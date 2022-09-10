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Велика Британія (3681) Єлизавета ІІ (33) Чарльз III (14)

Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Рада з престолонаступництва на церемонії у Сент-Джеймському палаці у Лондоні 10 вересня офіційно оголосила сина спочилої Єлизавети II Чарльза монархом.

Історична церемонія вперше транслювалася на телебаченні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Сам король спочатку не був присутній, але приєднався до другої частини церемонії, щоб провести своє перше засідання таємної ради.

Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії 01

Секретар таємної ради Річард Тілбрук оголосив Чарльза "королем, головою Співдружності, захисником віри", перш ніж виголосити "Боже, бережи короля".

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Переповнений зал, де, зокрема, були королева-консорт Камілла, принц Уельський та прем'єр-міністр Ліз Трасс, повторили цю фразу.

У першому ряду глядачів стояли колишні прем'єр-міністри Великої Британії - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Девід Камерон, Тереза Мей та Тоні Блер. Разом із ними стояв лідер британської опозиції, голова партії лейбористів Кір Стармер.

Після короткої промови, у якій король віддав останню шану покійній королеві, Чарльз III з біблією в руках виголосив обітницю королівству та кожній його складовій окремо - Англії, Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії.

Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії 02

Потім Чарльз III підписав документ, що засвідчує його обітницю.

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Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії 03

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета ІІ померла 8 вересня у віці 96 років.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+24
Це не просто традиція. Нова голова уряду Ліз Трасс назвала Королеву скелею, на якій тримається Британія. Монархи в Британії це запорука, що там клоуни не правитимуть країною.
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10.09.2022 15:59
+20
У них - виголисив обітницю і дотримується її до останнього подиху.
У нас - склав присягу на вірність Українському народу і «я нікому нічєго нє должен».
Ось така фігня, малята!
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10.09.2022 15:42
+12
Колись один слюсар мені казав: "А на(видалено)віщо ці інжинєрА?"
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10.09.2022 15:34
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10.09.2022 15:26 Відповісти
Сьогодні передали дуже цікаву новину.
Один із докторської бригади, яка була присутня під час смерті Королеви, на правах анономності відповів на запитання
- Так від чого конкретно померла Королева?
- Ні від чого конкретно. Просто її тіло перестало їй служити.
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10.09.2022 15:29 Відповісти
Всі мабуть забули, скільки років було їй чи думали, що вона безсмертна. Прийшов час...
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10.09.2022 15:31 Відповісти
З виразу обличчя новопризначеного короля читаЭться- При такому рiвню медицини мiг бий не дочекатися...
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10.09.2022 16:41 Відповісти
и кто тебе эту "дуже цікаву новину" передал?
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10.09.2022 16:56 Відповісти
Полиграф Полиграфович, я рад, что ты еще живой.
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10.09.2022 17:08 Відповісти
Для чого зараз ці королеви і королі, є уряд, є прем'єр-міністр.
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10.09.2022 15:30 Відповісти
Колись один слюсар мені казав: "А на(видалено)віщо ці інжинєрА?"
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10.09.2022 15:34 Відповісти
це просто традиції!! у нас вон тоже Порошенко Гетьман і нічого
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10.09.2022 15:42 Відповісти
Це не просто традиція. Нова голова уряду Ліз Трасс назвала Королеву скелею, на якій тримається Британія. Монархи в Британії це запорука, що там клоуни не правитимуть країною.
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10.09.2022 15:59 Відповісти
Неясно як вони це забезпечить можуть. Там прем*єри через парламент проходять.
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10.09.2022 16:32 Відповісти
...с подачи королевы може назовете прецедент когда парламент назначал премьера в обход монарха?
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10.09.2022 16:57 Відповісти
Останні 3 обиралися через 3 роки.

11 липня 2016 стала лідером Консервативної партії

Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняв посаду 24 липня 2018 року.

Після перемоги на внутрішньопартійних виборах, обійняла посаду 6 вересня 2022 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії є головою уряду, котрий виконує багато виконавчих функцій, що номінально належать Суверену - голові держави. Відповідно до звичаю, Прем'єр-міністр та кабінет, котрий він очолює, відповідають за свої дії перед парламентом, членами якого вони є.

