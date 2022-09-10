ДБР затримало начальника окупаційної "поліції" Балаклії, який встиг втекти до Куп’янська. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Відпрацьовуючи інформацію щодо можливої співпраці правоохоронців з російськими окупантами у звільненій Балаклії на Харківщині, силовики встановили зрадника, який очолював "поліцейський відділок".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.
До окупації чоловік був одним з керівників поліції Балаклійщини, а коли прийшли російські загарбники - добровільно зголосився з ними співпрацювати та очолив окупаційний відділок.
"Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої ЛНР. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ. Нині вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура. ДБР нагадує, що покарання за співпрацю з ворогом - невідворотне", - йдеться у повідомленні.
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наше ВСУ дуже швидко суне!!! не втече жодне падло!!!
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