Батальйон "Донбас" захопив у Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових військових РФ, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадник Калайда. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у тільки шо звільненому Куп’янську 7 полонених, з них два кадрових російських військових, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадника Олега Калайду.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Батальйон "Донбас" 15-го полку Нацгвардії захопив у тільки шо звільненому Куп‘янську 7 полонених, з них два кадрових російських військових, 4 мобілізованих на окупованих територіях та зрадника Олега Калайду, який поступив на службу в російську поліцію в Балаклії. Зрадник, як і інші полонені, передані у спецслужби. "Россия всегда вас бросит, всегда". Усі, хто співпрацював з російськими окупантами миттєво фільтруються та затримуються, ніякої евакуації зрадників Росія не проводила, про втечу своїх військ російські генерали навіть багатьох своїх солдат не попереджали", - розповів журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
ПРОЛЮБИЛИ, ЯК ЗАВШЕ?
на зрадникiв, манкуртiв та колаборантiв Женевська конвенцiя не розповсюджується.
Виявити. Розкрити. Оприлюднити.
колаборанти, рашистськi пропагандони та iншi гидота, яку потрiбно знищити.
https://evocation.info/uk/