А так ... да, можете далі вумнічать !
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10.09.2022 19:22 Відповісти
навіть найзеленіший ЗелеБоба хоче бути найвеличнішим. А ви кажете. )
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10.09.2022 15:58 Відповісти
Уважаемый ,корреспондент,а вы знаете,что королева была членом массонской ложе на ведущих ролях? Поэтому, ещё, не понятно кто чью волю выполнял: королева премьера или премьер королевы. В это ложе входят и президенты США ,и ведущие банкиры ,и ватикан ,да и многие политики из ведущих стран мира.
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10.09.2022 20:37 Відповісти
Дура???
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10.09.2022 15:31 Відповісти
Просто "простий нарід".
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10.09.2022 15:35 Відповісти
Як правильно лкирилицею - Чарльз ІІІ чи Карл ІІІ ???
Запросіть Міленді Сімонс, вона знає українську, нехай скаже, щоб було офіційно!
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10.09.2022 15:34 Відповісти
Чарльз ІІІ. Так вважають в UK, так пишуть їхні медіа.
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10.09.2022 15:44 Відповісти
King Charles III, the new monarch
https://www.bbc.com/news/uk-59135132
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10.09.2022 15:46 Відповісти
Charles ніяк не можна прочитати як Карл
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10.09.2022 15:48 Відповісти
вы дуже сильно помиляєтесь
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10.09.2022 16:10 Відповісти
Тоді читай як "Шарль"
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10.09.2022 16:58 Відповісти
Цхарлес
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10.09.2022 20:59 Відповісти
Карл Великий англійською та французькою Charlemagne
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10.09.2022 18:35 Відповісти
Для англомовних різниці немає, а ось ми, за традицією, імена британських монархів латинізуємо. Тому король Джейкоб нам відомий як Яків, Джордж як Георг, а Чарльз за цією логікою стає Карлом.
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10.09.2022 15:45 Відповісти
Для італійців він є-король Карл 3.
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10.09.2022 16:24 Відповісти
Ага. А містер Браун - пан Коричневий, а містер Грін - пан Зелений.
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10.09.2022 16:24 Відповісти
Пропитайте правила «перекладу» саме імен монархів.
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10.09.2022 16:28 Відповісти
За якою традицією не хочете розказати? Це російська традиція для рускоязичних хохлів.
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10.09.2022 19:14 Відповісти
Правопису української мови… Вибачаюся, ви гугл пошуком користуватися вмієте?
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10.09.2022 21:02 Відповісти
Те що швидко знайшов:

В українській мові за традицією імена британських монархів латинізують або вимовляють на німецький манер. Тому король Джейкоб нам відомий як Яків, Джордж як Георг, а Чарльз за цією логікою стає Карлом.

