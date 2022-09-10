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Група "Барс" розвідроти 25-ї бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Він піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Група Барс розвідроти 25-ї повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії. Підрозділи цієї дивізії панічно тікають в різних напрямках. До речі, десантники врятували життя російському офіцеру, бо товариші його кинули, а сам накласти джгут Есмарха на свої рани він би не зміг. Тепер піде в обмінний фонд, для порятунку наших полонених героїв", - розповів він.

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Група Барс розвідроти 25-ї бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії 01
Група Барс розвідроти 25-ї бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії 02
Група Барс розвідроти 25-ї бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії 03
Група Барс розвідроти 25-ї бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика з 18-ї мотострілецької дивізії 04
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Топ коментарі
+60
штаны уже снимают, мальчик в трусиках очередной
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10.09.2022 18:13
+52
вот так, с голой жопой и останется в памяти потомков
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10.09.2022 18:15
+49
Жорстоко знищено колону кадирівців під Лисичанськом
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10.09.2022 18:21
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спасся від кадировців..
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10.09.2022 23:19 Відповісти
Фото крутелезного воїна з "Барсу" безперечно ролетиться на меми. Щасти всім нашим бійцям!
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10.09.2022 19:18 Відповісти
Впадають у око упороті москалі саме з українськими прізвищами.
Ось до чого призводить відсутність еліти протягом кількох сторіч.
П.С.
і що цікаво, судячи з дебільних пропозицій української спілки письменників про закриття музею булгакова, жодних уроків не вивчено.
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10.09.2022 19:21 Відповісти
Кацапи, побачивши фото цього підполкана з голою сракою, скажуть, що бандлерівці його катували.

А ми ж знаємо навколо чого кружляють думки кацапів.
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10.09.2022 19:31 Відповісти
Так має бути за всіма парашниками які причетні до війни в Україні, в тому числі і з ******.
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10.09.2022 19:35 Відповісти
Уявляю вже це фото у кацапських пабліках. І підпис до нього: "Украинские нацисты-содомиты совершают акт группового надругательства над военнослужащим РФ".
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10.09.2022 19:42 Відповісти
Кацап їм пропонує секс, за те щоб відпустили? От збоченець!
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10.09.2022 20:03 Відповісти
Так наступав шо аж жопа порвалась))
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10.09.2022 20:06 Відповісти
у рабсіян все через жжопу
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10.09.2022 21:44 Відповісти
віхоть з триколора йому в сраку. шоб штани не спадали )
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10.09.2022 20:12 Відповісти
з московською куркою мутантом разом
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10.09.2022 21:47 Відповісти
Перев'язують ізраїльським бандажем восьми дюймовим , бо у дебільних орків в аптечках тільки зеленка і вата . Взагалі кацапи не знають , що таке ******* тактична аптечка , то і добре , більше їх вимре .
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10.09.2022 20:23 Відповісти
Певне пораненого підполковника на останок підлеглі солдати трахнули в кращих традиціях армії рашки і злиняли, бо він сракою догори якось зручно примостився.
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10.09.2022 21:29 Відповісти
Не опускайтеся зі своїми висловлюваннями до рівня москаля. (перепрошую)
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10.09.2022 22:48 Відповісти
прийшов спасати..., свинопес..
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10.09.2022 21:42 Відповісти
пiдсмажена дупа.

що в цього кацапо-ординця з дупою? якась вона пiдсмажена...
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10.09.2022 23:08 Відповісти
кадировці підсмажили..
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10.09.2022 23:23 Відповісти
"Знімай штани! Їбати тебе буду!" (с)
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10.09.2022 23:30 Відповісти
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