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ЗСУ "затрофеїли" рідкісний російський РЛК "Зоопарк-1М" на Харківщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські захисники захопили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".
Про це повідомляє пресцентр Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Парад кацапського ленд лізу продовдується. На цей раз наші козаки затрофеїли "дуже рідкого звіра". Це перший, з початку повномасштабного вторгнення робочий екземпляр РЛК розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1" захоплений у кацапів", - йдеться в повідомленні.
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вогневої позиції артилерії: 40 м
вогневої позиції РЗСВ: 55 м
стартової позиції тактичних ракет: 95 м
не дуже точно, точність українських зоопарків не вказана (і це правильно). Але за словами Снєгірьова німецькі станції найточніші. І слава богу, щзо Німеччина трохи нам їх дала ( чи продала).
Разом із ескалібурами та хімерами, що наводяться із супутника, москалям наші зроблять капут
Бережи вас Боженька!