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Батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Калайда. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у тільки шо звільненому Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових російських військових, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадника Олега Калайду.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у тільки шо звільненому Куп‘янську 7 полонених, з них два кадрових російських військових, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадника Олега Калайду, який поступив на службу в російську поліцію в Балаклії. Зрадник, як і інші полонені, передані у спецслужби. "Россия всегда вас бросит, всегда". Усі, хто співпрацював з російськими окупантами миттєво фільтруються та затримуються, ніякої евакуації зрадників Росія не проводила, про втечу своїх військ російські генерали навіть багатьох своїх солдат не попереджали", - розповів журналіст.

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Батальйон Донбас захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Калайда 01
Батальйон Донбас захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Калайда 02
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Топ коментарі
+93
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10.09.2022 19:55
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10.09.2022 19:54
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10.09.2022 19:57
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10.09.2022 19:54 Відповісти
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10.09.2022 19:55 Відповісти
Спи! Утром Лисичанск уже будет свободный! Хотелось бы пожелать не останавливаться (пока тараканы в панике разбегаются) и от Личичанска быстрым маршем (даже не тратить времени на форсирования реки и не остнавливаясь на освобождении Северодонецка) идти на Луганск через Горское и Александровск по отдой ветви и через Первомайск-Стаханов-Брянку -Алчевск-Михайловку-Белое по другой ветке!
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10.09.2022 20:30 Відповісти
Поспиш тут! Інтернет уже гуде - НАШІ В ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТУ!!!
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10.09.2022 20:51 Відповісти
Дай Бог! Я до войны (2014-го) жил на 1-й площадке Донецка рядом с автовокзалом "Западный" , в нескольких км от аэропорта. Прекрасно помню и представляю как можно быстро добраться до центра, пока тараканы и орки не очухались!
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10.09.2022 21:01 Відповісти
Сестра жила на 2й. привет земеля.
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10.09.2022 21:32 Відповісти
Здорово! По утрам бегал на 2-ю и обратно, смотрю по снимкам со спутника от 2-й и АВ "Западный" только руины остались!
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10.09.2022 21:48 Відповісти
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10.09.2022 19:57 Відповісти
СОБАЧА БУДКА ДЕ?
ПРОЛЮБИЛИ, ЯК ЗАВШЕ?
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10.09.2022 20:00 Відповісти
хлопи, редактори ЦЕНЗОРА, маю на увазі, фотка дві теми поспіль одного того самого посвідчення - перебор
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10.09.2022 19:58 Відповісти
тільки в одній темі його пика і прізвище заретушовані
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10.09.2022 20:05 Відповісти
тіпо "сховався"
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10.09.2022 20:06 Відповісти
Ну... трохи наплутали... Тут же зараз новина за новиною і всі хороші Може трохи того... На грудь кинули
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10.09.2022 21:17 Відповісти
Калайда к успеху шёл. Не получилось..не фартонуло. Теперь на осину.
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10.09.2022 19:58 Відповісти
Калаида довго збирався -- забув де нички.
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10.09.2022 20:04 Відповісти
Соціальний ліфти вони такі))) був ніхто, потім колаборант, зараз буде арештантом
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10.09.2022 20:10 Відповісти
Пятух "Гранит" не захотел светить свою фамилию..видать чуяло уже тогда своим свинособачьим нюхом ..
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10.09.2022 20:11 Відповісти
Калайду мерзотника таки взяли , молодці наші хлопці 👍🏼😕
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10.09.2022 20:23 Відповісти
шедевральное видео расейских пропагандонов
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10.09.2022 20:29 Відповісти
Поздравляю боевых побратимов. Горжусь, что служил в батальоне*Донбасс* добровольцем с 14по16г. Жаль, что из НацГвардии поперли по причине ранения и полученой инвалидности. Не помогли 8 ходатайств командования батальона, ни личный прием командующим НацГвардией.
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10.09.2022 20:32 Відповісти
Ви вже зробили свий внесок в перемогу,, э багато роботи в тилу.
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10.09.2022 20:38 Відповісти
Калайду того треба на бутилку посадити обов'язково
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10.09.2022 21:01 Відповісти
При спробі втечі....
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10.09.2022 21:12 Відповісти
Калайду на палю! Зрадникі повинні бути бокарані гірше ніж вороги,хоча пекло їх прийме і кожному знайдеться своє місце у котлі.
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10.09.2022 21:50 Відповісти


на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.

Виявити. Розкрити. Оприлюднити.

колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.

https://evocation.info/uk/
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10.09.2022 23:17 Відповісти
Не туди жгут наклали.на шию потрібно жгут накладати!
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10.09.2022 23:50 Відповісти
УП--ніколи не подає прізвища і фото зрадників--ЦН молодці що все доносите в реаліях Дякую
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11.09.2022 08:44 Відповісти
 
 