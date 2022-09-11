УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12895 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
7 584 5
війна (56620) Краматорськ (511) обстріл (21162) ракети (2819) Донецька область (5712)

Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої ночі окупанти вдарили ракетою С-300 по Краматорську.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки нічного ракетного удару С-300 по Краматорську. Росія продовжує нищити промисловість нашого міста", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу рашистами Краматорська: зруйнована вщент частина психлікарні. ВIДЕО

Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську 01
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську 02
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську 03

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С300 по наземних цілях б'є на 50-60 км максимум. Тобто батарея рашистів зовсім близько від міста. Враховуючи темпи контрнаступу ЗСУ на Донбасі, дивно, що ця батарея ще не втекла...
показати весь коментар
11.09.2022 10:26 Відповісти
Нікополь і Енергодар - то особлива ситуації, кацапські фашисти ці 2 міста з Запорізької АЕС обстрілюють, там по прямій через Дніпро кілометрів 20, якщо не меньше. А інші міста - схоже, з важких систем РСЗВ, там дальність 100-120 км, тобто з окупованих районів Херсонщини цілять ...
показати весь коментар
11.09.2022 11:40 Відповісти
35 км по радиоканалу, 120 км макс по траектории неуправляемой
показати весь коментар
11.09.2022 12:26 Відповісти
Дивно що їм вдається так точно бити 300-ми.... Мабуть гарно підготовлені екіпажі.... Було б чудово чих людей накрити артою і знищити...
показати весь коментар
11.09.2022 10:39 Відповісти
 
 