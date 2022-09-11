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ЗСУ "затрофеїли" рідкісний російський РЛК "Зоопарк-1М" на Харківщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські захисники захопили російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М".

Про це повідомляє пресцентр Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Парад кацапського ленд лізу продовдується. На цей раз наші козаки затрофеїли "дуже рідкого звіра". Це перший, з початку повномасштабного вторгнення робочий екземпляр РЛК розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1" захоплений у кацапів", - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 01
ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 02
ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 03
ЗСУ затрофеїли рідкісний російський РЛК Зоопарк-1М на Харківщині 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
Зоопарк є,тільки шкода ,що мавпи всі повтікали(Їх можна було б поміняти на азовців .
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11.09.2022 11:17
+28
Та там вся московія - зоопарк, а всі тварини в ньому хворі на сказ. Тільки фізична ліквідація зупинить розповсюдження цієї хвороби.
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11.09.2022 11:20
+21
з Днем ТАНКІСТІВ !!!! Танкістів України!!!
Бережи вас Боженька!

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11.09.2022 11:37
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Зоопарк є,тільки шкода ,що мавпи всі повтікали(Їх можна було б поміняти на азовців .
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11.09.2022 11:17 Відповісти
Та там вся московія - зоопарк, а всі тварини в ньому хворі на сказ. Тільки фізична ліквідація зупинить розповсюдження цієї хвороби.
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11.09.2022 11:20 Відповісти
Мавп кажуть наловили стільки, що дівати нікуди )
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11.09.2022 11:30 Відповісти
(Zoo)парк в ньому (ZV)iрi
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11.09.2022 11:18 Відповісти
Дбайливі наші захисники , все до рідноі оселі тягнуть 👍🏼👍🏼👍🏼респект ❤️❤️❤️
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11.09.2022 11:23 Відповісти
Звірі розбіглися, а зоо-парк залишився
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11.09.2022 11:31 Відповісти
Похибка виявлення координат
вогневої позиції артилерії: 40 м
вогневої позиції РЗСВ: 55 м
стартової позиції тактичних ракет: 95 м
не дуже точно, точність українських зоопарків не вказана (і це правильно). Але за словами Снєгірьова німецькі станції найточніші. І слава богу, щзо Німеччина трохи нам їх дала ( чи продала).
Разом із ескалібурами та хімерами, що наводяться із супутника, москалям наші зроблять капут
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11.09.2022 11:36 Відповісти
з Днем ТАНКІСТІВ !!!! Танкістів України!!!
Бережи вас Боженька!

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11.09.2022 11:37 Відповісти
Стєсняюсь спрасіть, а навоз нім можна па полю разбрасивать ? Бо рабов іщо нє дають...
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11.09.2022 11:40 Відповісти
Вони невигідні. Нітуя робити не вміють. Кормити ту худобу задовбешся (ягєль в на не росте ). Тше й штані їм рукожопим перешивати треба.
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11.09.2022 11:55 Відповісти
Судя по видео с фронта трофеев уже набрали на целую бригаду,наверное орки тоже решили присоединиться к Рамштайну.
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11.09.2022 11:46 Відповісти
так и есть. Под освобождение Крыма будут формироваться новые бригады, в том числе арт-бригады, в каждой бригаде есть дивизион АР. немцы и рашисты совместно закрыли две арт-бригады.
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11.09.2022 13:09 Відповісти
немцы Кобру подогнали, рашисты зоопарк, - с миру по нитке, - Крыму освобождение.
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11.09.2022 11:59 Відповісти
не пойму почему восхищаются єтому металлолому 70 х годов и нах єтот гроб нужен ватній еесли есть рация карманная..
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11.09.2022 12:08 Відповісти
 
 