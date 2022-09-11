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Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої ночі окупанти вдарили ракетою С-300 по Краматорську.
Про це повідомив у фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки нічного ракетного удару С-300 по Краматорську. Росія продовжує нищити промисловість нашого міста", - зазначив він.
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Sergii Naushenko
показати весь коментар11.09.2022 10:26 Відповісти Мені подобається 3
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Sergii Naushenko
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pc igrock d59d7606
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Mika Pat
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