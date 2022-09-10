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Воїни 113-ї бригади тероборони звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Воїни 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам! Пишаємося кожною й кожним!" - розповів президент.

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Воїни 113-ї бригади тероборони звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, - Зеленський 01
Воїни 113-ї бригади тероборони звільнили Василенкове та Артемівку на Харківщині, - Зеленський 02
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Топ коментарі
+21
Сказали ж не коментувати, поки не закінчиться операція. Заберіть відеокамеру з бункера і дайте йому шашликів. А бійцям тероборони і ЗСУ велика подяка!
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10.09.2022 23:37
+14
Неймовірні кадри https://www.youtube.com/watch?v=qHyvrH1qEQc
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10.09.2022 23:42
+12
Вслід за ЗСУ має прийти український зв'язок, радіо і тв. І назавжди відключене і заблоковане все рашистське!
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11.09.2022 00:03
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Ми пахалі.
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10.09.2022 23:32 Відповісти
Сказали ж не коментувати, поки не закінчиться операція. Заберіть відеокамеру з бункера і дайте йому шашликів. А бійцям тероборони і ЗСУ велика подяка!
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10.09.2022 23:37 Відповісти
Неймовірні кадри https://www.youtube.com/watch?v=qHyvrH1qEQc
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10.09.2022 23:42 Відповісти
До сліз!
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11.09.2022 00:00 Відповісти
колона швидких Києвом ... Бережи їх життя Господи ....
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10.09.2022 23:43 Відповісти
Вслід за ЗСУ має прийти український зв'язок, радіо і тв. І назавжди відключене і заблоковане все рашистське!
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11.09.2022 00:03 Відповісти
Це правда. На жаль, Мінстець свого часу так і не зміг завести на Донбас українське радіо і ТВ та відключити запоребриковське.
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11.09.2022 01:03 Відповісти
Освабадітєльти хрєнов ти куди Азовців відправив ❓
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11.09.2022 00:10 Відповісти
У мене слів немає наскільки це підло, дволико хайпувати на перемога ЗСУ, а тим часом кошмарти волонтерів,розкрадати гумунітарку, домовлятися з російськими олігархами і т.д.
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11.09.2022 00:14 Відповісти
Греки таки праві були: гарне зовні, гарне і духом. Фото наших воїнів живих і ангелів: краса та душевна велич. Зайшла в марафон на мить, виродки сидять, косоокі, мішки, негарні, ще й підло брешуть
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11.09.2022 00:24 Відповісти
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11.09.2022 00:33 Відповісти
А ЗЕзіденту можна поперед ГШ *******?

Чи цьому блазню взагалі все можна після узурпації влади?
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11.09.2022 00:38 Відповісти
чем больше зеля гнусавит по телевизору, тем более неприятен и омерзителен он становится...
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11.09.2022 04:56 Відповісти
Це зелене лайно, заспокоїться, чи п...длявий рот прорвало надовго?
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11.09.2022 04:58 Відповісти
 
 