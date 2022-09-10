Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Рада з престолонаступництва на церемонії у Сент-Джеймському палаці у Лондоні 10 вересня офіційно оголосила сина спочилої Єлизавети II Чарльза монархом.
Історична церемонія вперше транслювалася на телебаченні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Сам король спочатку не був присутній, але приєднався до другої частини церемонії, щоб провести своє перше засідання таємної ради.
Секретар таємної ради Річард Тілбрук оголосив Чарльза "королем, головою Співдружності, захисником віри", перш ніж виголосити "Боже, бережи короля".
Переповнений зал, де, зокрема, були королева-консорт Камілла, принц Уельський та прем'єр-міністр Ліз Трасс, повторили цю фразу.
У першому ряду глядачів стояли колишні прем'єр-міністри Великої Британії - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Девід Камерон, Тереза Мей та Тоні Блер. Разом із ними стояв лідер британської опозиції, голова партії лейбористів Кір Стармер.
Після короткої промови, у якій король віддав останню шану покійній королеві, Чарльз III з біблією в руках виголосив обітницю королівству та кожній його складовій окремо - Англії, Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії.
Потім Чарльз III підписав документ, що засвідчує його обітницю.
Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років.
Будь ласка, зачекайте...
Один із докторської бригади, яка була присутня під час смерті Королеви, на правах анономності відповів на запитання
- Так від чого конкретно померла Королева?
- Ні від чого конкретно. Просто її тіло перестало їй служити.
11 липня 2016 стала лідером Консервативної партії
Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняв посаду 24 липня 2018 року.
Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняла посаду 6 вересня 2022 року.
Прем'єр-міністр Великої Британії є головою уряду, котрий виконує багато виконавчих функцій, що номінально належать Суверену - голові держави. Відповідно до звичаю, Прем'єр-міністр та кабінет, котрий він очолює, відповідають за свої дії перед парламентом, членами якого вони є.
А так ... да, можете далі вумнічать !
Запросіть Міленді Сімонс, вона знає українську, нехай скаже, щоб було офіційно!
https://www.bbc.com/news/uk-59135132
В українській мові за традицією імена британських монархів латинізують або вимовляють на німецький манер. Тому король Джейкоб нам відомий як Яків, Джордж як Георг, а Чарльз за цією логікою стає Карлом.
За правилом, викладеним у підручнику «Теорія і практика перекладу» під редакцією О.І.Тереха, затвердженого Міністерством освіти України, «Нова книга», 2000 (автор І.В.Корунець), власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської перекладаються. Саме тому української перекладали і ім'я королеви Єлизавети, а не Елізабет.
Чарльс - Шарль - Карл, це три варіанти (англ., фран., нім.) одного і того ж імені.
У британській традиції брати німецький варіант вимови
Тому Карл ІІІ.
Як і його попередники, Георг, а не Джордж, Яків, а не Джейкоб, .
Адже Вінзори перейменували себе на Віндзор тільки під час Першої Світової, а до того називалися - Саксен-Кобург-Готською династією
Зараз, зрозуміло, побратими по демократичному табору, але 700 років ворожості забути не можуть. І тому засунути гостру шпильку в зад один одному - свята справа.
Так усім відома нам пісня "Манчестер, Ліверпуль" французькою називається "Амур ат блу" (Любов у блакитному, приблизно) - Синє море, блакитне небо, біла яхта, ти, я й нікого на світі більше немає.
А англійський варіант Манчестер, Ліверпуль - Ти йдеш Манчестером, ти йдеш Ліверпулем, сіре небо, сіре море, дрібний дощ, ти втратила своє кохання і навіщо жити...
А це ще у добавку.
Щодо того, що Віндзори стали Віндзорами лише 1917 року, а до того були Саксен-Кобург-Готською династією, є що сказати?
У нас - склав присягу на вірність Українському народу і «я нікому нічєго нє должен».
Ось така фігня, малята!
Хай живе Король!