Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську. ФОТО

Минулої ночі окупанти вдарили ракетою С-300 по Краматорську.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки нічного ракетного удару С-300 по Краматорську. Росія продовжує нищити промисловість нашого міста", - зазначив він.

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