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ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Відпрацьовуючи інформацію щодо можливої співпраці правоохоронців з російськими окупантами у звільненій Балаклії на Харківщині, силовики встановили зрадника, який очолював "поліцейський відділок".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.

До окупації чоловік був одним з керівників поліції Балаклійщини, а коли прийшли російські загарбники - добровільно зголосився з ними співпрацювати та очолив окупаційний відділок.

"Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої ЛНР. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ. Нині вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. ДБР нагадує, що покарання за співпрацю з ворогом - невідворотне", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила двох зрадників у визволеному Куп’янську. ВIДЕО

ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 01
ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 02
ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 03
ДБР затримало начальника окупаційної поліції Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська 04

Також дивіться: На звільнених землях Харківщини затримали голову одного з сіл: співпрацював з окупантами. ФОТОрепортаж

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
тікав тікав та не втік )))
наше ВСУ дуже швидко суне!!! не втече жодне падло!!!
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10.09.2022 19:52
+28
херово бежал....
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10.09.2022 19:55
+18
а встановіть ще відповідального за здачу Півдня. а, слабо? все шісток якихось ловите?
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10.09.2022 19:52
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тікав тікав та не втік )))
наше ВСУ дуже швидко суне!!! не втече жодне падло!!!
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10.09.2022 19:52 Відповісти
херово бежал....
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10.09.2022 19:55 Відповісти
под взглядом львицы, парализующим задние конечности, не не сфинктер ануса (судя по обоср*нному боку)... бежать даже херово не получится... только на цырлах )))))
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10.09.2022 20:03 Відповісти
ЧОМУ ЗАКРИТЕ РИЛО.
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10.09.2022 20:02 Відповісти
а встановіть ще відповідального за здачу Півдня. а, слабо? все шісток якихось ловите?
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10.09.2022 19:52 Відповісти
чи ви там волонтерів кошмарите, то й нІколи?
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10.09.2022 19:53 Відповісти
А Ви замітили нові віяння влади? Затриманих військовими колаборантів передають не в СБУ чи поліцію, а в ДБР, щоб хоч якось відбілити цих фальсифікаторів справ на генералів Павловського, Марченко, Кривоноса, на Ріфа та інших. Чи хтось думає, що ДБР бігаж попереду ЗСУ і затримує злочинців? Щоб ви не робили, народ пам'ятає ваші попередні "заслуги". Клістрони всі віддали у війська?
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10.09.2022 22:03 Відповісти
Цей, я так розумію, для обміну не згодиться? То, може, і не потрібно його берегти живим?
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10.09.2022 19:52 Відповісти
Посвідчення більше недійсне
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10.09.2022 19:52 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Внезапно, российское командование отдало приказ на отвод Суда на отвод барж проекта 436 БИС, тех самых которые с уголковыми радиолокационными отражателями на мачтах, от Керченского моста. Что случилось? Баржами жалко рисковать, поскольку на мост уже ***?
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10.09.2022 19:53 Відповісти
Друзі ви не повірете але пишуть що ЗСУ зайшли у Донецький аеропорт) це якесь божевілля
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10.09.2022 19:54 Відповісти
це може бути наше ІПСО
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10.09.2022 19:59 Відповісти
обменяют как мутного мера-амфетаминщика Мелитополя федорова
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10.09.2022 19:54 Відповісти
Суддя відпустить під заставу. А там, через кородон...:

"... мешканку Київщини, яка очолювала одну зі столичних шкіл, заарештували наприкінці березня за звинуваченням у зраді. У травні суд випустив жінку із СІЗО під заставу пів мільйона гривень.

За даним ЗМІ, йдеться про скандальну відому в Києві шкільну директорку Аллу Ратушну"
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10.09.2022 19:55 Відповісти
На жаль, цей варіант дуже навіть можливий. Швидше посадять якогось дядька, котрий в перші дні війни вкрав у кацапів калаша за незаконне зберігання зброї.
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10.09.2022 20:11 Відповісти
на калыму..опа-опа резиновая попа

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10.09.2022 19:57 Відповісти
Та шо рішати, відпустить під заставу та підписку, потім ще раз зловлять в Лисичанську
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10.09.2022 20:00 Відповісти
Він точно зробить спробу збігти ще раз бо він рецидивіст ?
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10.09.2022 20:04 Відповісти
І цей зрадник Калайда Олег Іванович, обіймав посаду начальник балаклійського віддділу поліції.
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10.09.2022 20:08 Відповісти
Зрадників і колаборантів прибирати на місці, бо наші продажні суди можуть відпустити під заставу.
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10.09.2022 20:09 Відповісти
Та все з ним буде добре.Хотів би втікнути втікнув.Подзвонив потрібним людям,що занесе щоб далі працював на благо...А вот на благо кого і якої країни якраз це і треба задуматися.Хоча зрадив раз ,про другий раз навіть не мигне оком.
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10.09.2022 20:37 Відповісти
зебіли підбирають здібних щурів у свою команду.. ці зрадники України будуть найвірнішими псами при захисті Вошьдя-Зупермена, якщо що
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10.09.2022 22:37 Відповісти
..і захопив цього зрадника батальон "Донбас", а ДБР приїхали на готове
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10.09.2022 22:41 Відповісти
На палю - і усі справи.
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10.09.2022 23:37 Відповісти
Первым делом на кол.А уж опосля......
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11.09.2022 01:54 Відповісти
 
 