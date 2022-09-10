Група "Барс" розвідроти 25-ї бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії. ФОТОрепортаж
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Він піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Група Барс розвідроти 25-ї повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії. Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках. До речі, десантники врятували життя російському офіцеру, бо товариші його кинули, а сам накласти джгут Есмарха на свої рани він би не зміг. Тепер піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв", - розповів він.
Топ коментарі
+60 Tohellandback
показати весь коментар10.09.2022 18:13
+52 Алекс Мышкевич
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+49 Nov
показати весь коментар10.09.2022 18:21
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Будь ласка, зачекайте...
Ось до чого призводить відсутність еліти протягом кількох сторіч.
П.С.
і що цікаво, судячи з дебільних пропозицій української спілки письменників про закриття музею булгакова, жодних уроків не вивчено.
А ми ж знаємо навколо чого кружляють думки кацапів.
що в цього кацапо-ординця з дупою? якась вона пiдсмажена...