Відповісти
Твари,кругом после кацапни грязь,мусор,разруха.Где живут,там и жрут и срут не отходя от места прибывания.После этих паскуд нужна тотальная диценфекция.
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10.09.2022 13:09 Відповісти
Сарана...
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10.09.2022 13:14 Відповісти
Колись у 90-ті я бачив сюжет про військову базу в Сакартвело, яку покинули згідно з договором кацапи. Все було розбите. А де не розбите, там, вибачте, заср@не в прямому розумінні цього слова. Тому я не здивований.
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10.09.2022 17:31 Відповісти
*****....
теперь пока разминируешь...вымоешь...захлоришь...задустишь от вояк вошивых немытых..некрасивых)))
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10.09.2022 13:10 Відповісти
А Амнесті перевзує рашистські лапті на щось інше. Але цих тварюк потрібно розігнати!
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10.09.2022 13:10 Відповісти
дизенфекция(от ненависти даже пальцы сводит)
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10.09.2022 13:11 Відповісти
Так чого на їхній говориш?
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10.09.2022 13:20 Відповісти
Украинскою мовою размовляю добре.писать грамотно украинскою не умею.
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10.09.2022 13:47 Відповісти
Краще писати як умієш ніж мовою ворога.
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10.09.2022 14:06 Відповісти
пишемо козлорилою мовою - щоб зальотні орки розуміли по якому напрямку їх посилають =)
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10.09.2022 14:41 Відповісти
Навіть цигани/роми говорять між собою своєю рідною і тільки меншовартісні хохли стараються дзявкати мовою своїх вбивць та ґвалтівників аби вони вас зрозуміли
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10.09.2022 14:53 Відповісти
Так вот почему орки стреляют по нашим школам и детсадам. Они думают что если они прячутся за детьми то и наши солдаты тоже.
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10.09.2022 13:13 Відповісти
Засцяні виродки. Школою прикривалися, козли. А потім будуть гавкати на всю кукарєчну, що укри не правильно війну ведуть!
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10.09.2022 13:14 Відповісти
Повишали кваліфікацію -- отморозки .
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10.09.2022 13:14 Відповісти
Усруси вісім років вищали про укронацистів котрі облаштовують свої бази в школах та лікарнях, а вони нефашисти на таке ніколи б не пішли ( але про те, що творили в Чечні чомусь соромязливо мовчать ) і тут на тобі маєш, нефашисти облаштували свою базу у школі. Це як називається? Чогось жодна кацапська шваль цьому не обурюється.
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10.09.2022 13:18 Відповісти
Мені цікаво, що то таке жовте в баклажках? Думаю, що бензин. Хоча, знаючи русню....🤔🤔🤔Звикли в своїх Мухосранськах на відро ходити, а потім у вікна виливати🤮🤮🤮
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10.09.2022 13:19 Відповісти
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10.09.2022 13:21 Відповісти
Якщо це правда, то це свято якесь!
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10.09.2022 13:43 Відповісти
Отход из Купянска был позавчера.
Сегодня отход из Изюма.
Беда только в Херсоне - все мосты взорваны, отходить некуда.
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10.09.2022 13:23 Відповісти
Пусть на тот свет отходят. Хло им обещало соцпакет в виде рая, вот пусть и пользуются.
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10.09.2022 13:26 Відповісти
нічого вода ще не холодна ...
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10.09.2022 13:30 Відповісти
дочекаються зими та по кризі будуть відходити, це у них таких стратегічний замисел =))
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10.09.2022 14:43 Відповісти
ні до зими їх там тримати не можно , зовсім здичавіють !
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10.09.2022 14:56 Відповісти
Немає мостів🤔 Так це ж чудово,- підуть на корм ракам 🤗
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10.09.2022 13:40 Відповісти
Петро Кузик Бійці «Легіону Свободи» передають з Ізюма, що рашисти втекли з міста та кинули техніку🔥
Жодного орка чи сєпара в центрі уже нема!
Щойно був сильний вибух зі сторони моста
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10.09.2022 13:26 Відповісти
у школі!?
чому мовчить гівноІнтернешнл??
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10.09.2022 13:26 Відповісти
Здається слобожанці "наїлись русского міра" по саме горло.
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10.09.2022 13:26 Відповісти
Я правильно розумію що ЗСУ звільнили лише пололвину Куп'янска, там де міськрада? А на інший берег Осколу поки не підуть.
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10.09.2022 13:29 Відповісти
Далі Сватове...
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10.09.2022 13:30 Відповісти
Пишуть піймали "учітєлєй" яких привезли з росії засирать мізки українським діткам.
Пишуть що мінять їх не будуть...
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10.09.2022 13:29 Відповісти
міняти на кого ? в утиль орко-сміття
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10.09.2022 14:44 Відповісти
Що тут нового? Рашисти у школах і раніше розміщалися і по наших школах сильськіх били прицільно, бо думали, що наші там також розміщаються...розміщення військових частин у школах - це взагалі досить зручно - по відділенню на клас, всі поруч.
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10.09.2022 13:29 Відповісти
Чи може з Боку Лиману підуть в наступ на той берег?
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10.09.2022 13:31 Відповісти
А "гамнестіінтернейшл" мовчить-язик в дупі *уйла тримають! Після війни цю "кантору" треба розігнати до дідька!
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10.09.2022 13:42 Відповісти
нгу и где эти ублюдошные ГОВНО-СМИ которые публиковали об ВСУ в школах?
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10.09.2022 14:36 Відповісти
Дєди ваєвалі, тати ********, внукі утєкалі- расія-фсьо масква пачьом звонят твоі кулопола _смерть русні
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10.09.2022 14:46 Відповісти
Ось відповідь на питання "чому вони стріляють по школах та дитсадках?" - та тому, що вони по собі судять про нас. І досить взагалі про щось у них запитувати - просто стріляти впритул або HIMARS: немає ніяких "хароших рускіх"
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10.09.2022 15:09 Відповісти
 
 