За правилом, викладеним у підручнику «Теорія і практика перекладу» під редакцією О.І.Тереха, затвердженого Міністерством освіти України, «Нова книга», 2000 (автор І.В.Корунець), власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської перекладаються. Саме тому української перекладали і ім'я королеви Єлизавети, а не Елізабет.
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10.09.2022 21:10 Відповісти
Я не Міленда, але постараюсь вам відповісти.
Чарльс - Шарль - Карл, це три варіанти (англ., фран., нім.) одного і того ж імені.
У британській традиції брати німецький варіант вимови
Тому Карл ІІІ.
Як і його попередники, Георг, а не Джордж, Яків, а не Джейкоб, .
Адже Вінзори перейменували себе на Віндзор тільки під час Першої Світової, а до того називалися - Саксен-Кобург-Готською династією
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10.09.2022 15:47 Відповісти
Я послухав на CNN з Лондону як звучить у британській традиції - звучить як Чарльз.
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10.09.2022 15:50 Відповісти
Карл звучить скоріше у кацапській традиції.
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10.09.2022 15:51 Відповісти
У британській традиціїї писати "Манчестер", читати "Ліверпуль", і це буде означати "Глазго".
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10.09.2022 15:58 Відповісти
А ось у французькій традиції вважати англійців ворогами.
Зараз, зрозуміло, побратими по демократичному табору, але 700 років ворожості забути не можуть. І тому засунути гостру шпильку в зад один одному - свята справа.
Так усім відома нам пісня "Манчестер, Ліверпуль" французькою називається "Амур ат блу" (Любов у блакитному, приблизно) - Синє море, блакитне небо, біла яхта, ти, я й нікого на світі більше немає.
А англійський варіант Манчестер, Ліверпуль - Ти йдеш Манчестером, ти йдеш Ліверпулем, сіре небо, сіре море, дрібний дощ, ти втратила своє кохання і навіщо жити...
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10.09.2022 16:11 Відповісти
Ну навіщо ви цю хрінь написали? Немає в британській традиції німецького варіанту вимови. Така традиція є в російській історіографії, і слідом за нею в українській. Чарльз в Британії як був Чарльзом так і залишився. Так само, як Георгів англійці називають Джорджами. А Вільгельма Завойовника називають Уільямом. Якщо ви мені не вірите, то просто подивіться відео в оригіналі з цієї сьогодняшньої церемонії. Там чітко і ясно вимовляють, що принц Чарльз тепер є "Чарлз третій", і ніяких Карлів там нема. Також можете подивитись різні англійські відео про інших королів. Вони там всі Чарльзи, Джоржи і Джейкоби, а не Карли, Георгі і Якови.
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10.09.2022 16:03 Відповісти
Вірю вірю.
А це ще у добавку.
Щодо того, що Віндзори стали Віндзорами лише 1917 року, а до того були Саксен-Кобург-Готською династією, є що сказати?
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10.09.2022 16:16 Відповісти
Ну були Саксен-Кобург-Готською, і що? Ви абсолютно чітко сказали, що у них є традиція брати німецький варіант вимови. А це неправда, немає у них такої традиції. У них виключно англійський варіант вимови для всіх монархів всіх їхніх династій усіх часів. Для цього достатньо послухати самих британців, на ютубі є тисячі відео зі звуком))) А щодо династій у мене претензій нема. До речі, Бурбони у Франції наче не були німецькою династією. Так чому ж ми їхніх королів називаємо Людовиками, а не Луї, як самі французи?
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10.09.2022 16:26 Відповісти
Ви мелете нісенітниці - брешете або просто дурні. Це в російській традиції всіх монархів обнімечують. В британській традиції немає ніяких Карлів, Георгів, Яковів, а є Чарльзи, Джорджі, Джеймси. Принц Чарльз став королем ЧАРЛЬЗОМ ІІІ - ніякого імені він НІКОЛИ не міняв.
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10.09.2022 19:19 Відповісти
от самі бачите, що одностайності в цьому питанні нема...
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10.09.2022 15:50 Відповісти
Одностайності у данному випадку і не потрібно - як піддані Британської корони вважають, те й вірно.
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10.09.2022 15:54 Відповісти
Як на монетах будуть карбувати - то і буде єдиний правильний варіант. Бо так само будуть писати у "монарших рескриптах".
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10.09.2022 16:07 Відповісти
Пинхусруль lll
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11.09.2022 09:21 Відповісти
з Елізаветою пішла ціла епоха, ми вже в новій живемо...
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10.09.2022 15:37 Відповісти
Нарешті збулася мрія "більшості населення". Повну і неподільну владу отримав "чистоган".
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10.09.2022 16:12 Відповісти
Карльз)
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10.09.2022 15:37 Відповісти
У них - виголисив обітницю і дотримується її до останнього подиху.
У нас - склав присягу на вірність Українському народу і «я нікому нічєго нє должен».
Ось така фігня, малята!
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10.09.2022 15:42 Відповісти
Це ще м'який варіант. А то склав присягу на вірність народу України, а "власть пєрємєнілась" - і "Служу Расіі!"
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10.09.2022 16:02 Відповісти
В Україні проживає декілька далеких родичів британської королівської родини з роду Закревських.
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10.09.2022 15:43 Відповісти
Tegyvuoja karalius!
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10.09.2022 15:57 Відповісти
Перша фотка зачьотна. Король, "королева" і чувак, який не розуміє, що ці двоє тут роблять.
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10.09.2022 16:02 Відповісти
God save the King!
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10.09.2022 16:17 Відповісти
Миру і процвітання Британії!
Хай живе Король!
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10.09.2022 16:28 Відповісти
Он принцессу Диану грохнул! Она там единственная среди тех рептилоидов на человека была похожа
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10.09.2022 17:03 Відповісти
Це ж чоловікові 73 роки ...
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10.09.2022 16:36 Відповісти
«Карл III» - так по сложившейся традиции, если не брать во внимание короля Кэрла, который правил в англосаксонском королевстве Мерсия в VII веке. Однако тут сыграла свою роль гегемония в IX веке другого англосаксонского королевства Уэссекс, с которого традиционно начинается список монархов Англии и впоследствии Великобритании.
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10.09.2022 18:09 Відповісти
Дуже цікаво. Але до Чарльза ІІІ стосунку немає.
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10.09.2022 19:21 Відповісти
 
 