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Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 5 громад на Сумщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни за день гатили по п’яти громадах Сумської області – обійшлося без людських втрат, але є руйнування.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

По Миколаївській сільській громаді вранці був артобстріл, 3 прильоти.

По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометний обстріл − 4 прильоти, а згодом росіяни стріляли з артилерії − 13 прильотів. Пізніше, внаслідок обстрілу з мінометів (6 прильотів) зайнялася стерня на полі площею близько 2 га.

У Середино-Будській громаді було 2 прильоти зі 120-мм міномета та обстріл з АГС (станковий автоматичний гранатомет) − 15 прильотів. 16 прильотів із САУ. Пошкоджено приватний житловий будинок, вікна сусіднього будинку. Пошкоджена електромережа, побиті городи та автівка.

Великописарівська громада: 5 прильотів з артилерії.

По Есманській громаді з боку РФ прилетіло 4 міни.

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Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 5 громад на Сумщині 01

Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 5 громад на Сумщині 02

Минулої доби росіяни з мінометів і САУ обстріляли 5 громад на Сумщині 03

Автор: Наталя Джума
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Вогонь у відповідь був? Чи вже є якісь домовленості на кшталт мінських?
-Ніяк не можу зрозуміти, чому стріляти у відповідь по орках, які вдерлися на нашу територію - можна, а по тих, що в мордорі - це табу? Як після цього я можу повірити в те, що було завдано якихось ударів по Бєлгородській області?
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11.09.2022 08:22 Відповісти
 
 